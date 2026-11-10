El sueño de Daniel Porozo con la camiseta de Sport Huancayo: “Para ser campeón hay que hacer las cosas bien en la cancha”

El atacante guayaquileño habló de fe, sacrificio y de un técnico que exige dentro y fuera del campo. Todo, a días de un partido que puede cambiar la historia del fútbol en la Ciudad Incontrastable. (Liga 1)

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Daniel Porozo no esquiva la presión. El delantero ecuatoriano de Sport Huancayo, que llegó al club a mediados de año procedente del Real Oruro boliviano, afronta el tramo más exigente de su temporada con la convicción de quien ya tiene claro lo que está en juego.

El Rojo Matador lidera el Torneo Clausura 2026 con 37 puntos y necesita vencer a Universitario de Deportes el domingo 22 de noviembre, a las 15:00 horas, en el estadio IPD de Huancayo para coronarse campeón.

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En una entrevista con el programa Hablemos de MAX, el atacante guayaquileño habló sin rodeos: de la fe que sostiene al equipo, del técnico que lo desafía y del contrato que expira con el pitazo final.

El partido ante la ‘U’: fe, esfuerzo y once jugadores en la cancha

Daniel Porozo confía en la capacidad de Sport Huancayo para superar a Universitario, pero advierte que el título del Clausura exige sacrificio, concentración y una actuación a la altura de una final. (Liga 1)

Cuando le preguntaron si este plantel del Rojo Matador tiene la capacidad de vencer a cualquier rival del fútbol peruano, Porozo no dudó. La respuesta llegó con la calma de quien ha recorrido ligas en Ecuador, México, Colombia, Brasil y Bolivia antes de llegar a la Ciudad Incontrastable.

“Si está en la voluntad de Dios, sí, la verdad. Como te digo, somos once en el campo de juego y si está en que nosotros tenemos que meterle esfuerzo, sacrificio, porque va a ser un partido muy difícil”, señaló el atacante de 29 años. “Va a ser un partido muy difícil, muy complejo, pero bueno, tenemos que estar preparados, nos estamos preparando para eso. Es un partido muy duro, complicado, pero para el que quiere salir campeón tiene que hacer las cosas bien en la cancha”.

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El escenario que describe Porozo no admite medias tintas. Sport Huancayo llega a la fecha 17 como único equipo que depende de sí mismo para alzar el título. Basta con ganar. Pero enfrente estará Universitario, que también necesita la victoria para tener chances de consagrarse, siempre que Sporting Cristal no gane ante Cienciano en simultáneo. El duelo, entonces, tiene toda la densidad de una final directa, aunque técnicamente no lo sea.

La preparación del equipo, según el ecuatoriano, apunta exactamente a ese escenario. No hay sorpresa en el horizonte, sino trabajo acumulado y disposición para responder en el momento que más importa.

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Fabián Bustos: “Es una gran persona y como DT es duro”

El delantero ecuatoriano valoró la exigencia de Fabián Bustos al frente de Sport Huancayo y resaltó su calidad humana. Para el atacante, esa combinación representa un aspecto importante en el trabajo del plantel. (Liga 1)

La llegada de Fabián Bustos al banquillo del Universitario de Deportes no fue ajena para Porozo. El técnico argentino tiene un recorrido amplio por el fútbol sudamericano, con pasos por Ecuador que el delantero conoce de primera mano, no como compañero, sino como rival.

“Sí lo conozco, igual lo he enfrentado”, afirmó Porozo al ser consultado sobre su vínculo con el entrenador. “Es una gran persona y como DT es duro. Pero eso es lo que les gusta a los jugadores: que sea una maravillosa persona y el resto uno ya lo hace en cancha”.

La descripción traza un perfil claro: Bustos exige dentro del campo y construye un ambiente sano fuera de él. Para Porozo, esa combinación no es un detalle menor sino una condición que los futbolistas valoran. El atacante, que llegó al club en julio con el encargo de potenciar el ataque en el segundo semestre, encontró en ese esquema el marco que necesitaba para rendir.

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El técnico argentino, por su parte, chocará con el ‘Rojo Matador’ en una instancia que la institución huancaína nunca había alcanzado con tanta claridad: a un solo partido de ganar el Clausura.

Ser campeón con Huancayo y el contrato que se vence

La posibilidad de ser campeón con Sport Huancayo ilusiona a Daniel Porozo, quien también afronta una definición personal: su vínculo termina tras el duelo ante Universitario y todavía no existe un acuerdo para continuar (Liga 1)

Hay algo que Porozo tiene muy presente cuando habla de este momento. Sport Huancayo nunca ha ganado el Torneo Clausura. Si el domingo 22 de noviembre el resultado acompaña, el club escribirá una página nueva en su historia. Y el ecuatoriano quiere ser parte de ese capítulo.

“Toca darles esa alegría a los hinchas, a cada uno de Huancayo, que es primera vez que se ganaría un torneo”, expresó el delantero. “Me haría muy feliz, la verdad, porque uno también va a entrar en la historia. Y eso es lo que uno apunta: entrar en la historia, hacer las cosas de la misma manera”.

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La motivación es genuina, pero tiene una capa adicional que Porozo no ocultó: su contrato con Sport Huancayo vence precisamente al término del partido ante Universitario. No hay acuerdo firmado para la siguiente temporada ni conversaciones avanzadas con la dirigencia sobre una posible extensión del vínculo.

“A mí ya se me acaba ahora el último partido con la ‘U’, ya se me acaba el contrato acá con el club”, confirmó el atacante. Al ser consultado sobre si existe alguna propuesta formal de renovación o si su situación corresponde a una cesión, fue directo: “No he llegado a ese punto todavía y pues bueno, después de ese último partido ya quedaría libre”.

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El domingo 22 de noviembre, a las 15:00 horas en el estadio IPD de Huancayo, Daniel Porozo jugará el partido más importante de su paso por el fútbol peruano. Con el título de por medio. Con la historia del club en juego. Y con su futuro contractual abierto al otro lado del pitazo final.