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Thiago Kosloski, feliz por citación de Francesco Andrealli con Perú y pondera su gestión con la Sub-20 en la regeneración: “Ya está dando frutos”

El asistente técnico de Mano Menezes considera que el reciente llamamiento del capitán del Como Primavera 1907 acredita su trabajo como impulsor principal del relevo generacional

Francesco Andrealli es uno de los prometedores talentos valorados por Thiago Kosloski en Perú U20. - Crédito: Como / FPF
Francesco Andrealli es uno de los prometedores talentos valorados por Thiago Kosloski en Perú U20. - Crédito: Como / FPF
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Con la mirada puesta en el amistoso contra Bolivia, el seleccionador Mano Menezes ha confeccionado una nueva lista en Perú con ciertas novedades, entre las que destaca la presencia de Francesco Andrealli, quien por primera vez ha sido nominado a la disciplina absoluta como parte del plan del relevo generacional.

Avalado por sus condiciones en el Como Primavera, donde además ejerce como capitán, el ítalo-peruano intentará hacerse un hueco en una línea que, en teoría, suele estar muy bien cubierta. Aun así, existen altas probabilidades de que, en un intento por repartir esfuerzos, el técnico brasileño apueste por darle un puñado de minutos.

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Francesco Andrealli, de 19 años, refleja liderazgo en el Como 1907 Primavera. - Crédito: Difusión
Francesco Andrealli, de 19 años, refleja liderazgo en el Como 1907 Primavera. - Crédito: Difusión

Francesco Andrealli, de 19 años, no es ajeno al espacio de la ‘bicolor’. Antes de ser promovido al bloque definitivo, ha pasado por la categoría U20 bajo la responsabilidad del preparador Thiago Kosloski, quien ha expresado su felicidad por el llamamiento del futbolista.

El asistente técnico de Menezes considera que el ascenso del joven valor del Como Primavera 1907 acredita su gestión en el nivel que sirve como puente de preparación hacia el deber nacional: “Gracias a Dios ya logramos enviar dos. Ahora en la citación del profesor Mano Menezes dos jugadores de la Sub-20 han sido convocados para el juego contra Bolivia”.

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“Entonces, eso quiere decir que ya está dando frutos la situación. Vamos a tener a Francesco Andrealli, que juega en el Como, y también Maxloren Castro, que es un extremo de Sporting Cristal, de 18 años, quien también estará al servicio de la absoluta”, sumó Kosloski en una charla con The Pitch Invaders.

Con el nuevo legionario situado en la selección peruana, el proyecto de la regeneración avanza de manera adecuada y solo será cuestión de tiempo para que otros jugadores de ascendencia andina le sigan los pasos en un nuevo proceso hacia el Mundial 2030.

Thiago Kosloski, responsable del área formativa de la selección peruana; en su primera prueba de nivel ganó una medalla de bronce en los Juegos ODESUR 2026. - Crédito: FPF
Thiago Kosloski, responsable del área formativa de la selección peruana; en su primera prueba de nivel ganó una medalla de bronce en los Juegos ODESUR 2026. - Crédito: FPF

Andrealli, notable evolución

Francesco Andrealli siempre ha tenido la intención de ser futbolista. La conexión de su padre con el deporte rey lo incentivó a no renunciar a ese anhelo. Así, siendo muy pequeño dio pasos amateurs en una academia de San Fedele. Sin embargo, su destino cambió drásticamente cuando fue detectado por el Como 1907.

A la edad de ocho años inició su historia con el club ‘blanquiazul’ pasando por cada una de las categorías hasta constituirse como un puntual sustancial en la reserva. Su buen hacer, además, le ha valido para asomarse al plantel principal liderado por Césc Fábregas.

De hecho, el entrenador español, que en el pasado fue un excelso centrocampista que trascendió con España como campeón del mundo en 2010, se ha rendido frente al crecimiento de Andrealli, a quien ha definido como “mi hijo” en una reciente comparecencia delante de los medios de comunicación.

Será cuestión de tiempo para que Francesco haga su aparición en la Serie A, pero mientras tanto su foco se ubica en un debut mucho más cercano con la selección peruana en un test internacional frente a Bolivia, en Matute.

¿Quién es Francesco Andrealli, el volante de 19 años que es capitán de Como Primavera de Italia y podría debutar con Perú ante Bolivia?
Francesco Andrealli, todocampista que hace jugar al Como Primavera a su ritmo. - Crédito: Difusión

No está confirmada su inclusión como inicialista del lance, aunque existen chances de que aparezca en el complemento, situándose en la línea de ‘6’ para aportar fuerza y equilibrio en la base del centro del campo.

El simple hecho de que Andrealli haya sido llamado con Perú representa un notable avance en su incipiente carrera, que ofrece luces muy positivas para un joven de 19 años.

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