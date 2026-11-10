Seguidores recuerdan el pasado de Ricardo Mendoza al ver el tierno video junto a su bebé: "El que no quería tener hijos"

El comediante Ricardo Mendoza alienta a su hijo Cristóbal a gatear sobre una cama y luego lo sostiene en brazos en un video familiar.

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El comediante peruano Ricardo Mendoza volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras publicar un video en su cuenta de Instagram junto a su hijo menor, Cristóbal. La grabación muestra al conductor de ‘Hablando Huevadas’ sentado en una cama mientras observa a su pequeño gatear hacia él, y acumuló más de 155 mil reacciones en pocos días.

La publicación llegó acompañada de un mensaje breve del propio Ricardo Mendoza: “Otro mes celebrando tus nuevas aventuras !!”. El comediante, conocido por su participación en el videocast de comedia junto a Jorge Luna, suele compartir momentos familiares con sus seguidores desde el nacimiento de su hijo con Katya Mosquera.

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El comediante peruano Ricardo Mendoza compartió en redes sociales un video junto a su hijo Cristóbal en una habitación. En las imágenes se observa al menor gateando sobre una cama de sábanas blancas hacia Mendoza, quien permanece de pie frente al mueble, extiende los brazos para recibirlo y posteriormente lo levanta en el aire. La publicación fue realizada para celebrar el crecimiento y los avances de su hijo. Video: Instagram Ricardo Mendoza

El video que generó miles de reacciones en Instagram

El clip, publicado hace cuatro días, muestra a Ricardo Mendoza de pie frente a la cama mientras extiende los brazos para animar a su bebé a desplazarse hacia él. Cristóbal, vestido con un conjunto beige y blanco, avanza a gatas sobre el colchón mientras su padre lo observa con una sonrisa.

La publicación superó rápidamente los 155 mil “me gusta” y acumuló cientos de comentarios de seguidores y figuras públicas peruanas. Entre las reacciones más destacadas se encuentra: “El que no quería tener hijos”, frase que resume el contraste entre las declaraciones pasadas del comediante sobre la paternidad y su situación actual como padre de familia.

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Otros comentarios también hicieron referencia a ese cambio de postura. “El real ejemplo, que el amor puede hacerte cambiar y dar amor a un ser querido !!!”, “El hombre cambia y desea tanto lo que siempre renegaba con la mujer correcta… y la de Ricardo le llegó […] que hermosa familia”.

El comediante Ricardo Mendoza alienta a su hijo Cristóbal mientras gatea sobre una cama, en una publicación compartida en su cuenta de la red social Instagram.

La familia que formó Ricardo Mendoza junto a Katya Mosquera

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera iniciaron su relación en abril de 2024 y se comprometieron en diciembre de ese mismo año. La pareja recibió a Cristóbal, su primer hijo en común, en febrero de 2026. Además, Mosquera ya era madre de un hijo mayor, fruto de una relación anterior, a quien el comediante ha incorporado como parte de su núcleo familiar.

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El 22 de agosto, la pareja contrajo matrimonio civil en la vivienda que compraron juntos en San Miguel, Lima, en una ceremonia oficiada por el alcalde del distrito, Eduardo Bless, ante 75 invitados. Semanas después de la boda, Ricardo Mendoza reveló en una de sus presentaciones de ‘Hablando Huevadas’ que se había sometido a una vasectomía. El comediante explicó que la decisión fue conversada con su esposa: “Dije ya está, (tengo dos hijos) no necesito más”.

En esa misma ocasión, Mendoza describió el acuerdo con Mosquera sobre el futuro de su familia: “Nos amamos y amamos lo que formamos. Ahora es momento de disfrutarnos, de seguir creciendo y viviendo nuevas aventuras”. El comediante añadió que espera acompañar a sus hijos durante su crecimiento: “Quiero que mis hijos crezcan y se metan en aprietos, que tengan sus errores y tinos”.

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Varios usuarios y figuras públicas comentan una publicación en redes sociales del comediante Ricardo Mendoza sobre la crianza de su hijo.

Las reacciones de figuras públicas y seguidores al video

Entre los comentarios del posteo también apareció el de Carlos Mosquera, familiar de Katya Mosquera, quien escribió: “El Mosquera más pequeño de la familia. Los abrazo muy fuerte”. La conductora de televisión Tula Rodríguez comentó: “Que lindooooo !!! Cada día más grande. Dios bendiga tu familia”, mensaje que acumuló más de 460 “me gusta”.

Otros usuarios resaltaron el paso del tiempo desde que Ricardo Mendoza anunció que sería padre. Una usuaria escribió: “Wow tan rápido pasó el tiempo si recién ayer dijo que sería papá […] que bonito, se le ve muy feliz a Ricardo”. Otro usuario también hizo alusión al negocio familiar del comediante, al escribir: “El futuro dueño de toda la corporación HH. Bien Richavo”, en referencia a la productora detrás de ‘Hablando Huevadas’.

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La publicación se suma a una serie de contenidos que Ricardo Mendoza compartió en las últimas semanas sobre su vida familiar, entre ellos fotografías junto a Mosquera y su hijo, además de reflexiones públicas sobre la paternidad y el matrimonio. El comediante no ha anunciado nuevas apariciones públicas junto a su familia hasta el momento.