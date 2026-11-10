Perú

Adulto mayor pinta al papa León XIV en un cuadro de 1,60 metros y sueña con entregárselo en sus propias manos

El artista chiclayano, beneficiario de Pensión 65, dedicó cinco meses a esta obra como homenaje al pontífice, quien fue obispo de la Diócesis de Chiclayo

Víctor Olivos Núñez, un artista de 80 años y beneficiario de Pensión 65, quien realizó una pintura de 1,60 metros de alto que representa al papa León XIV rodeado de figuras infantiles. Durante el enlace periodístico en su taller, el pintor muestra su obra, explica que tardó cinco meses en concluirla y relata su intención de entregarla al pontífice en el marco de las actividades previas a su llegada a la ciudad. Fuente: Latina Noticias
Guardar

A sus 80 años, Víctor Olivos Núñez sigue pintando todos los días en un taller de esteras y triplay en Chiclayo. Durante cinco meses trabajó en un retrato de 1,60 metros del papa León XIV, rodeado de niños, con una meta que aún espera cumplir: entregárselo personalmente cuando el Santo Padre llegue a la ciudad donde fue obispo.

El artista, usuario de Pensión 65, inició la obra movido por la cercanía que los chiclayanos sienten con el pontífice, conocido como Robert Prevost durante los años en que dirigió la Diócesis de Chiclayo. Su pintura busca convertirse en un regalo personal para el papa y en una muestra del afecto que despierta su próxima visita.

PUBLICIDAD

Aunque consultó en la diócesis sobre la posibilidad de entregar el cuadro, le informaron que debía hacerlo mediante representantes. Víctor mantiene la ilusión de que la obra pueda llegar a las manos del pontífice. “Si yo estuviera frente al papa sería el hombre más feliz de la Tierra”, expresó.

Un hombre con camisa a cuadros sostiene un pincel con la mano derecha y aplica pintura sobre un lienzo con zonas de color
El pintor Víctor Olivos Núñez aplica pintura sobre un lienzo de gran formato que representa al papa rodeado de niños. (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis))

Artista de 80 años prepara regalo para el Santo Padre

En una de las paredes de su taller, Víctor exhibe el lienzo con la imagen sonriente del papa. El cuadro mide 1,60 metros de alto por 80 centímetros de ancho y demandó cinco meses de trabajo. El pintor también realizó una versión más pequeña del retrato.

Olivos sostiene que la pintura le permite mantenerse activo. “A los 80 años que tengo, pinto como si tuviera 20 años”, afirmó en declaraciones recogidas por Latina Noticias, mientras mostraba algunas de las obras que conserva en su espacio de trabajo.

PUBLICIDAD

La elaboración del retrato coincidió con los preparativos que se viven en Chiclayo ante la llegada del papa León XIV. En la ciudad, varias calles del perímetro fueron cerradas como parte de las medidas previas a las actividades programadas.

Un hombre con camisa a cuadros sostiene un pincel con la mano derecha y aplica pintura sobre un lienzo con zonas de color
El pintor Víctor Olivos Núñez aplica pintura sobre un lienzo de gran formato que representa al papa rodeado de niños. (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis))

Una vida dedicada a los pinceles desde la niñez

La historia de Víctor con el arte comenzó cuando era niño. Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, perdió a su madre a los dos años y encontró en su padre el apoyo para desarrollar su capacidad para el dibujo y la pintura.

Sus amigos le regalaban frutas a cambio de que los retratara, una práctica que le permitió afinar su técnica. Con el paso de los años, recorrió distintas ciudades con sus pinceles y tomó como referencia las obras de artistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci.

Actualmente, el artista no tiene hijos y dedica parte de su tiempo al cuidado de un hermano enfermo. Además, integra Saberes Productivos, una intervención de Pensión 65 que busca revalorar los conocimientos de personas adultas mayores y abrir espacios para que expongan o comercialicen sus trabajos.

Un hombre con camisa a cuadros sostiene un pincel con la mano derecha y aplica pintura sobre un lienzo con zonas de color
El pintor Víctor Olivos Núñez aplica pintura sobre un lienzo de gran formato que representa al papa rodeado de niños. (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis))

El deseo de entregar el cuadro en persona

Víctor acudió a la diócesis para solicitar autorización y entregar su pintura directamente al papa. Sin embargo, le explicaron que el retrato podía ser recibido por representantes, una alternativa que no satisface por completo su deseo de darle el obsequio personalmente.

“Por eso lo he pintado”, señaló el artista al explicar la razón de su insistencia. Su anhelo es presentarse ante el pontífice, contarle que realizó la obra con sus propias manos y entregársela como recuerdo de Chiclayo.

La visita del papa también despierta expectativas en otros usuarios de Pensión 65 en Lambayeque. En Ferreñafe, las hermanas Elizabeth Torres Carranza, de 83 años, y Corina Torres Carranza, de 82, recuerdan al entonces obispo Robert Prevost por sus encuentros de oración y su cercanía con los feligreses. Aunque no podrán asistir por sus limitaciones físicas, prepararon canciones para darle la bienvenida.

Temas Relacionados

Papa León XIVChiclayoPensión 65Papa León XIV en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía pide siete años de prisión para Adrián Villar, pero solicita archivar investigación contra Marisel Linares

El requerimiento fiscal incluye cargos por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, mientras que atribuye al vínculo familiar el pedido para excluir a la periodista del proceso

Fiscalía pide siete años de prisión para Adrián Villar, pero solicita archivar investigación contra Marisel Linares

Entradas de Universitario vs Alianza Lima: precios y dónde comprar boletos para final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Los conjuntos de Carlos Véliz y José Letelier se medirán por quinta vez en la temporada en un duelo clave de cara a la definición del título nacional

Entradas de Universitario vs Alianza Lima: precios y dónde comprar boletos para final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

Papa León XIV en Perú: PNP e IPEN atentos con la detección de explosivos y materiales radiactivos durante visita apostólica del pontífice

El despliegue incluirá inspecciones técnicas en las ciudades de la agenda papal, equipos de detección radiológica, escolta motorizada y más de 37 mil policías en el país

Papa León XIV en Perú: PNP e IPEN atentos con la detección de explosivos y materiales radiactivos durante visita apostólica del pontífice
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Reducción de S/450 millones al presupuesto del Congreso en pausa: Cámara Diputados no asistió a reunión convocada por el Senado

Reducción de S/450 millones al presupuesto del Congreso en pausa: Cámara Diputados no asistió a reunión convocada por el Senado

Ministro de Justicia avala que López Aliaga no vuelva a la alcaldía de Lima: “La Constitución dice que no hay reelección”

Óscar Reto advierte que recortar S/400 millones al presupuesto del Congreso podría “limitar funciones” de los diputados

Críticas de alcaldes al fallo del JNE confirma que buscaban reelegirse, dice magistrado Gunther Gonzáles

Presentan denuncia constitucional contra Miguel Torres y exigen inhabilitarlo 10 años por ley de facultades

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva sorprende al presumir relojes de lujo que superarían los 640 mil soles

Christian Cueva sorprende al presumir relojes de lujo que superarían los 640 mil soles

Sebastián Llosa, el sobrino de Vargas Llosa que va de Viña del Mar al Benidorm Fest 2027

Paul Michael se quiebra al revelar que perdió a su segundo hijo antes de viajar a España

Seguidores recuerdan el pasado de Ricardo Mendoza al ver el tierno video junto a su bebé: "El que no quería tener hijos"

Andrea Montenegro muestra a qué se dedica en Colombia tras alejarse de la televisión peruana y recibe elogios: “Talento puro”

DEPORTES

Entradas de Universitario vs Alianza Lima: precios y dónde comprar boletos para final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Entradas de Universitario vs Alianza Lima: precios y dónde comprar boletos para final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

La dura crítica de Enrique de la Rosa por la programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026: “Eso no es juego limpio”

Con Piero Cari y Marco Rivas, la lista de convocados de la selección peruana Sub 20 para los amistosos con Brasil

Comisión de Disciplina de la Liga 1 abre expediente a Franco Navarro e hijo por los incidentes en Alianza Lima vs Cienciano

Pablo Bengoechea afrontará nuevo reto en el Perú: dirigirá a César Vallejo y buscará el ascenso en 2027