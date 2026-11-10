Milena Warthon denuncia trabas legales tras los videos de ‘Lemon Pay’ y cuestiona la revictimización: “La víctima pierde tiempo y sufre”

La cantante peruana Milena Warthon expone en redes sociales las dificultades legales para denunciar casos de violencia digital y ciberacoso en el Perú.

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Milena Warthon volvió a pronunciarse públicamente sobre las dificultades que enfrenta para buscar justicia tras la polémica generada por los videos del creador de contenido conocido como ‘Lemon Pay’. La intérprete de ‘Warmisitay’ publicó un mensaje en redes sociales en el que relató que, pese a las gestiones realizadas junto a su familia, no ha logrado identificar herramientas legales efectivas que la protejan frente a los ataques recibidos tras la difusión de ese contenido.

El origen de la controversia con ‘Lemon Pay’

La disputa se originó a partir de una serie de videos en los que un hombre identificado como José Sebastián Cusquisiban Benítez, conocido en plataformas digitales bajo el nombre de ‘Lemon Pay’, recorría las calles caracterizado con un disfraz de pájaro mientras mostraba una fotografía de Warthon a distintos transeúntes. Durante esas intervenciones, el creador de contenido preguntaba principalmente a hombres por qué el público peruano no respaldaba la carrera de la cantante, consultas que derivaron en interrogantes sobre su apariencia física y su vida sexual.

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Warthon se pronunció por primera vez sobre el caso el jueves 5 de noviembre, luego de descubrir el material una semana y media antes. “Hace cinco años recibo una cantidad desmesurada de violencia en las redes sociales. Llegué a esa conclusión hace una semana y media que vi un video de un hombre vestido de pájaro con una foto mía en su mano preguntando en su mayoría a hombres por qué el peruano no apoya a Milena Warthon”, relató la artista en ese momento.

En esa misma publicación, la cantante de 26 años identificó públicamente al responsable del contenido y cuestionó el tipo de preguntas formuladas durante las entrevistas callejeras. “Me tomé toda esta semana para poder procesar y entender todo lo que me había hecho sentir ver este video, ya que, obviamente, es súper doloroso verme expuesta de esa manera, tan denigrante como mujer y como artista”, expresó.

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La cantante Milena Warthon publicó un video en redes sociales en el que expone las dificultades encontradas para acceder a mecanismos legales de protección tras sufrir acoso digital. En la grabación, la artista explica que las normativas peruanas sobre ciberacoso carecen de aplicación efectiva para las víctimas y realiza una convocatoria dirigida a personas afectadas por situaciones similares para que compartan sus testimonios. Video: Instagram Milena Warthon

Tras la exposición pública de su identidad, Cusquisiban Benítez reapareció el sábado 7 de noviembre a través de TikTok para anunciar que se alejaría de las plataformas digitales. El creador de contenido explicó que las grabaciones formaban parte de un supuesto proyecto académico titulado “Discriminación étnica hacia los músicos peruanos, caso Faraón Love Shady”, aunque no presentó documentación que acreditara dicha investigación.

“Me retracto de mi proyecto de investigación que buscaba analizar por qué los artistas peruanos son prejuzgados por su físico y no cuestionados por su talento”, manifestó en ese pronunciamiento.

Las trabas legales que denunció la cantante

Días después de la polémica inicial, Warthon publicó un nuevo mensaje en el que detalló las dificultades encontradas durante el proceso de asesoría legal que emprendió junto a su familia. La cantante señaló que, si bien el Perú cuenta con disposiciones normativas relacionadas con el ciberacoso y la violencia contra las mujeres, acceder a esas herramientas en la práctica representa un camino complicado para las víctimas.

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La artista cuestionó directamente el diseño del sistema de denuncias, al que calificó de revictimizante para quienes buscan sanciones contra sus agresores. “Un sistema que está diseñado para revictimizarnos una y otra vez, en la que la víctima pierde tiempo y sufre un desgaste emocional irreparable, y todo para que al final el caso quede archivado”, lamentó Warthon en su pronunciamiento.

La cantante también apuntó contra quienes justifican este tipo de contenido bajo la etiqueta del humor. “Personas que no tienen la capacidad moral ni la madurez de afrontar la situación y siguen disfrazando con humor un delito”, expresó.

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La cantante cuestionó un video callejero con preguntas sobre su apariencia y sexualidad. IG Milena Warthon

Frente a este panorama, la intérprete planteó una pregunta directa hacia las autoridades encargadas de atender este tipo de casos. “Este choque con la realidad me hace preguntar, ¿dónde están aquellos que deben protegernos? Porque yo sé que no soy la única que ha sufrido algo así y no sabe dónde buscar para ayuda”, agregó la cantante en su mensaje.

El llamado a otras víctimas de violencia digital

Warthon también utilizó sus redes sociales para convocar a otras personas que hayan atravesado situaciones similares de violencia digital. La artista reconoció que contar con una comunidad de seguidores le permite exponer públicamente lo que vive, una posibilidad que, según remarcó, no todas las víctimas tienen a su alcance. “Si tú eres víctima de algún tipo de violencia digital, te pido, por favor, que nos lo cuentes”, solicitó la cantante, con la intención de visibilizar una problemática que, según explicó, afecta de manera particular a las mujeres y suele permanecer en silencio.

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La intérprete cerró su pronunciamiento con un mensaje dirigido tanto a las autoridades como al público general. “¿Cuál es la solución que me dan? ¿Cuál es la solución que nos dan? Somos muchas personas y en especial mujeres que sufrimos día a día violencia, muchas veces en silencio. Este país también es de nosotras. Esperamos un Perú que nos proteja”, finalizó Warthon.

El respaldo del Ministerio de la Mujer

El caso también generó un pronunciamiento oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que expresó su respaldo a la cantante y cuestionó los videos difundidos por ‘Lemon Pay’. La institución advirtió sobre los riesgos de normalizar expresiones de violencia bajo la apariencia de entretenimiento digital. “El MIMP recuerda que ninguna mujer debe ser objeto de burlas, insinuaciones sexuales ni comentarios denigrantes. Estas conductas no deben ser toleradas pues contribuyen a normalizar la violencia contra las mujeres”, señaló el ministerio en su comunicado.

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El pronunciamiento también incluyó un llamado directo a los creadores de contenido y a los usuarios de plataformas digitales. “El MIMP exhorta a los creadores de contenido, usuarios y plataformas digitales a actuar con responsabilidad y evitar la producción, difusión o promoción de mensajes que sexualicen, humillen o denigren a las mujeres”, agregó la institución, que cerró su mensaje con una advertencia general sobre el tratamiento de este tipo de contenido. “La violencia no se justifica, no se normaliza ni debe convertirse en entretenimiento”, concluyó el ministerio.