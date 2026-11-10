Perú Deportes

Catherine Flood alucina con la hinchada de Universitario en Liga 1: “El estadio Monumental estuvo lleno en dos partidos durante la semana”

La atacante de las ‘pumas’ quedó impresionada por el enorme marco de público en los duelos ligueros contra Sport Boys y CD Moquegua. “Es increíble”, declaró en una entrevista, en la que, además, desveló que práctico el fútbol a los 16 años antes de ser voleibolista

Catherine Flood, en el arranque de la nueva temporada, registra 65 puntos, posicionándose como la atacante más decisiva de la 'U'. - Crédito: Difusión
Catherine Flood, en el arranque de la nueva temporada, registra 65 puntos, posicionándose como la atacante más decisiva de la 'U'. - Crédito: Difusión
Guardar

La enorme concurrencia de seguidores de Universitario de Deportes al estadio Monumental para apoyar al tricampeón en la Liga 1 2026 ha dejado más que impactada a Catherine Flood, atacante de lustroso desempeño con las ‘pumas’ en la actual Liga Peruana de Vóley.

En los últimos días acudió como simpatizante al feudo de la ‘U’ y quedó sorprendida por el enorme poder de convocatoria en los cotejos ligueros contra Sport Boys y CD Moquegua, que acabaron con sendas igualadas a dos.

PUBLICIDAD

Catherine Flood juega su segunda temporada en Universitario.
Catherine Flood juega su segunda temporada en Universitario. Crédito: Universitario Vóley

De ese tema habló ‘Cat’ durante una amplia charla con ‘Somos Vóley’ de Latina Deportes: “El fútbol es increíble, el Monumental estuvo lleno en dos partidos durante la semana”.

Flood espera que esa enorme fanaticada pueda volcarse, en su momento, en apoyo a las ‘pumas’, ya que “este tipo de hinchada es difícil de encontrar”. “Jugamos mejor cuando hay más, es un sueño tener una hinchada así”

La actual atacante norteamericana de la disciplina de vóley del club ‘crema’ también recordó un pasaje más que desconocido de su vida. Antes de sumergirse en el deporte de la net alta, probó un poco de suerte al vestirse de corto y patear un balón sobre el césped.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la aventura no se prolongó mucho por cuestiones vinculadas a la psicomotricidad. “Yo jugué fútbol con 16 años. Era delantera. Me detuve porque estuve demasiado agotada y era mejor que jugara vóley; mi coordinación no era tan perfecta”, sostuvo.

Catherine Flood ha arrancado de la mejor manera posible la nueva temporada. - Crédito: Universitario
Catherine Flood ha arrancado de la mejor manera posible la nueva temporada. - Crédito: Universitario

Al meterse de lleno en su recorrido en la LPV 2026/27, que supone su segunda experiencia en territorio nacional, ‘Cat’ ha considerado que el arranque de la nueva temporada invita a creer que realizarán una mejor campaña con respecto a la anterior.

Tengo muy buenas sensaciones de esta temporada. En este año tenemos más atacantes. Tengo mucha confianza en el equipo al igual que en mis compañeras y la hinchada. Este año tenemos un objetivo muy claro, hay que seguir”, indicó.

Por último, Catherine se detuvo en sus metas prioritarias, dejando muy en claro que por encima se encuentra el compromiso colectivo en Universitario de Deportes, con el que no tuvo mayores inconvenientes para prolongar su carrera.

Tengo muchos objetivos personales. El primero es hacer una diferencia no solo con el equipo, también en hacer puntos. Me encanta cuando mis compañeras están on fire. Cuando Aixa empieza a hacer muchos puntos, mejoro más partes”.

Catherine Flood tuvo una temporada destacada con Universitario.
Catherine Flood tuvo una temporada destacada con Universitario. Crédito: Prensa U Vóley

Atacante gravitante

Catherine Flood acredita un inicio destacado de temporada con la ‘U’, equipo en el que se consolidó como una atacante diferencial durante las primeras cuatro fechas del torneo. La estadounidense tuvo una participación decisiva en cada uno de los encuentros disputados y encabezó la producción ofensiva del sexteto.

En el duelo de presentación ante Deportivo Soan, que terminó con triunfo por 3 a 0, Flood registró 20 puntos, una cifra que la ubicó como la principal anotadora del partido y confirmó su influencia en el rendimiento del equipo.

En la siguiente jornada, frente a Deportivo Wanka, la atacante volvió a situarse en lo más alto del marcador individual. En la victoria por 3 a 0 aportó 16 puntos, cuatro menos que en su estreno, aunque mantuvo un peso determinante dentro del sexteto de la ‘U’.

Ante Olva Latino, por la tercera fecha, Flood sostuvo su regularidad ofensiva con 15 unidades en el triunfo por 3 a 0. En la cuarta jornada, frente a Rebaza Acosta, sumó 14 puntos y completó una secuencia de cuatro partidos en la que permaneció como una de las principales referencias de ataque.

Temas Relacionados

Catherine FloodUniversitarioLiga 1Universitario vóleyLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario aplastó 7-0 a Melgar en el Monumental y se metió en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Alesia García y Claudia Domínguez convirtieron dos goles cada una en el estadio Monumental, donde las ‘cremas’ protagonizaron una de las remontadas más contundentes en la historia reciente del fútbol femenino peruano

Universitario aplastó 7-0 a Melgar en el Monumental y se metió en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

La selección peruana da inicio a sus entrenamientos de cara al duelo contra Bolivia con especial atención en Jairo Vélez

El ‘Corviche’, en principio, presenta una lesión que ha impedido su participación en el último duelo de Alianza Lima, en Andahuaylas. A pesar de ello, ha sido llamado a presentarse en las prácticas en la VIDENA

La selección peruana da inicio a sus entrenamientos de cara al duelo contra Bolivia con especial atención en Jairo Vélez

El jugador mundialista que Pedro Gallese espera con ganas para la selección peruana: “En marzo le daremos la bienvenida”

El arquero de la Bicolor valoró el aporte del volante para los futbolistas que se incorporan al equipo nacional y advirtió que las próximas eliminatorias serán “el doble de duras” para Perú

El jugador mundialista que Pedro Gallese espera con ganas para la selección peruana: “En marzo le daremos la bienvenida”

Erick Noriega no rehúye a la posibilidad de portar la cinta de capitán con Perú: “Si me toca lo asumiré con la mayor responsabilidad”

Al ser un rostro ya habitual en las nominaciones, el ‘Samurái’ podría, tarde o temprano, llevar la jineta en la disciplina nacional, aunque por ahora prefiere que esa asignatura siga en manos de los jerarcas

Erick Noriega no rehúye a la posibilidad de portar la cinta de capitán con Perú: “Si me toca lo asumiré con la mayor responsabilidad”

Por qué la Liga 1 adelantaría el Alianza Lima vs FC Cajamarca, partido clave por la última fecha del Torneo Clausura 2026

La organización contempla disputar el encuentro en Matute el miércoles 18 de noviembre aunque la confirmación oficial permanece pendiente y el calendario definitivo aún puede sufrir ajustes adicionales

Por qué la Liga 1 adelantaría el Alianza Lima vs FC Cajamarca, partido clave por la última fecha del Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente del Senado, Miguel Torres, propone reducir S/400 millones del presupuesto del Congreso para 2027-2028

Presidente del Senado, Miguel Torres, propone reducir S/400 millones del presupuesto del Congreso para 2027-2028

Luis Galarreta pide dejar de lado las diferencias ante la llegada del papa León XIV al Perú: “Unidos podemos avanzar”

Premier Galarreta sobre su permanencia: “No declaro sobre chismes; mañana un ministro puede salir si lo decide la presidenta”

Keiko Fujimori moviliza buque y más de 230 marinos a Piura por El Niño: “Lo vamos a enfrentar por tierra, mar y cielo”

Diethell Columbus justifica viaje de Keiko Fujimori a China antes de la partida del papa León XIV: "Es por la APEC"

ENTRETENIMIENTO

Gian Piero Díaz podría volver junto a Renzo Schuller a 'Combate' cuando termine su contrato con Willax Televisión

Gian Piero Díaz podría volver junto a Renzo Schuller a 'Combate' cuando termine su contrato con Willax Televisión

Milena Warthon denuncia trabas legales tras los videos de ‘Lemon Pay’ y cuestiona la revictimización: “La víctima pierde tiempo y sufre”

Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez coincidieron en el concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives

Gustavo Salcedo cuestionó la ética del programa de Latina y el reportero le recordó su propio historial: “Calladito te ves más bonito”

Rodrigo González revela que su padre aceptó su orientación sexual mejor que su madre: "No puede ser"

DEPORTES

Universitario aplastó 7-0 a Melgar en el Monumental y se metió en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Universitario aplastó 7-0 a Melgar en el Monumental y se metió en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

La selección peruana da inicio a sus entrenamientos de cara al duelo contra Bolivia con especial atención en Jairo Vélez

El jugador mundialista que Pedro Gallese espera con ganas para la selección peruana: “En marzo le daremos la bienvenida”

Erick Noriega no rehúye a la posibilidad de portar la cinta de capitán con Perú: “Si me toca lo asumiré con la mayor responsabilidad”

Por qué la Liga 1 adelantaría el Alianza Lima vs FC Cajamarca, partido clave por la última fecha del Torneo Clausura 2026