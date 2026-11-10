Cámara de Diputados advierte que recortar S/400 millones al presupuesto del Congreso podría "limitar sus funciones"

Entérate de la tensión entre el Senado y la Cámara de Diputados por el presupuesto del Congreso. Se debate la falta de consulta y la urgencia en la aprobación. (Crédito: X/@Congreso)

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El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, propuso reducir S/400 millones del presupuesto del Poder Legislativo para el período 2027-2028, como parte de las medidas de austeridad que impulsa la institución. El anuncio generó una respuesta crítica desde la Cámara de Diputados, que advirtió que un recorte de esa magnitud podría afectar el funcionamiento de ambas cámaras del Parlamento.

La propuesta debía discutirse el lunes en la Comisión Directiva, integrada por representantes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados. La sesión se frustró por falta de quórum, debido a la ausencia de varios miembros de la mesa directiva de Diputados. Ante esta situación, Torres reprogramó el encuentro para el martes a la 1:00 p. m. En respuesta, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, difundió un mensaje grabado a través de la cuenta oficial del Congreso en la plataforma X, en el que cuestionó tanto el proceso como el fondo de la propuesta presupuestaria.

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El presidente del Congreso de Perú, Miguel Ángel Torres Morales, ofrece una conferencia de prensa sobre la reducción del presupuesto parlamentario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No pudieron asistir

En su mensaje, Oscar Reto sostuvo que el presupuesto del Congreso “no pertenece a una sola cámara”, sino que constituye “el instrumento institucional que sostiene el trabajo de ambas cámaras”. El funcionario señaló que la propuesta presupuestaria fue elaborada “sin consulta ni participación de la Cámara de Diputados”, y remarcó que, para aprobar cualquier presupuesto, es necesario recabar previamente las necesidades de los implicados y sus proyecciones de actividad.

El presidente de la Cámara de Diputados también cuestionó la forma en que se convocó a la sesión de la Comisión Directiva. Según explicó, la presidencia del Senado envió la citación el viernes después de las 5:00 p. m. Sin embargo, es preciso señalar que el cargo de parlamentario es de dedicación a tiempo completo y no está sujeto a un horario laboral convencional.

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Según narró, la convocatoria estuvo acompañada de un documento de 500 páginas y ante la imposibilidad de que los miembros de la mesa directiva de Diputados asistieran en su totalidad, solicitaron reprogramar la reunión, lo que además permitiría analizar con más detalle la propuesta.

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, emite un mensaje institucional sobre la propuesta de reducción presupuestaria del Parlamento. (X/@Congreso)

Exige tiempo para evaluar y debatir

Reto insistió en que no se trata de “enviarlo en el último momento para presionar una aprobación a ciegas, aduciendo premuras y fechas que se vencen”. Agregó que el procedimiento reglamentario exige que, tras su aprobación, el presupuesto sea sustentado en el pleno de la Cámara de Diputados “con total transparencia y rendición de cuentas”. En ese sentido, calificó de preocupante que se fijen cifras y se emitan declaraciones “de manera unilateral”, al ignorar la posición institucional de la cámara baja.

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El cuestionamiento se produce luego de que Miguel Torres anunciara que la reducción de S/400 millones representaría la segunda medida de este tipo adoptada por el Congreso, tras la devolución de más de S/300 millones del presupuesto vigente al Tesoro Público, destinados a la atención del fenómeno El Niño y al refuerzo de la seguridad ciudadana. El presidente del Senado remarcó que la implementación de la bicameralidad no debe implicar un aumento del gasto público ni de la planilla de trabajadores del Parlamento.

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados de Perú, rechazó la propuesta del Senado de reducir 400 millones de soles del presupuesto del Poder Legislativo. (Crédito: Infobae Perú/Congreso)

Reducción “limitaria” funciones del Congreso

Según Reto, la prudencia financiera y el ahorro “jamás deben traducirse en asfixiar el funcionamiento ni limitar las funciones constitucionales de las cámaras del Congreso”. El funcionario remarcó que la responsabilidad financiera y la transparencia “empiezan por casa”, lo cual, a su juicio, se demuestra al respetar el equilibrio de poderes y los procedimientos institucionales entre el Senado y la Cámara de Diputados.

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El mensaje concluyó con un reclamo directo: “¡Exigimos respeto!”. La sesión de la Comisión Directiva para evaluar la propuesta de reducción presupuestaria quedó fijada para este martes a la 1:00 p. m., en un encuentro que coincide con la sesión del pleno de la Cámara de Diputados, prevista para las 3:00 p. m. de la misma jornada.