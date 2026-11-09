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El jugador mundialista que Pedro Gallese espera con ganas para la selección peruana: “En marzo le daremos la bienvenida”

El arquero de la Bicolor valoró el aporte del volante para los futbolistas que se incorporan al equipo nacional y advirtió que las próximas eliminatorias serán “el doble de duras” para Perú

Pedro Gallese – Renato Tapia – Francesco Andrealli - Selección Peruana – Perú – deportes – 9 noviembre
El portero titular del seleccionado peruano habló de un plantel en construcción, con nombres nuevos que aún se adaptan, y lanzó una advertencia directa: las eliminatorias que se vienen no esperarán a que el equipo termine de encontrarse. (FPF)
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Pedro Gallese se presentó ante los medios de comunicación en la previa del amistoso internacional ante Bolivia y dejó en claro cuál es su postura respecto al regreso de Renato Tapia al combinado nacional: el mediocampista tiene un lugar asegurado en la convocatoria de marzo y su presencia será clave para los jugadores que recién se suman al esquema del seleccionado peruano.

El portero del Deportivo Cali, que disputa el campeonato local, llegó al encuentro con la prensa en buen estado anímico y con la convicción de que el proceso que atraviesa la Bicolor, aunque marcado por resultados adversos en los últimos compromisos, va por el camino correcto. Eso sí, subrayó que ya es hora de sumar victorias.

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Tapia, pieza clave para los nuevos

Pedro Gallese – Renato Tapia – Francesco Andrealli - Selección Peruana – Perú – deportes – 9 noviembre
Pedro Gallese destacó el liderazgo y la experiencia de Renato Tapia, y anticipó su posible regreso a la selección peruana en marzo. El arquero considera que será una pieza importante para los nuevos convocados (FPF)

El guardameta fue consultado sobre la posibilidad de que Renato Tapia vuelva a ser citado por el cuerpo técnico en la próxima fecha FIFA de marzo. Su respuesta fue contundente y sin rodeos.

Todos sabemos lo que puede sumar Renato. Es líder en el mediocampo, tiene presencia, personalidad, entonces, seguro estando aquí puede ayudar a muchos compañeros nuevos que se integran en la selección y seguro en marzo le daremos la bienvenida”, afirmó el arquero.

Gallese amplió el concepto y lo enmarcó en una idea más general sobre los jugadores con trayectoria en la Bicolor: “Todos los compañeros que ya han pasado por la selección y todavía están vigentes para apoyar y para seguir sumando con la selección son siempre piezas clave. Entonces, es bueno que estén mientras estén en buen nivel”, señaló.

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La mención al volante no fue menor. Tapia acumula experiencia internacional y conoce los códigos del vestuario nacional, dos factores que el arquero consideró determinantes para orientar a los futbolistas que debutan en el equipo de mayores. En un plantel en transición, con varios nombres nuevos en la lista de convocados, ese tipo de referencia resulta, según el propio Gallese, indispensable.

Francesco Andrealli y la apuesta por la juventud

Pedro Gallese – Renato Tapia – Francesco Andrealli - Selección Peruana – Perú – deportes – 9 noviembre
Francesco Andrealli comienza a ganar espacio en la consideración de la Bicolor. Pedro Gallese valoró su energía y personalidad, y consideró positiva la aparición de nuevos futbolistas en el proceso de renovación. (FPF)

El portero también fue consultado sobre la incorporación de Francesco Andrealli a la convocatoria. El joven mediocampista generó expectativa entre los hinchas y Gallese lo respaldó con entusiasmo, aunque con mesura.

“Es un jugador joven, con mucha energía y personalidad para jugar, he estado con él en alguna convocatoria en las que estuvo de sparring. Mientras sigan sumando tanto él como otros jóvenes que vayan apareciendo y sumen a la selección, bienvenido”, expresó el arquero.

La postura del capitán fue clara: la puerta está abierta para los jóvenes valores, pero el rendimiento sostenido es la única moneda de cambio válida. No hay lugar para nombres por inercia ni para presencias decorativas. Lo que el proceso exige, dijo Gallese entre líneas, es nivel y compromiso.

Derrotas como parte del proceso, pero ya es hora de ganar

Pedro Gallese – Renato Tapia – Francesco Andrealli - Selección Peruana – Perú – deportes – 9 noviembre
Pedro Gallese reconoció que las últimas derrotas de Perú forman parte de un proceso nuevo, aunque remarcó la necesidad de conseguir victorias. El arquero también advirtió sobre la exigencia de las próximas eliminatorias. (FPF)

El arquero no esquivó el tema de los resultados. La Bicolor acumula varias derrotas en los amistosos previos y eso generó debate en el entorno del fútbol peruano. Gallese reconoció la situación, pero la contextualizó dentro de la etapa de construcción que atraviesa el equipo.

“Hemos tenido derrotas en estos últimos amistosos. No podría decirte que es normal, pero sí en un proceso nuevo que estamos viviendo. Lo ideal es siempre ganar porque los errores son más fáciles de corregirlos desde la victoria, pero todo sirve”, manifestó.

Sin embargo, el portero fue enfático en que el margen de tolerancia se acorta. Las eliminatorias están próximas y el nivel de exigencia subirá de manera considerable. “Seguimos preparándonos porque viene una eliminatoria bastante dura y para nosotros va a ser el doble de dura”, advirtió.

En ese escenario, Gallese también habló de su propio estado. El arquero compite en Colombia y llega al amistoso con ritmo de juego y confianza. “Vengo físicamente muy bien, deportivamente jugando en buen nivel, peleando el campeonato en Colombia y eso es lo que queremos aquí, que todos estemos bien, que vengamos en buen nivel y aprovechar este partido ante Bolivia”, indicó.

El guardameta cerró con una declaración que resumió su vínculo con la camiseta nacional: “A mí me entusiasma ponerme la camiseta de mi selección, sea donde juguemos, en altura, aquí en Lima, y mientras que sea beneficioso para la selección, bienvenido”, concluyó.

El arquero asegura que el volante puede guiar a los futbolistas recién incorporados al plantel nacional debido a su liderazgo, personalidad y experiencia dentro del vestuario durante la próxima fecha internacional de marzo (Fútbol en América)

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