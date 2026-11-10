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Pablo Bengoechea afrontará nuevo reto en el Perú: dirigirá a César Vallejo y buscará el ascenso en 2027

El entrenador uruguayo llegó a un acuerdo de palabra con el club trujillano para tomar las riendas en la próxima temporada de la Liga 2

Pablo Bengoechea dirigirá a César Vallejo en la Liga 2 2027.
Pablo Bengoechea dirigirá a César Vallejo en la Liga 2 2027. Crédito: Comerciantes FC
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Pablo Bengoechea tendrá un nuevo desafío en el fútbol peruano. Después de su reciente paso por Comerciantes FC, el entrenador uruguayo está cerca de convertirse en el nuevo director técnico de la Universidad César Vallejo, club que buscará regresar a la máxima categoría del balompié nacional en la temporada 2027. El estratega ya tendría un acuerdo de palabra con la institución trujillana y solo restaría definir los últimos detalles para concretar su llegada.

La información fue difundida por el periodista Edward Alva a través de su cuenta de X, donde aseguró que las negociaciones entre ambas partes llegaron a buen puerto. “UCV ya tiene técnico para el 2027, el acuerdo de palabra está, faltaría la firma”, publicó.

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El técnico uruguayo tiene previsto arribar a Trujillo la próxima semana. En principio, su visita tendría como objetivo observar a los futbolistas que integran el equipo de la institución en la Liga 3. Posteriormente, se espera que concrete su vínculo para asumir oficialmente la conducción del primer equipo de la Universidad César Vallejo de cara a la próxima campaña.

Pablo Bengoechea buscará devolver a César Vallejo a la Liga 1

La posible llegada de Pablo Bengoechea responde al objetivo principal de la institución ‘poeta’: conseguir el ascenso y recuperar su lugar en la máxima categoría del fútbol peruano. El club trujillano no pudo alcanzar esa meta en sus dos últimos intentos, por lo que apostaría por un entrenador con experiencia en el medio local para encabezar un nuevo proyecto deportivo.

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La última experiencia de Pablo Bengoechea fue en Comerciantes FC, también por Liga 2.
La última experiencia de Pablo Bengoechea fue en Comerciantes FC, también por Liga 2. Crédito: Comerciantes FC

El desafío no será sencillo. La Universidad César Vallejo tendrá que construir un plantel competitivo para afrontar la Liga 2 2027 y luchar por uno de los cupos de ascenso. En ese escenario, el conocimiento que tiene el entrenador uruguayo del fútbol peruano podría ser uno de los factores considerados por la dirigencia para apostar por su contratación.

Cabe recordar que José del Solar estuvo al frente del equipo durante las temporadas 2025 y 2026. Sin embargo, no consiguió concretar el regreso de los trujillanos a Primera División, por lo que la institución buscaría iniciar una nueva etapa con Bengoechea como responsable del proyecto.

La experiencia de Pablo Bengoechea en el fútbol peruano

El entrenador de 61 años conoce bien el campeonato nacional. Su etapa más recordada fue al mando de Alianza Lima, equipo con el que consiguió el título nacional de 2017, después de ganar tanto el Torneo Apertura como el Clausura. Además, volvió a disputar una final en 2018, aunque aquella vez perdió la definición frente a Sporting Cristal.

Bengoechea también tuvo una segunda etapa en el conjunto ‘blanquiazul’, al que regresó en 2019. En aquella temporada consiguió llevar nuevamente al equipo a la final nacional, aunque no pudo quedarse con el campeonato frente a Deportivo Binacional. Su ciclo terminó en marzo de 2020.

Pablo Bengoechea asume un nuevo reto como entrenador en el fútbol peruano.
Pablo Bengoechea asume un nuevo reto como entrenador en el fútbol peruano. Crédito: Comerciantes FC

Más recientemente, el estratega uruguayo dirigió a Comerciantes FC en la Liga 2, experiencia que le permitió mantenerse vinculado al fútbol peruano. Sin embargo, su etapa en el conjunto de Loreto llegó a su fin en octubre de 2026.

Ahora, Pablo Bengoechea estaría cerca de asumir un nuevo desafío con la Universidad César Vallejo. Si se concreta su incorporación, tendrá la misión de liderar al equipo ‘poeta’ en la búsqueda del ascenso a la Liga 1, objetivo que el club trujillano tiene pendiente y que intentará alcanzar en 2027.

Por el momento, el acuerdo es verbal y la contratación todavía no ha sido oficializada. La firma del vínculo será el paso definitivo para confirmar el regreso del entrenador uruguayo a los banquillos del fútbol peruano.

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