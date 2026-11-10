Papa León XIV en Perú: Señor de los Milagros tendrá una parada inédita en Surco rumbo a la misa en la Base Las Palmas

Procesión del Señor de los Milagros llegó a el Vaticano y fue saludada por el papa León XIV

Guardar

El domingo 15 de noviembre, el Señor de los Milagros llegará por primera vez a Santiago de Surco sobre el Nazareno Móvil, una plataforma que trasladará la imagen desde el Cercado de Lima hasta la Base Aérea Las Palmas, en donde el papa León XIV presidirá su misa.

Antes del ingreso al recinto, el vehículo hará una parada en la cuadra 2 de la avenida Surco, donde la municipalidad y los vecinos preparan un homenaje. Esta escala formará parte de un traslado previsto fuera del circuito procesional de octubre.

PUBLICIDAD

La imagen partirá a las 7:00 desde el entorno de las Nazarenas y recorrerá cerca de 14 kilómetros por Lince, San Isidro, Miraflores, Surquillo y Surco. La llegada por la puerta 3 de Las Palmas está calculada para alrededor de las 13:00.

La imagen del Señor de los Milagros sobre el Nazarenomóvil. (Gob)

Avenida Surco concentrará el homenaje antes del ingreso a Las Palmas

Será la primera parada programada del Nazareno Móvil en el distrito y ocurrirá antes de que la comitiva tome Paseo de la República con dirección al jirón Juan Soto Bermeo.

La Municipalidad de Santiago de Surco anunció que rendirá un homenaje durante esa detención. El acto congregará a residentes que deseen acompañar el paso de la imagen, cuyo traslado permitirá que la devoción llegue a zonas que no suelen integrar las procesiones tradicionales.

PUBLICIDAD

Las familias podrán ubicarse en los sectores habilitados por las autoridades locales, mientras el vehículo avance a velocidad reducida por el resguardo del anda y de las personas que caminarán junto a la comitiva.

Según la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, la plataforma fue acondicionada para llevar el anda a baja altura y cruzar los puentes de la ruta. Los cargadores no sostendrán la estructura durante los 14 kilómetros del trayecto, pero intervendrán dentro de Las Palmas.

Allí, la organización coordina con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) una rampa para bajar la imagen y trasladarla al espacio dispuesto para la celebración religiosa.

PUBLICIDAD

El mayordomo general José Luis Toledo Zapata explicó a la Agencia Andina que el recorrido se realizará con un paso reducido.

“Vamos a poca velocidad. Primero por seguridad del anda, por seguridad del Señor y segundo porque la gente acompaña a pie”, declaró. El representante señaló que el recorrido llevará al Señor de los Milagros por Miraflores, Surquillo y Surco, distritos que habitualmente no reciben a la imagen durante sus salidas de octubre.

Retorno a las Nazarenas comenzará después de la misa del lunes 16

El ingreso al recinto de la FAP será por la puerta 3, luego del tramo final por las avenidas Tomás Marsano, Surco y Paseo de la República, además del jirón Soto Bermeo. La presencia del Cristo Moreno está prevista para la misa que León XIV oficiará el lunes 16 de noviembre a las 10:30. Tras la ceremonia, el anda iniciará el retorno al Convento de las Nazarenas a las 16:00, según el cronograma de la Hermandad.

PUBLICIDAD

El regreso seguirá por Soto Bermeo, Paseo de la República, Surco y Tomás Marsano, antes de continuar por República de Panamá, Canaval y Moreyra, Juan de Arona, Petit Thouars y 28 de Julio. La imagen ingresará al Convento por las avenidas Washington y Tacna. Las autoridades recomendaron a los conductores prever desvíos, pues las vías del recorrido estarán cerradas mientras pase el Nazareno Móvil.