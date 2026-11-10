Catherine Flood alucina con la hinchada de Universitario en Liga 1: “El estadio Monumental estuvo lleno en dos partidos durante la semana”

Catherine Flood, en el arranque de la nueva temporada, registra 65 puntos, posicionándose como la atacante más decisiva de la 'U'. - Crédito: Difusión

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La enorme concurrencia de seguidores de Universitario de Deportes al estadio Monumental para apoyar al tricampeón en la Liga 1 2026 ha dejado más que impactada a Catherine Flood, atacante de lustroso desempeño con las ‘pumas’ en la actual Liga Peruana de Vóley.

En los últimos días acudió como simpatizante al feudo de la ‘U’ y quedó sorprendida por el enorme poder de convocatoria en los cotejos ligueros contra Sport Boys y CD Moquegua, que acabaron con sendas igualadas a dos.

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Catherine Flood juega su segunda temporada en Universitario. Crédito: Universitario Vóley

De ese tema habló ‘Cat’ durante una amplia charla con ‘Somos Vóley’ de Latina Deportes: “El fútbol es increíble, el Monumental estuvo lleno en dos partidos durante la semana”.

Flood espera que esa enorme fanaticada pueda volcarse, en su momento, en apoyo a las ‘pumas’, ya que “este tipo de hinchada es difícil de encontrar”. “Jugamos mejor cuando hay más, es un sueño tener una hinchada así”

La actual atacante norteamericana de la disciplina de vóley del club ‘crema’ también recordó un pasaje más que desconocido de su vida. Antes de sumergirse en el deporte de la net alta, probó un poco de suerte al vestirse de corto y patear un balón sobre el césped.

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Sin embargo, la aventura no se prolongó mucho por cuestiones vinculadas a la psicomotricidad. “Yo jugué fútbol con 16 años. Era delantera. Me detuve porque estuve demasiado agotada y era mejor que jugara vóley; mi coordinación no era tan perfecta”, sostuvo.

Catherine Flood ha arrancado de la mejor manera posible la nueva temporada. - Crédito: Universitario

Al meterse de lleno en su recorrido en la LPV 2026/27, que supone su segunda experiencia en territorio nacional, ‘Cat’ ha considerado que el arranque de la nueva temporada invita a creer que realizarán una mejor campaña con respecto a la anterior.

“Tengo muy buenas sensaciones de esta temporada. En este año tenemos más atacantes. Tengo mucha confianza en el equipo al igual que en mis compañeras y la hinchada. Este año tenemos un objetivo muy claro, hay que seguir”, indicó.

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Por último, Catherine se detuvo en sus metas prioritarias, dejando muy en claro que por encima se encuentra el compromiso colectivo en Universitario de Deportes, con el que no tuvo mayores inconvenientes para prolongar su carrera.

“Tengo muchos objetivos personales. El primero es hacer una diferencia no solo con el equipo, también en hacer puntos. Me encanta cuando mis compañeras están on fire. Cuando Aixa empieza a hacer muchos puntos, mejoro más partes”.

Catherine Flood tuvo una temporada destacada con Universitario. Crédito: Prensa U Vóley

Atacante gravitante

Catherine Flood acredita un inicio destacado de temporada con la ‘U’, equipo en el que se consolidó como una atacante diferencial durante las primeras cuatro fechas del torneo. La estadounidense tuvo una participación decisiva en cada uno de los encuentros disputados y encabezó la producción ofensiva del sexteto.

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En el duelo de presentación ante Deportivo Soan, que terminó con triunfo por 3 a 0, Flood registró 20 puntos, una cifra que la ubicó como la principal anotadora del partido y confirmó su influencia en el rendimiento del equipo.

En la siguiente jornada, frente a Deportivo Wanka, la atacante volvió a situarse en lo más alto del marcador individual. En la victoria por 3 a 0 aportó 16 puntos, cuatro menos que en su estreno, aunque mantuvo un peso determinante dentro del sexteto de la ‘U’.

Ante Olva Latino, por la tercera fecha, Flood sostuvo su regularidad ofensiva con 15 unidades en el triunfo por 3 a 0. En la cuarta jornada, frente a Rebaza Acosta, sumó 14 puntos y completó una secuencia de cuatro partidos en la que permaneció como una de las principales referencias de ataque.

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