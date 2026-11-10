Marcha de transportistas en Lima y Callao: ¿qué universidades tendrán clases virtuales y cuáles mantendrán la presencialidad este martes?

La movilización convocada para este martes 10 de noviembre generó cambios en la programación académica de distintas instituciones. Composición: Infobae

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El posible impacto de la marcha de transportistas en Lima y Callao también alcanza al sector educativo. Ante las dificultades que podrían enfrentar estudiantes, docentes y trabajadores para llegar a sus centros de estudio, distintas instituciones anunciaron cambios en sus modalidades de atención y medidas de flexibilidad para la jornada del martes 10 de noviembre.

Las disposiciones no serán iguales en todos los establecimientos. Mientras algunas universidades mantendrán sus actividades académicas con tolerancia en los horarios de ingreso, otras optaron por trasladar las clases a entornos virtuales para evitar que los problemas de movilidad afecten el desarrollo del semestre.

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La medida también alcanza a instituciones dedicadas a la enseñanza de idiomas y actividades culturales. En el caso del Británico, las clases presenciales en sus sedes de Lima pasarán a modalidad virtual, mientras que determinados servicios y espacios suspenderán su atención al público.

Estos anuncios se producen en el contexto de la movilización convocada por transportistas de Lima y Callao, quienes tienen previsto dirigirse al Congreso de la República para exigir respuestas del Gobierno frente a los ataques y las extorsiones contra el sector, según informó Infobae el 9 de noviembre.

Universidad Privada del Norte trasladará clases y evaluaciones a modalidad remota

La Universidad Privada del Norte (UPN) dispuso que todas las clases y evaluaciones programadas para el martes 10 de noviembre en sus campus de Lima se desarrollen de manera remota, a través del Aula Virtual, ante las posibles dificultades de desplazamiento por la movilización de transportistas hacia el Congreso.

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La institución también anunció que todos sus campus de Lima permanecerán cerrados y no brindarán atención presencial. Los servicios estarán disponibles únicamente de forma remota durante esa jornada.

En cuanto a los talleres y actividades académicas que requieran asistencia física, la universidad informó que serán reprogramados. Los docentes responsables comunicarán las nuevas fechas a los estudiantes.

Asimismo, recomendó a su comunidad mantenerse informada mediante sus canales oficiales: Correo UPN, Mi Mundo UPN y la aplicación UPN Móvil.

Universidad Privada del Norte trasladará clases y evaluaciones a modalidad remota

Universidad Antonio Ruiz de Montoya dará tolerancia en los horarios de ingreso

La Universidad Antonio Ruiz de Montoya informó que brindará facilidades a los estudiantes, docentes y trabajadores administrativos que puedan experimentar dificultades para trasladarse debido a la posible movilización.

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A través de un comunicado dirigido a su comunidad universitaria, la institución precisó que permitirá cierta flexibilidad en los horarios de ingreso durante el martes 10 de noviembre. La disposición busca evitar que los inconvenientes en el transporte perjudiquen las actividades académicas o el cumplimiento de las responsabilidades laborales.

Asimismo, solicitó a los docentes y responsables de las distintas áreas que contemplen una tolerancia razonable ante los posibles retrasos. De esta manera, las personas que enfrenten problemas para llegar a sus respectivos campus podrán contar con un margen adicional de ingreso.

Universidad Antonio Ruiz de Montoya dará tolerancia en los horarios de ingreso

UPC mantendrá las clases presenciales y permitirá retrasos

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) también comunicó medidas ante la jornada de protesta prevista para este martes. La institución anunció que brindará tolerancia en el horario de ingreso a clases para los estudiantes que puedan tener dificultades durante sus desplazamientos.

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A diferencia de otras instituciones educativas, la UPC indicó que las clases y demás actividades académicas continuarán según lo programado. Por ello, no dispuso un cambio general a la modalidad virtual para la jornada del 10 de noviembre.

En su comunicado, la universidad recomendó a los integrantes de su comunidad tomar precauciones durante sus traslados y priorizar su seguridad al dirigirse a los campus.

También solicitó mantenerse atentos a sus canales oficiales de comunicación: Correo UPC, Viva Engage y Mi Mundo Web y App. A través de estas plataformas se difundirá cualquier información adicional relacionada con las actividades académicas.

UPC mantendrá las clases presenciales y permitirá retrasos

Británico trasladará las clases presenciales a modalidad virtual

El Británico anunció una modificación en su programación académica para el martes 10 de noviembre. Según el comunicado institucional, todas las clases presenciales de sus sedes de Lima se desarrollarán en modalidad virtual debido al paro de transportistas.

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La disposición implica que los estudiantes no tendrán que acudir físicamente a las instalaciones para recibir sus clases durante esa jornada. La institución también informó que suspenderá la atención presencial de su biblioteca y las actividades culturales que estaban previstas para ese día.

Otra de las medidas comprende el cierre temporal de las Galerías de Miraflores, que tampoco brindarán atención al público durante el martes.

Sin embargo, algunos servicios continuarán disponibles. El Británico precisó que los recursos digitales de su biblioteca funcionarán con normalidad y que su central telefónica atenderá en el horario habitual.

Británico trasladará las clases presenciales a modalidad virtual

Universidad Ricardo Palma desarrollará todas sus clases de forma virtual

La Universidad Ricardo Palma dispuso que todas las clases correspondientes al martes 10 de noviembre se realicen de manera virtual. La decisión fue comunicada por el Vicerrectorado Académico mediante un aviso fechado el 9 de noviembre.

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De acuerdo con el documento, la medida responde al paro de transportistas anunciado para esa fecha y tiene como propósito garantizar el desarrollo de las actividades correspondientes al semestre académico 2026-II.

Con esta disposición, la universidad trasladará la totalidad de sus clases a entornos virtuales durante la jornada de protesta. El anuncio comprende las actividades académicas previstas para el martes y modifica temporalmente la modalidad habitual de enseñanza.

Universidad Ricardo Palma desarrollará todas sus clases de forma virtual

Las decisiones de estas cuatro instituciones presentan distintas alternativas frente a los problemas de movilidad previstos en Lima: tolerancia en los ingresos, continuidad de las clases presenciales y traslado de las actividades a plataformas virtuales.

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