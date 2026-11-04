Franco Navarro explotó contra Horacio Melgarejo tras provocador gesto: su descontrolada reacción contra el DT de Cienciano

El DT fue expulsado y realizó gestos polémicos a la tribuna. Además, fue increpado por dirigentes del cuadro 'blanquiazul' - Crédito: L1MAX.

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Horacio Melgarejo fue expulsado durante los descuentos del partido entre Alianza Lima y Cienciano, que el conjunto blanquiazul ganaba por el gol de Eryc Castillo a los 72 minutos.

El entrenador argentino reaccionó ante decisiones del árbitro Sebastián Lozano y recibió la tarjeta roja. Antes de dejar el campo del Estadio Alejandro Villanueva, realizó con las manos un gesto en forma de “U” dirigido hacia la hinchada.

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La acción aludió a Universitario de Deportes, club en el que Melgarejo trabajó como asistente técnico de Ángel Comizzo. El episodio ocurrió mientras el club victoriano sostenía su ventaja en los instantes finales del encuentro.

Las explosiva reacción de Franco Navarro contra Horacio Melgarejo

Durante la salida del técnico de Cienciano, Franco Navarro Mandayo y Franco Navarro Monteiro, integrantes de la directiva de Alianza Lima, se acercaron para cuestionar su conducta con explosiva reacción. El cruce elevó la tensión en el campo de juego en el cierre del compromiso.

El video del incidente mostró que Horacio Melgarejo dejó el campo rumbo a los vestuarios bajo custodia policial tras su expulsión. En ese trayecto apareció el director deportivo ‘blanquiazul’, para reclamarle al entrenador argentino por el gesto que había realizado hacia las tribunas.

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La tensión aumentó y otras personas tuvieron que sujetar al dirigente para impedir que se acercara a Melgarejo. Las imágenes también registraron la intervención de Navarro Jr., quien se aproximó al DT para increparlo. En un pasaje de la secuencia, además, se observó que una pelota fue lanzada en dirección al entrenador argentino.

El director deportivo de los 'blanquiazules' tuvo una explosiva reacción contra el DT de Cienciano. (Difusión)

El contundente motivo de la expulsión de Horacio Melgarejo

El incidente que terminó con la expulsión de Horacio Melgarejo en Matute se originó durante el tiempo añadido, cuando Cienciano buscaba el empate frente a Alianza Lima.

En un saque de banda favorable al cuadro imperial, el entrenador argentino reclamó al árbitro Sebastián Lozano una amonestación para Kevin Quevedo. El técnico consideraba que el jugador demoraba la reanudación del juego.

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Los reclamos provocaron abucheos desde las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva. Melgarejo respondió con un gesto hacia los aficionados y el juez principal decidió mostrarle la tarjeta roja.

El provocador gesto de Horacio Melgarejo tras ser expulsado en Matute. Crédito: Paloma del Solar / A Presión

El técnico intercambió algunas palabras con Lozano antes de dirigirse hacia los vestuarios. Su salida mantuvo la tensión en el campo de juego.

Mientras abandonaba el terreno, Melgarejo formó la letra “U” con sus manos en referencia a Universitario de Deportes. La acción generó una nueva reacción del público blanquiazul.

El entrenador continuó con señas hacia las gradas y se retiró con una sonrisa. La secuencia quedó entre los episodios más comentados del final del partido.

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¿Qué dijo Horacio Melgarejo tras provocador gesto contra Alianza Lima?

Horacio Melgarejo pidió disculpas tras el incidente que protagonizó durante el partido y reconoció que su reacción fue inapropiada. “Me ganó el nerviosismo, quiero pedir disculpas a la gente de Alianza”, manifestó Melgarejo en L1Radio.

El técnico sostuvo que no debió responder a los insultos ni a los objetos que, según dijo, le arrojaron desde las tribunas. “No corresponde hacer lo que hice”, agregó.

El DT precisó que sus disculpas estaban destinadas a las personas e instituciones que, a su juicio, correspondía mencionar. El entrenador descartó que debiera disculparse con los seguidores de Cienciano. “Tampoco maté a nadie”, expresó al referirse al alcance de su pedido público.

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El entrenador de Cienciano habla de su polémica expulsión en Matute y sus gestos a las tribunas. (Video: L1MAX)