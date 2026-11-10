Perú

Milena Warthon denuncia trabas legales tras los videos de ‘Lemon Pay’ y cuestiona la revictimización: “La víctima pierde tiempo y sufre”

La cantante cuestionó el sistema legal peruano para atender denuncias de violencia digital, luego de buscar asesoría junto a su familia tras los videos difundidos por el creador de contenido y convocó a otras víctimas de ciberacoso a compartir sus testimonios

Dos imágenes yuxtapuestas de una mujer joven con micrófono de solapa en interiores, vestida con un chaleco azul y con una camiseta negra
La cantante peruana Milena Warthon expone en redes sociales las dificultades legales para denunciar casos de violencia digital y ciberacoso en el Perú.
Guardar

Milena Warthon volvió a pronunciarse públicamente sobre las dificultades que enfrenta para buscar justicia tras la polémica generada por los videos del creador de contenido conocido como ‘Lemon Pay’. La intérprete de ‘Warmisitay’ publicó un mensaje en redes sociales en el que relató que, pese a las gestiones realizadas junto a su familia, no ha logrado identificar herramientas legales efectivas que la protejan frente a los ataques recibidos tras la difusión de ese contenido.

El origen de la controversia con ‘Lemon Pay’

La disputa se originó a partir de una serie de videos en los que un hombre identificado como José Sebastián Cusquisiban Benítez, conocido en plataformas digitales bajo el nombre de ‘Lemon Pay’, recorría las calles caracterizado con un disfraz de pájaro mientras mostraba una fotografía de Warthon a distintos transeúntes. Durante esas intervenciones, el creador de contenido preguntaba principalmente a hombres por qué el público peruano no respaldaba la carrera de la cantante, consultas que derivaron en interrogantes sobre su apariencia física y su vida sexual.

PUBLICIDAD

Warthon se pronunció por primera vez sobre el caso el jueves 5 de noviembre, luego de descubrir el material una semana y media antes. “Hace cinco años recibo una cantidad desmesurada de violencia en las redes sociales. Llegué a esa conclusión hace una semana y media que vi un video de un hombre vestido de pájaro con una foto mía en su mano preguntando en su mayoría a hombres por qué el peruano no apoya a Milena Warthon”, relató la artista en ese momento.

En esa misma publicación, la cantante de 26 años identificó públicamente al responsable del contenido y cuestionó el tipo de preguntas formuladas durante las entrevistas callejeras. “Me tomé toda esta semana para poder procesar y entender todo lo que me había hecho sentir ver este video, ya que, obviamente, es súper doloroso verme expuesta de esa manera, tan denigrante como mujer y como artista”, expresó.

PUBLICIDAD

La cantante Milena Warthon publicó un video en redes sociales en el que expone las dificultades encontradas para acceder a mecanismos legales de protección tras sufrir acoso digital. En la grabación, la artista explica que las normativas peruanas sobre ciberacoso carecen de aplicación efectiva para las víctimas y realiza una convocatoria dirigida a personas afectadas por situaciones similares para que compartan sus testimonios. Video: Instagram Milena Warthon

Tras la exposición pública de su identidad, Cusquisiban Benítez reapareció el sábado 7 de noviembre a través de TikTok para anunciar que se alejaría de las plataformas digitales. El creador de contenido explicó que las grabaciones formaban parte de un supuesto proyecto académico titulado “Discriminación étnica hacia los músicos peruanos, caso Faraón Love Shady”, aunque no presentó documentación que acreditara dicha investigación.

“Me retracto de mi proyecto de investigación que buscaba analizar por qué los artistas peruanos son prejuzgados por su físico y no cuestionados por su talento”, manifestó en ese pronunciamiento.

Las trabas legales que denunció la cantante

Días después de la polémica inicial, Warthon publicó un nuevo mensaje en el que detalló las dificultades encontradas durante el proceso de asesoría legal que emprendió junto a su familia. La cantante señaló que, si bien el Perú cuenta con disposiciones normativas relacionadas con el ciberacoso y la violencia contra las mujeres, acceder a esas herramientas en la práctica representa un camino complicado para las víctimas.

La artista cuestionó directamente el diseño del sistema de denuncias, al que calificó de revictimizante para quienes buscan sanciones contra sus agresores. “Un sistema que está diseñado para revictimizarnos una y otra vez, en la que la víctima pierde tiempo y sufre un desgaste emocional irreparable, y todo para que al final el caso quede archivado”, lamentó Warthon en su pronunciamiento.

La cantante también apuntó contra quienes justifican este tipo de contenido bajo la etiqueta del humor. “Personas que no tienen la capacidad moral ni la madurez de afrontar la situación y siguen disfrazando con humor un delito”, expresó.

La cantante cuestionó un video callejero con preguntas sobre su apariencia y sexualidad. IG Milena Warthon

Frente a este panorama, la intérprete planteó una pregunta directa hacia las autoridades encargadas de atender este tipo de casos. “Este choque con la realidad me hace preguntar, ¿dónde están aquellos que deben protegernos? Porque yo sé que no soy la única que ha sufrido algo así y no sabe dónde buscar para ayuda”, agregó la cantante en su mensaje.

El llamado a otras víctimas de violencia digital

Warthon también utilizó sus redes sociales para convocar a otras personas que hayan atravesado situaciones similares de violencia digital. La artista reconoció que contar con una comunidad de seguidores le permite exponer públicamente lo que vive, una posibilidad que, según remarcó, no todas las víctimas tienen a su alcance. “Si tú eres víctima de algún tipo de violencia digital, te pido, por favor, que nos lo cuentes”, solicitó la cantante, con la intención de visibilizar una problemática que, según explicó, afecta de manera particular a las mujeres y suele permanecer en silencio.

La intérprete cerró su pronunciamiento con un mensaje dirigido tanto a las autoridades como al público general. “¿Cuál es la solución que me dan? ¿Cuál es la solución que nos dan? Somos muchas personas y en especial mujeres que sufrimos día a día violencia, muchas veces en silencio. Este país también es de nosotras. Esperamos un Perú que nos proteja”, finalizó Warthon.

El respaldo del Ministerio de la Mujer

El caso también generó un pronunciamiento oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que expresó su respaldo a la cantante y cuestionó los videos difundidos por ‘Lemon Pay’. La institución advirtió sobre los riesgos de normalizar expresiones de violencia bajo la apariencia de entretenimiento digital. “El MIMP recuerda que ninguna mujer debe ser objeto de burlas, insinuaciones sexuales ni comentarios denigrantes. Estas conductas no deben ser toleradas pues contribuyen a normalizar la violencia contra las mujeres”, señaló el ministerio en su comunicado.

El pronunciamiento también incluyó un llamado directo a los creadores de contenido y a los usuarios de plataformas digitales. “El MIMP exhorta a los creadores de contenido, usuarios y plataformas digitales a actuar con responsabilidad y evitar la producción, difusión o promoción de mensajes que sexualicen, humillen o denigren a las mujeres”, agregó la institución, que cerró su mensaje con una advertencia general sobre el tratamiento de este tipo de contenido. “La violencia no se justifica, no se normaliza ni debe convertirse en entretenimiento”, concluyó el ministerio.

Temas Relacionados

Milena WarthonCiberacosoViolencia contra las MujeresMIMPviolencia digitalperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dos velos de novia llevan el rostro del papa León XIV y sorprenden en Chiclayo: así son los diseños creados como homenaje al pontífice

La propuesta pertenece a un emprendimiento local que incorporó la imagen del Santo Padre en mantillas nupciales. Uno de los vestidos también luce bordados artesanales elaborados a mano por mujeres de Monsefú

Dos velos de novia llevan el rostro del papa León XIV y sorprenden en Chiclayo: así son los diseños creados como homenaje al pontífice

Exmonaguillos del papa León XIV revelan que canción de rock elegía para sus paseos a la playa en Piura: "La pasábamos bonito"

Robert Prevost impulsó la inscripción de los jóvenes en academias de karate, natación y oratoria, con el objetivo de mantenerlos alejados de los riesgos de la calle en su tiempo libre

Exmonaguillos del papa León XIV revelan que canción de rock elegía para sus paseos a la playa en Piura: "La pasábamos bonito"

Luis Galarreta pide dejar de lado las diferencias ante la llegada del papa León XIV al Perú: “Unidos podemos avanzar”

Durante la presentación del avión que trasladará al pontífice por el país, el presidente del Consejo de Ministros apeló a la unidad de los peruanos frente a los desafíos nacionales y pidió evitar que la visita se convierta en motivo de confrontación política

Luis Galarreta pide dejar de lado las diferencias ante la llegada del papa León XIV al Perú: “Unidos podemos avanzar”

Universitario aplastó 7-0 a Melgar en el Monumental y se metió en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Alesia García y Claudia Domínguez convirtieron dos goles cada una en el estadio Monumental, donde las ‘cremas’ protagonizaron una de las remontadas más contundentes en la historia reciente del fútbol femenino peruano

Universitario aplastó 7-0 a Melgar en el Monumental y se metió en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 9 de noviembre de 2026

Tras un domingo marcado por tres sismos consecutivos en el litoral y el sur, el Centro Sismológico Nacional mantiene el monitoreo en tiempo real. Conozca las últimas alertas, epicentros y magnitudes registradas en el país

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 9 de noviembre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Galarreta pide dejar de lado las diferencias ante la llegada del papa León XIV al Perú: “Unidos podemos avanzar”

Luis Galarreta pide dejar de lado las diferencias ante la llegada del papa León XIV al Perú: “Unidos podemos avanzar”

Keiko Fujimori moviliza buque y más de 230 marinos a Piura por El Niño: “Lo vamos a enfrentar por tierra, mar y cielo”

Diethell Columbus justifica viaje de Keiko Fujimori a China antes de la partida del papa León XIV: "Es por la APEC"

Esposa de José Domingo Pérez trabaja como asesora de JP en el Congreso y percibe S/ 14.700 mensuales

Presidenta Keiko Fujimori solicita permiso al Congreso para viajar a China y Japón esta semana

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez coincidieron en el concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives

Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez coincidieron en el concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives

Gustavo Salcedo cuestionó la ética del programa de Latina y el reportero le recordó su propio historial: “Calladito te ves más bonito”

Rodrigo González revela que su padre aceptó su orientación sexual mejor que su madre: "No puede ser"

Miranda! y Lali Espósito por primera vez juntas en Lima: fecha, lugar, precio de entradas y preventa

Mónica Sánchez reaparece tras accidente que la dejó con grave fractura: “Gracias por el cariño y la preocupación”

DEPORTES

Universitario aplastó 7-0 a Melgar en el Monumental y se metió en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Universitario aplastó 7-0 a Melgar en el Monumental y se metió en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

La selección peruana da inicio a sus entrenamientos de cara al duelo contra Bolivia con especial atención en Jairo Vélez

El jugador mundialista que Pedro Gallese espera con ganas para la selección peruana: “En marzo le daremos la bienvenida”

Erick Noriega no rehúye a la posibilidad de portar la cinta de capitán con Perú: “Si me toca lo asumiré con la mayor responsabilidad”

Por qué la Liga 1 adelantaría el Alianza Lima vs FC Cajamarca, partido clave por la última fecha del Torneo Clausura 2026