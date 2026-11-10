Con Piero Cari y Marco Rivas, la lista de convocados de la selección peruana Sub 20 para los amistosos con Brasil

Lista de convocados de la selección peruana Sub 20 para amistosos ante Brasil en Pará. Crédito: X La Bicolor.

Guardar

Thiago Kosloski definió la nómina de 24 futbolistas para los amistosos que la selección peruana sub 20 disputará frente a Brasil. El combinado nacional viajará a Belém después de completar sus entrenamientos en la Villa Deportiva Nacional, con el objetivo de avanzar en su preparación para el Campeonato Sudamericano 2027.

Los dos compromisos se jugarán en el Estadio Olímpico de Pará, cuyo nombre oficial es Estadio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença. El escenario está ubicado en Belém, capital del estado de Pará, y recibirá los encuentros de Perú ante la selección brasileña.

PUBLICIDAD

La programación contempla partidos el jueves 13 y el domingo 16 de noviembre, ambos desde las 18:00 horas de Perú. La serie permitirá al comando técnico medir al equipo frente a uno de los seleccionados de mayor tradición de la región antes de afrontar la competencia oficial.

La base de La Bicolor sub 20 está integrada por futbolistas que obtuvieron la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Kosloski mantuvo un grupo que ya tuvo actividad internacional y que ahora afrontará dos pruebas en condición de visitante.

Thiago Kosloski ultima detalles en Videna rumbo a los amistosos de Perú Sub 20 ante Brasil. Crédito: X La Bicolor.

Dentro de la convocatoria aparece Piero Cari, volante de Alianza Lima y capitán de la categoría. El mediocampista registra una participación ínfima con el primer equipo ‘blanquiazul’ durante la temporada [96 minutos en todo el 2026], aunque su presencia en la selección juvenil responde a la continuidad que ha tenido dentro del proceso.

PUBLICIDAD

Cari tendrá otra oportunidad para asumir un rol de referencia en el conjunto nacional. El futbolista integra la categoría que trabaja bajo la conducción de Kosloski y buscará trasladar su experiencia como capitán a los duelos que se disputarán en territorio brasileño.

También fue considerado Marco Rivas, delantero del Club Atlético Tigre de Argentina. Su llamado representa una alternativa ofensiva para el técnico peruano, que contará con un jugador que desarrolla su formación en una institución del fútbol argentino.

La nómina también cuenta con Matías Bordon, defensor de Deportes Concepción de Chile, y Philipp Eisele, volante que pertenece al Eintracht Frankfurt de Alemania. Ambos se sumarán a Rivas como los elementos que militan fuera del país dentro de esta convocatoria.

PUBLICIDAD

La selección peruana sub 20 viene de conquista la medalla de bronce en el Juegos ODESUR Santa Fe 2026 y buscará trasladar ese rendimiento al Sudamericano 2027. Crédito: La Bicolor.

Convocados de la selección peruana sub 20

Arqueros:

Fabrisio Mesías (Alianza Lima)

César Bautista (Sporting Cristal)

Tylor Carrol (Unión Huaral)

Defensas:

Samuel Pereda (Alianza Lima)

Matías Bordon (Deportes Concepción - Chile)

Joaquín Verde (Universitario)

Jussepi García (Alianza Lima)

Dylan Maceda (FBC Melgar)

Duham Ballumbrosio (Sporting Cristal)

Joao Cuenca (Sporting Cristal)

Volantes:

Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt - Alemania)

Braidy Paz (Alianza Lima)

Gerson Castillo (Sporting Cristal)

Piero Cari (Alianza Lima)

Lionel Herrera (Sporting Cristal)

Jeanpiero Falconí (FBC Melgar)

Josemaria Mellán (Sporting Cristal)

Christopher Loayza (Universitario)

Rodrigo Guerrero (Comerciantes FC)

Santiago Berckemeyer (Unión Huaral)

Delanteros:

Marco Rivas (CA Tigre - Argentina)

Oliver López (Sporting Cristal)

Nicolás Rengifo (Universitario)

Adrián Cáceres (Universitario)

El equipo de Thiago Kosloski obtiene el boleto tras imponerse 2-1 a Panamá en Santa Fe y llega con seis puntos, luego de recuperarse de la derrota inicial ante Colombia (Movistar)

La meta puesta en el Sudamericano 2027

Los amistosos frente a Brasil forman parte de la preparación para el Campeonato Sudamericano sub 20, programado para enero de 2027 en Colombia. El torneo otorgará cuatro cupos para el Mundial de la categoría, que se desarrollará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Perú busca llegar al certamen regional con una estructura de trabajo definida y con futbolistas que acumulen rodaje internacional. Los partidos en Belém ofrecerán al comando técnico la posibilidad de revisar aspectos colectivos e individuales frente a un rival de alta exigencia.

El proceso de la selección juvenil continuará después de los encuentros del 13 y 16 de noviembre. Kosloski deberá evaluar el rendimiento del grupo en Brasil antes de definir los siguientes microciclos y la lista que competirá en Colombia por la clasificación mundialista.

PUBLICIDAD