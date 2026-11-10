Mininter anuncia apoyo tecnológico de Meta contra extorsiones y promete que llegará “en un mes”

Mininter anuncia apoyo tecnológico de Meta para combatir la criminalidad.

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El Ministerio del Interior (Mininter) anunció que recibirá apoyo de la Embajada de Estados Unidos para acceder a una herramienta tecnológica de Meta, destinada a reforzar las pesquisas frente a la criminalidad. El titular de la cartera, César Astudillo, afirmó que el recurso podría estar disponible dentro de un mes y expresó su expectativa de que llegue antes de que termine el año.

En declaraciones a Exitosa, Astudillo vinculó el anuncio con las necesidades de inteligencia de las autoridades. Señaló que las facultades otorgadas y el decreto de urgencia en preparación forman parte de la respuesta estatal, aunque sostuvo que la tecnología ocupa un lugar central. “La Embajada de Estados Unidos nos va a traer Meta, ya nos dijeron que en un mes va a estar acá”, declaró el titular del Mininter.

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La referencia a Meta apunta, según explicó, a los delitos que se trasladan a los canales digitales. Astudillo mencionó de forma particular la extorsión por WhatsApp y la circulación de celulares y chips en el mercado.

Para el ministro, la futura herramienta permitirá facilitar las tareas de las unidades que siguen comunicaciones, identifican patrones y reúnen información para las investigaciones.

La cabeza del Ministerio del Interior también cuestionó la falta de sanciones contra operadores vinculados a la venta de líneas telefónicas.

“Extorsionan desde WhatsApp, y la cantidad de aparatos y chips que hay en el mercado, con una complacencia tremenda no sancionamos a los operadores”, sostuvo. Sus palabras plantean el acceso a tecnología como una pieza dentro de un problema que también involucra la comercialización y el control de estos servicios.

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Nueva ley refuerza la lucha contra el crimen organizado en el transporte público y de carga. (Foto: Infobae Perú)

PNP desplegará 37 mil agentes por la visita del papa León XIV

El anuncio se conoció mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) prepara el dispositivo para la visita del papa León XIV. La institución presentó 24 motocicletas de 300 y 600 centímetros cúbicos que integrarán la escolta oficial durante sus desplazamientos.

Las unidades llevan el escudo de armas de Su Santidad y banderines con los colores de Perú y del Vaticano, de acuerdo con imágenes difundidas por Buenos Días Perú en televisión local.

El general Humberto Alvarado, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, indicó que los agentes destinados a las cápsulas de seguridad fueron seleccionados y recibieron reentrenamiento para este tipo de comisiones.

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Precisó que las motocicletas son seminuevas y ya prestan servicios en la PNP. El operativo incluye doce rutas y cuatro cápsulas de protección, con vehículos que acompañarán de forma directa el recorrido del pontífice por las ciudades programadas oficialmente.

La PNP informó que movilizará más de 37 mil policías en el país, con 22 mil asignados a Lima. En Lambayeque, donde se celebrará una misa en Pampas de Chiclayo, el refuerzo bordeará los 5.000 efectivos. También se enviaron grupos motorizados a Cusco y Pucallpa.

El esquema contempla anillos de seguridad: el más próximo al Papa concentra información reservada y los siguientes alcanzan las vías principales previstas para cada desplazamiento del itinerario oficial en el país.

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Además de los policías, participarán serenazgos municipales, Fuerzas Armadas y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), bajo una coordinación a través de la Cancillería. Alvarado definió el despliegue como un trabajo entre varias entidades del Estado.

Las autoridades prevén cortes y desvíos desde temprano en las rutas establecidas, y recomendaron a los asistentes llevar agua y protección ante las horas de espera que puedan producirse antes de las actividades papales.