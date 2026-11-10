Perú

Siete parlamentarios piden a León XIV escuchar a víctimas del Sodalicio y deudos de protestas en Perú: “Ni silencio ni olvido”

La iniciativa, difundida por la senadora Ruth Luque, busca que el pontífice escuche a sectores que denuncian abusos, despojos territoriales y vulneraciones de derechos humanos

Siete parlamentarios solicitan una reunión con León XIV para que escuche a víctimas del Sodalicio, campesinos de Catacaos y familiares de fallecidos durante las protestas de 2022 y 2023
Siete parlamentarios solicitan una reunión con León XIV para que escuche a víctimas del Sodalicio, campesinos de Catacaos y familiares de fallecidos durante las protestas de 2022 y 2023
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Un grupo de siete parlamentarios dirigió este martes una carta al papa León XIV, a un día del inicio de su visita al Perú, para solicitarle que incluya en su agenda un encuentro con víctimas del disuelto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), campesinos de una comunidad de Catacaos y familiares de los fallecidos durante las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023.

La iniciativa fue difundida por la senadora Ruth Luque, quien señaló que el viaje del pontífice debe representar una oportunidad para escuchar a quienes todavía esperan justicia. “Que esta visita sea también una oportunidad para escuchar a quienes siguen esperando justicia”, escribió en su cuenta de X.

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La misiva, suscrita por cuatro diputados y tres senadores, plantea que León XIV reserve un espacio para recibir directamente a representantes de los afectados y sus familiares, cuyas demandas de verdad, justicia y reparación continúan pendientes, según los firmantes.

En el caso del Sodalicio, los legisladores solicitan que el pontífice escuche a quienes denunciaron abusos sexuales, físicos y psicológicos dentro de esa organización, cuya supresión fue dispuesta por el papa Francisco. Aunque reconocieron las medidas adoptadas por la Santa Sede, consideraron necesario mantener los procesos de esclarecimiento, reparación y acompañamiento a los sobrevivientes.

Papa León XIV
La carta plantea una reconciliación basada en justicia y reparación, sin que la Iglesia sustituya a las autoridades peruanas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos respaldó el pedido

Asimismo, pidieron atender a las comunidades campesinas del pueblo originario Tallán, en Piura, que han denunciado despojo territorial, hostigamiento y criminalización relacionados con empresas vinculadas al Sodalicio.

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Los firmantes valoraron el gesto de perdón realizado por representantes de la Iglesia en mayo de este año, pero advirtieron que «el reconocimiento del daño debe acompañarse de medidas efectivas de justicia y reparación».

Otro de los pedidos concierne a los familiares de las personas fallecidas y a quienes resultaron heridos durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023. Según el documento, estas familias, muchas procedentes de regiones históricamente excluidas, aún reclaman el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

La solicitud también comprende a poblaciones indígenas, mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas de las diversidades, sectores que, de acuerdo con los congresistas, suelen quedar al margen de los espacios de representación y reconocimiento.

La carta plantea una reconciliación basada en justicia y reparación, sin que la Iglesia sustituya a las autoridades peruanas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos respaldó el pedido
La carta plantea una reconciliación basada en justicia y reparación, sin que la Iglesia sustituya a las autoridades peruanas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos respaldó el pedido

Aclararon que no buscan que la Iglesia sustituya a la justicia ni que León XIV intervenga en decisiones que competen a las autoridades peruanas. “Pedimos un gesto de cercanía humana y pastoral con quienes esperan ser escuchados”, señalaron.

“Creemos que la reconciliación verdadera no puede construirse sobre el silencio ni sobre el olvido. Requiere verdad, reconocimiento del sufrimiento, justicia y garantías de no repetición”, agregaron.

La iniciativa recibió el respaldo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que subrayó que “la verdad no puede seguir esperando”.

El documento lleva las firmas de las senadoras Guisella Ticona (Obras) y César Holguín (Ahora Nación), así como de los diputados Georgina Duarte y Romina Uribe (ambas del Partido del Buen Gobierno), Svieta Fernández (Juntos por el Perú) y Jair Manrique (Ahora Nación).

León XIV tendrá desde este 11 de noviembre su anhelado reencuentro con Perú, un país al que sigue fuertemente vinculado tras haber pasado más de 20 años en él, desde misionero hasta obispo, y donde es esperado desde el mismo instante en que pronunció sus primeras palabras como pontífice desde la Basílica de San Pedro.

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