Estación La Cultura del Metro de Lima cerrará este miércoles por visita del papa León XIV: horario y alternativas

La Estación La Cultura del Metro de Lima permanecerá cerrada de forma temporal debido a las actividades vinculadas con la visita del papa León XIV a la capital peruana. (Composición: Infobae Perú)

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La estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima permanecerá cerrada este miércoles 11 de noviembre desde las 4:00 p. m. hasta el final del servicio, por disposición de las autoridades ante las actividades previstas durante la visita del papa León XIV al Perú.

La medida impedirá el ingreso y salida de pasajeros en este punto ubicado en San Borja. Los trenes circularán con normalidad por la ruta, pero no realizarán paradas en la estación durante el periodo de restricción.

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La concesionaria recomendó a los usuarios organizar sus desplazamientos con anticipación y considerar estaciones alternativas. El servicio en La Cultura se restablecerá el jueves 12 de noviembre en su horario habitual.

Un comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima informa sobre el cierre temporal de la estación La Cultura en San Borja con motivo de la visita del papa al Perú. (Línea 1 del Metro de Lima)

Trenes no se detendrán en la estación La Cultura

El cierre comenzará a las 4:00 p. m. del miércoles y se mantendrá hasta que concluya la jornada operativa de la Línea 1 del Metro de Lima. Durante esas horas, los pasajeros no podrán abordar ni descender de los trenes en la estación La Cultura.

La empresa precisó que la suspensión será únicamente en ese terminal. Por ello, las personas que normalmente utilizan esta estación deberán prever su llegada o salida desde otros puntos de la red.

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La concesionaria indicó que las otras 25 estaciones de la Línea 1 continuarán operando con normalidad. La restricción no contempla cambios anunciados en el recorrido general de los trenes ni en el servicio del resto de terminales.

Un vagón del Metro de Lima luce una ilustración del papa León XIV junto a santos peruanos y la frase «Abramos el corazón».

Gran Teatro Nacional recibirá al papa León XIV

De acuerdo con el comunicado difundido por la Línea 1, la decisión responde a una disposición de las autoridades vinculada con la visita del papa León XIV al país. Robert Prevost iniciará este miércoles una agenda oficial que se extenderá hasta el 16 de noviembre.

La actividad programada cerca de la estación La Cultura será un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. El evento figura para las 7:45 p. m. del miércoles.

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El recinto se encuentra a pocos metros de la estación, en el distrito de San Borja. El cierre del terminal se aplicará desde varias horas antes de ese acto y se prolongará hasta el término del servicio de trenes.

06/06/2026 El Papa León XIV y el arzobispo de Madrid, José Cobo, durante la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima. El Pontífice pide a la juventud congregada en Madrid que no tengan miedo de ser sacerdotes o casarse y formar familias El Papa León XIV ha invitado a los jóvenes españoles a "cambiar la historia" con "el amor". Así se ha pronunciado este sábado durante la Vigilia celebrada en la Plaza de Lima, ante cientos de miles de jóvenes. "Vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con el amor", ha exclamado el Pontífice, durante un coloquio con siete jóvenes que le han trasladado sus inquietudes en un ambiente cercano y familiar. A la pregunta sobre cómo pueden vivir los jóvenes comprometidos con la sociedad y sobre qué misión les encomienda, el Papa León XIV ha llamado a los jóvenes españoles a convertirse "en protagonistas del cambio", a ser "chispa de una humanidad nueva" frente a la "violencia de la guerra" y a ser "humanos, hombres y mujeres de carne y hueso, no apariencias sino rostros fiables". "¡SED HUMANOS! HOMBRES DE CARNE Y HUESO. NO APARIENCIAS" "Quiero confiaros a todos vosotros una misión: que seais humanos. Sí, ¡sed humanos! Hombres y mujeres de carne y hueso. No apariencias sino rostros fiables. Personas que buscan la justicia porque tienen hambre de ella como del pan de cada día", ha subrayado. Además, León XIV les ha invitado a convertirse en "protagonistas del cambio" y a dar "una nueva dirección a la sociedad". "Ante el vacío de la indiferencia y del conformismo, ante la violencia de la guerra y de la mentira, sed vosotros mismos chispa de una humanidad nueva", les ha pedido. Por otro lado, ante la pregunta sobre cómo reconocer la voz de Dios, el Papa les ha invitado a buscar el "silencio" y dejar a un lado los "audífonos con la música" para decidir "qué no escuchar y de qué ruidos no dejarse distraer", y les ha avisado de que "las ideologías pasan, mientras la verdad permanece". "Al liberarnos del estru

Usuarios deberán elegir estaciones alternativas para sus viajes

Los pasajeros que tengan previsto movilizarse por la zona durante la tarde y noche del miércoles deberán tomar previsiones, debido a que no podrán usar la estación La Cultura en ninguna dirección.

La Línea 1 exhortó a sus usuarios a planificar con anticipación sus trayectos. La recomendación cobra relevancia para quienes se dirijan a centros laborales, actividades académicas, espectáculos o compromisos ubicados cerca de la avenida Javier Prado y el eje cultural de San Borja.

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La estación retomará su atención el jueves 12 de noviembre, en el horario habitual. Hasta entonces, quienes requieran acceder a la red ferroviaria desde ese sector deberán dirigirse a otra de las estaciones que mantendrán el servicio regular.

El papa León en Perú (Imagen Ilustrativa Infobae)

León XIV llega este miércoles al Perú

El papa León XIV llegará al Perú este miércoles 11 de noviembre para una visita apostólica de seis días. Robert Prevost aterrizará a las 5:30 p. m. en la Base Aérea del Callao, donde se realizará la recepción oficial antes de sus primeras actividades en Lima.

Su agenda comenzará con actos protocolares en Palacio de Gobierno y continuará por la noche con una reunión en el Gran Teatro Nacional, en San Borja. Esta última actividad coincide con el cierre temporal de la estación La Cultura del Metro de Lima.

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BUENOS AIRES (Argentina), 09/11/2026.- A handout picture provided by the Vatican Media shows Pope Leo XIV attending a meeting with social movements and the world of labor in Buenos Aires, Argentina, 09 November 2026. The pontiff's visit to Argentina marks the second leg of his 06 to 17 November tour of Latin America. (Papa) EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Según el programa oficial difundido por la Santa Sede, el pontífice recorrerá Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa hasta el lunes 16 de noviembre. Su itinerario incluye misas, encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia, jóvenes y comunidades amazónicas.

Miércoles 11 de noviembre: llegada a la Base Aérea del Callao a las 5:30 p. m., ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno y encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático a las 7:45 p. m. en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre: reuniones con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal, celebración en la Basílica Catedral de Lima, encuentro con fieles en la plaza de la Catedral y vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental.

Viernes 13 de noviembre: viaje a Chiclayo, misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y actividades con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.

Sábado 14 de noviembre: rito de coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo y posterior traslado a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, para una misa y un encuentro de oración.

Domingo 15 de noviembre: actividades con fieles en Cusco y viaje a Pucallpa, donde se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, antes de celebrar una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

Lunes 16 de noviembre: visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, misa en la Base Aérea Las Palmas y ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao. El vuelo de retorno a Roma está previsto para la 1:45 p. m.