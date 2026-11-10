Andrea Montenegro muestra a qué se dedica en Colombia tras alejarse de la televisión peruana y recibe elogios: “Talento puro”

La actriz Andrea Montenegro continúa su actividad profesional en Colombia luego de su alejamiento de la televisión peruana.

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Andrea Montenegro convirtió la pintura al óleo en una de sus principales actividades profesionales tras alejarse de la televisión peruana. La actriz y exmodelo, radicada en Colombia, comparte en redes sociales los retratos que realiza y ofrece obras por encargo para clientes de distintos países.

Lejos de los sets de grabación, Montenegro mantiene activa una faceta artística que, según ha contado en sus plataformas, la acompaña desde hace años. En sus recientes publicaciones mostró parte de su producción y abrió la posibilidad de adquirir cuadros terminados o piezas personalizadas.

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Uno de los trabajos que presentó lleva por título ‘Enamorarme de ti’. Se trata de un retrato al óleo elaborado a partir de una imagen de referencia. Junto a la fotografía de la obra, la peruana precisó que el cuadro se encontraba disponible.

Andrea Montenegro exhibe un retrato al óleo elaborado sobre lienzo en una publicación de redes sociales sobre su trabajo artístico en Barichara, Colombia.

“Retrato al óleo, a partir de referencia fotográfica. Disponible”, escribió Andrea Montenegro al exhibir la pintura en sus redes sociales, donde reúne una comunidad que sigue su carrera desde su etapa en la televisión.

La intérprete también invitó a quienes estén interesados a conocer el catálogo de sus obras. Su propuesta incluye retratos creados con fotografías enviadas por los clientes, además de trabajos realizados con modelos en vivo.

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“Pregunta por mi catálogo o anímate y encarga. Pinto a partir de fotos o modelo en vivo. Envío a todo el mundo”, anunció la actriz peruana en una de sus publicaciones.

De esa forma, Montenegro ha encontrado en el arte una alternativa para mantenerse vinculada a la creación y, a la vez, desarrollar un emprendimiento fuera de la pantalla. Sus publicaciones muestran rostros, figuras y composiciones trabajadas con óleo, técnica que ocupa buena parte de su actividad actual.

La actriz Andrea Montenegro sostiene un retrato al óleo pintado por ella y titulado Muriel con Arete en una publicación de redes sociales.

La relación de Andrea Montenegro con la pintura no comenzó recientemente. En su perfil artístico de Saatchi Art, la actriz se describe como peruana, madre y una persona cercana a la escritura y las artes visuales desde su infancia.

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Además, en ese espacio registra participaciones en exposiciones colectivas realizadas en Colombia. A ello se suma su formación en diseño gráfico, un campo que también se relaciona con el trabajo visual que hoy comparte en sus cuentas digitales.

Andrea Montenegro recibió mensajes de apoyo por sus pinturas

Las imágenes de sus cuadros generaron reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el trabajo que desarrolla lejos de la televisión. Varios usuarios dejaron comentarios para felicitarla por la técnica y por la decisión de apostar por esta faceta creativa.

“Están hermosas esas pinturas. Mucho talento”, escribió una usuaria en la publicación de la actriz. Otros mensajes siguieron la misma línea y resaltaron el resultado de sus retratos.

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“Talento puro. Puro amor para tu luz”, comentó otra seguidora. “Una artista completa, Andrea bella”, expresó una usuaria, entre las respuestas que recibió Montenegro luego de mostrar una de sus obras.

Aunque su presencia en producciones televisivas peruanas quedó atrás, la actriz conserva el vínculo con el público a través de las redes sociales. Allí comparte aspectos de su día a día, reflexiones personales y, con mayor frecuencia, los trabajos artísticos que realiza desde Colombia.

La actriz Andrea Montenegro comparte una imagen de sí misma en redes sociales, donde se muestra sin filtros.

En una reaparición anterior, Montenegro llamó la atención al publicar imágenes sin filtros y acompañarlas con un mensaje sobre su rutina y su vínculo con uno de sus hijos. A los 49 años, recibió numerosos comentarios que valoraron su decisión de mostrarse con naturalidad.

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La actriz, conocida por su participación en novelas internacionales, ha optado por mantener una presencia digital centrada en asuntos personales y en proyectos vinculados al bienestar. Su perfil profesional también la presenta como maestra de Kundalini Yoga, otra actividad que forma parte de su trayectoria fuera de los escenarios.

Con sus nuevos cuadros, Andrea Montenegro vuelve a conectar con sus seguidores desde un espacio distinto al de la actuación. Esta vez, sus publicaciones tienen como eje los pinceles, el óleo y los retratos por encargo que pone a disposición de quienes deseen adquirir una obra.