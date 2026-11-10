Christian Cueva sorprende al presumir relojes de lujo que superarían los 640 mil soles

Christian Cueva compartió una imagen de dos relojes con diseño similar a la colección Santos de Cartier, aunque no confirmó el modelo ni la autenticidad de las piezas.

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Christian Cueva volvió a generar comentarios en redes sociales tras exhibir dos relojes con características similares a la colección Santos de Cartier, valorizados en conjunto en más de S/640 mil según precios de referencia.

El futbolista reposteó en sus historias de Instagram una imagen compartida por la cuenta de JC Joyería Perú, en la que se observan dos relojes de caja cuadrada, con correa negra e incrustaciones brillantes. Los accesorios también presentan tornillos visibles en el bisel, un rasgo asociado a varios diseños de la línea Santos de Cartier.

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La difusión de las piezas abrió interrogantes entre sus seguidores por el supuesto valor de los relojes y por su autenticidad. Hasta el momento, Cueva no precisó si los accesorios son de su propiedad, si se trata de productos originales de Cartier ni cuál es el modelo exacto que aparece en la publicación.

Los detalles de los relojes que compartió Christian Cueva

En la imagen repostada por Christian Cueva se ven dos piezas con una estética similar. Ambas cuentan con una esfera oscura y una estructura cuadrada, mientras que los bordes parecen estar cubiertos por aplicaciones brillantes. Uno de los relojes luce una correa negra; el otro presenta un diseño que también combina tonalidades oscuras con detalles metálicos.

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La línea Santos de Cartier es una de las colecciones históricas de la firma francesa. Sus diseños se distinguen por la caja cuadrada, los tornillos expuestos sobre el bisel y una apariencia que combina elementos de relojería clásica y deportiva.

El precio de referencia de los modelos similares a los exhibidos podría superar los S/640 mil. El deportista no acompañó la imagen con un mensaje sobre el precio, el origen de los relojes o las características de cada pieza.

Pamela Franco publicó fotografías junto al futbolista durante un momento en casa y acompañó el collage con el mensaje: “Con mi amorcito”.

Pamela Franco publicó una escena íntima junto al futbolista

Después de compartir los relojes, Christian Cueva también replicó una publicación de Pamela Franco. La cantante difundió un collage de fotografías en el que ambos aparecen abrazados frente a un espejo, con mascarillas faciales blancas, durante un momento de descanso en casa.

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La intérprete acompañó las imágenes con el mensaje “Con mi amorcito”, una frase que el futbolista decidió repostear en sus historias de Instagram. El gesto volvió a exponer la cercanía que mantienen y la disposición de ambos a compartir escenas de su vida privada con sus seguidores.

La relación entre Franco y Cueva se hizo pública en medio de una controversia que involucró a sus exparejas, Christian Domínguez y Pamela López. Las revelaciones sobre el vínculo entre la cantante y el futbolista generaron una amplia repercusión en programas de espectáculos y redes sociales, donde ambos fueron objeto de comentarios y cuestionamientos.

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Con el paso de los meses, la pareja optó por mostrarse junta en distintos espacios. Además de sus publicaciones personales, aparecieron vinculados a proyectos musicales. Cueva participó en una nueva versión de “Cervecero”, mientras Franco continuó con sus presentaciones y actividades artísticas.

Las imágenes difundidas esta vez se suman a otros contenidos con los que han dejado constancia de su relación. Lejos de ocultar su cercanía, Pamela Franco y Christian Cueva suelen intercambiar mensajes afectuosos y compartir registros de sus encuentros, incluso frente a las críticas que persisten por el inicio de su vínculo y los antecedentes de sus relaciones anteriores.

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Incluso, han apostado por un emprendimiento juntos. Lanzaron su propio panetón para esta Navidad, cuya imagen es la del futbolista.

La pareja promocionó pedidos al por mayor y corporativos a través de sus redes sociales.