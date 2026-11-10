Perú

Sebastián Llosa, el sobrino de Vargas Llosa que va de Viña del Mar al Benidorm Fest 2027

El cantautor peruano suma un nuevo logro internacional al ser seleccionado para participar en uno de los festivales musicales más importantes de Europa, con lo que amplía su presencia en dos escenarios internacionales durante el próximo año

Un hombre sentado frente a un escritorio de madera con una máquina de escribir, una lámpara encendida y un altavoz de estudio
El cantautor Sebastián Llosa posa en un estudio tras confirmar su participación en los certámenes musicales de Viña del Mar y Benidorm Fest.
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Sebastián Llosa continúa su proyección fuera del Perú. Tras confirmarse su participación en la Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar 2027, el cantautor suma ahora un nuevo desafío: su selección para el Benidorm Fest, en España, donde competirá junto al cantante español Polo Nández en una candidatura conjunta que buscará la Sirenita de Oro.

Llosa competirá en España junto a Polo Nández

La Radiotelevisión Española (RTVE) confirmó el 14 de octubre a los 18 artistas que participarán en la sexta edición del Benidorm Fest, certamen que se celebrará del 23 al 30 de enero de 2027 en el Palacio de los Deportes de esa ciudad. Entre los seleccionados figuran Alba Morena, Merche, Ladilla Rusa, Vicco y la dupla conformada por Polo Nández y Sebastián Llosa.

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La noticia fue compartida por el propio artista a través de sus redes sociales, donde expresó: “Les tengo más buenas noticias. No solo voy a estar en Viña del Mar el próximo año, sino que nos han seleccionado para el Benidorm Fest, un festival súper importante en España, junto con Polo Nández, en enero del 2027. Así que va a ser un año muy bueno para mí, espero, con muchos festivales. Estoy muy contento con estas noticias y lo quería compartir con ustedes”.

El proceso de selección del Benidorm Fest 2027 recibió cerca de 900 postulaciones, de las cuales 350 llegaron el último día del plazo. Un panel de profesionales eligió a los 18 participantes, cuyas canciones se presentarán oficialmente el 17 de diciembre. El certamen tendrá dos semifinales y una gran final antes de definir al ganador de la Sirenita de Oro.

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Dos retratos de un hombre: a la izquierda viste chaqueta marrón y a la derecha lleva saco beige junto a un poste con calcomanías
El cantautor peruano Sebastián Llosa representará a su país en el Festival de Viña del Mar y en el Benidorm Fest durante 2027.

Polo Nández es un cantante y compositor español con trayectoria en el pop-rock y una nominación previa a los premios LOS40 Music Awards. Ambos artistas se conocieron durante el proceso de composición del tema con el que participarán en el festival. “Estamos ensayando a distancia, preparando una versión de directo muy bonita. Esperamos que os sorprenda mucho”, adelantaron los intérpretes.

Su llegada a Viña del Mar con ‘El Avión’

Días antes del anuncio del Benidorm Fest, la organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar confirmó que Sebastián Llosa representará al Perú en la Competencia Internacional de la edición 66 del certamen, que se realizará del 22 al 27 de febrero de 2027 en la Quinta Vergara, en Chile. El cantautor competirá con el tema ‘El Avión’, junto a representantes de Albania, Argentina, Chile, Cuba y España, en busca de la Gaviota de Plata.

‘El Avión’, lanzada en 2025, nació durante un vuelo de Lima a Miami y aborda las dudas que surgen cuando una relación enfrenta la distancia por motivos laborales. Sobre su selección para el festival chileno, el artista declaró: “Estoy muy orgulloso de mis raíces y de representar al Perú. Nací y crecí en Lima, y siempre he buscado llevar el nombre de mi país de la mejor manera en cada paso de mi carrera. Esta vez, hacerlo oficialmente en un festival tan importante como Viña del Mar es un honor y una enorme alegría”.

Sebastián Llosa, sobrino del escritor Mario Vargas Llosa, estudió Economía antes de dedicarse por completo a la música. El cantante había señalado anteriormente: “Creía que sería la única persona de la familia que se iba a dedicar a tener un negocio o ser un abogado”. Su participación en Viña del Mar representa un hito en su carrera, pues el artista sigue el festival desde pequeño.

Fotografía de Sebastián Llosa junto a una tabla con los seis países, intérpretes y canciones de la competencia internacional de Viña del Mar
Sebastián Llosa competirá en la categoría Internacional con la canción 'El Avión' frente a participantes de cinco países.

Una trayectoria que creció entre Perú, México y España

En los últimos años, Sebastián Llosa trabajó en la expansión de su proyecto musical hacia públicos de Perú, México y España. Uno de sus primeros momentos de exposición masiva llegó en 2022, cuando el tema ‘Alguien Más’ se viralizó en TikTok y ganó popularidad entre el público hispanohablante. Posteriormente, el cantautor colaboró con artistas como LAGOS, Álex Ubago, Lasso y Alex Ponce.

Como parte de esta etapa de crecimiento, el intérprete realizó además una gira por distintas ciudades de México, lo que reforzó su presencia en el mercado latinoamericano antes de confirmar su llegada a dos de los certámenes musicales más relevantes del circuito hispanohablante. Con Viña del Mar y el Benidorm Fest en su agenda, Sebastián Llosa se prepara para enero y febrero de 2027, meses en los que su música llegará a escenarios en Chile y España.

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