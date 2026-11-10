Adulto mayor pinta al papa León XIV en un cuadro de 1,60 metros y sueña con entregárselo en sus propias manos

Víctor Olivos Núñez, un artista de 80 años y beneficiario de Pensión 65, quien realizó una pintura de 1,60 metros de alto que representa al papa León XIV rodeado de figuras infantiles. Durante el enlace periodístico en su taller, el pintor muestra su obra, explica que tardó cinco meses en concluirla y relata su intención de entregarla al pontífice en el marco de las actividades previas a su llegada a la ciudad. Fuente: Latina Noticias

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A sus 80 años, Víctor Olivos Núñez sigue pintando todos los días en un taller de esteras y triplay en Chiclayo. Durante cinco meses trabajó en un retrato de 1,60 metros del papa León XIV, rodeado de niños, con una meta que aún espera cumplir: entregárselo personalmente cuando el Santo Padre llegue a la ciudad donde fue obispo.

El artista, usuario de Pensión 65, inició la obra movido por la cercanía que los chiclayanos sienten con el pontífice, conocido como Robert Prevost durante los años en que dirigió la Diócesis de Chiclayo. Su pintura busca convertirse en un regalo personal para el papa y en una muestra del afecto que despierta su próxima visita.

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Aunque consultó en la diócesis sobre la posibilidad de entregar el cuadro, le informaron que debía hacerlo mediante representantes. Víctor mantiene la ilusión de que la obra pueda llegar a las manos del pontífice. “Si yo estuviera frente al papa sería el hombre más feliz de la Tierra”, expresó.

El pintor Víctor Olivos Núñez aplica pintura sobre un lienzo de gran formato que representa al papa rodeado de niños. (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis))

Artista de 80 años prepara regalo para el Santo Padre

En una de las paredes de su taller, Víctor exhibe el lienzo con la imagen sonriente del papa. El cuadro mide 1,60 metros de alto por 80 centímetros de ancho y demandó cinco meses de trabajo. El pintor también realizó una versión más pequeña del retrato.

Olivos sostiene que la pintura le permite mantenerse activo. “A los 80 años que tengo, pinto como si tuviera 20 años”, afirmó en declaraciones recogidas por Latina Noticias, mientras mostraba algunas de las obras que conserva en su espacio de trabajo.

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La elaboración del retrato coincidió con los preparativos que se viven en Chiclayo ante la llegada del papa León XIV. En la ciudad, varias calles del perímetro fueron cerradas como parte de las medidas previas a las actividades programadas.

El pintor Víctor Olivos Núñez aplica pintura sobre un lienzo de gran formato que representa al papa rodeado de niños. (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis))

Una vida dedicada a los pinceles desde la niñez

La historia de Víctor con el arte comenzó cuando era niño. Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, perdió a su madre a los dos años y encontró en su padre el apoyo para desarrollar su capacidad para el dibujo y la pintura.

Sus amigos le regalaban frutas a cambio de que los retratara, una práctica que le permitió afinar su técnica. Con el paso de los años, recorrió distintas ciudades con sus pinceles y tomó como referencia las obras de artistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci.

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Actualmente, el artista no tiene hijos y dedica parte de su tiempo al cuidado de un hermano enfermo. Además, integra Saberes Productivos, una intervención de Pensión 65 que busca revalorar los conocimientos de personas adultas mayores y abrir espacios para que expongan o comercialicen sus trabajos.

El pintor Víctor Olivos Núñez aplica pintura sobre un lienzo de gran formato que representa al papa rodeado de niños. (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis))

El deseo de entregar el cuadro en persona

Víctor acudió a la diócesis para solicitar autorización y entregar su pintura directamente al papa. Sin embargo, le explicaron que el retrato podía ser recibido por representantes, una alternativa que no satisface por completo su deseo de darle el obsequio personalmente.

“Por eso lo he pintado”, señaló el artista al explicar la razón de su insistencia. Su anhelo es presentarse ante el pontífice, contarle que realizó la obra con sus propias manos y entregársela como recuerdo de Chiclayo.

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La visita del papa también despierta expectativas en otros usuarios de Pensión 65 en Lambayeque. En Ferreñafe, las hermanas Elizabeth Torres Carranza, de 83 años, y Corina Torres Carranza, de 82, recuerdan al entonces obispo Robert Prevost por sus encuentros de oración y su cercanía con los feligreses. Aunque no podrán asistir por sus limitaciones físicas, prepararon canciones para darle la bienvenida.