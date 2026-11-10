Perú

Premier Galarreta sobre su permanencia: “No declaro sobre chismes; mañana un ministro puede salir si lo decide la presidenta”

El jefe del gabinete negó que exista un plazo para su salida y sostuvo que el Ejecutivo mantiene el respaldo presidencial para continuar con su gestión

Luis Galarreta
Luis Galarreta descartó que su continuidad como presidente del Consejo de Ministros dependa del fin del fenómeno El Niño
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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, descartó este domingo que su permanencia en el cargo esté condicionada al fin del fenómeno climático El Niño y rechazó las versiones sobre un eventual reemplazo, una posición que había expresado semanas atrás la presidenta Keiko Fujimori.

“Yo no declaro sobre chismes”, afirmó en una entrevista con la periodista Milagros Leiva, en Panamericana Televisión.

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“Nosotros como gabinete tenemos el respaldo de la presidenta, pero no es si termina El Niño o no. Mañana un ministro puede salir si así lo decide la presidenta, desde el premier a cualquier ministro”, agregó.

Galarreta aseguró que el gabinete se mantiene sólido y volvió a rechazar las versiones sobre presuntas disputas entre integrantes del Gobierno. En ese sentido, negó tener diferencias con Miguel Torres, segundo vicepresidente y titular del Senado, con quien dijo mantener una relación de amistad.

Luis Galarreta
El premier rechazó las versiones sobre una posible salida del gabinete y afirmó que no responde a “chismes”

“Pelearse con Mickey Torres, que es una de las personas creo que más preparadas, decentes y buenas que hay (...) sería imposible, somos muy amigos”, manifestó.

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El primer ministro indicó que no existe un plazo establecido para su permanencia en el cargo y recordó que, inicialmente, ni siquiera contemplaba asumir el premierato. También destacó el liderazgo de la presidenta y defendió el trabajo del Ejecutivo durante sus primeros cien días de gestión.

“La presidenta sabe que cuando ella decide, cualquier ministro tiene que dar un paso al costado. Mientras tanto, nosotros estamos en un encargo de la presidenta, cada uno está trabajando en su área”, concluyó.

Los primeros cien días de Fujimori como jefa de Estado estuvieron marcados, en el plano económico, por la ratificación de Julio Velarde al frente del Banco Central, el aumento del salario mínimo y la entrega de bonos a la población afectada por El Niño.

En seguridad, el Ejecutivo apostó por la militarización de la política de seguridad para tratar de frenar al crimen organizado, principal preocupación de los peruanos, con un acercamiento a EE.UU. a través de su adhesión al Escudo de las Américas y una política carcelaria inspirada en el modelo del salvadoreño Nayib Bukele.

Keiko Fujimori

No obstante, durante los primeros tres meses no se aprobaron disposiciones de impacto contra las organizaciones criminales. El Gobierno dedicó buena parte de ese período a gestionar ante el Parlamento facultades legislativas por 120 días, que le permitirán emitir normas en un amplio conjunto de materias.

Si bien la derecha no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, Fujimori logró sacar adelante las facultades legislativas para lanzar normas en seguridad y prevención del fenómeno climático, gracias al apoyo de varios parlamentarios opositores de distintas tendencias en el Senado, lo que dejó dividido y muy debilitado al bloque opositor.

Ahora se prevé que declare como “grupos hostiles” a las bandas criminales, para que las Fuerzas Armadas puedan enfrentarlas sin necesidad de un estado de excepción. También se contempla flexibilizar las normas sobre el uso de la fuerza, para facilitar que las fuerzas del orden abran fuego contra presuntos delincuentes.

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