Perú

Diethell Columbus justifica viaje de Keiko Fujimori a China antes de la partida del papa León XIV: "Es por la APEC"

El sumo pontífice iniciará su recorrido por el país el 11 de noviembre, con paradas en Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa antes de su regreso a Roma

El representante de Fuerza Popular, Diethell Columbus, brinda declaraciones a los medios de comunicación en los exteriores de la sede legislativa. Rodeado de micrófonos y periodistas de distintos canales de televisión y prensa digital, responde preguntas sobre temas de coyuntura política y actividades parlamentarias en una transmisión en vivo.
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El Congreso de la República recibió una solicitud del Poder Ejecutivo para autorizar el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a la cumbre de la APEC 2026, que se realizará en China. El pedido generó cuestionamientos inmediatos por la coincidencia de fechas con la visita del papa León XIV al país, quien llegará el miércoles 11 de noviembre.

El diputado de Fuerza Popular, Diethell Columbus, confirmó que la solicitud fue remitida por el Senado y defendió la ausencia de la mandataria durante parte de la estadía del pontífice. “Es para participar en APEC y además para participar en un evento internacional también, o en una actividad propia de Palacio, creo que es en Japón”, explicó el legislador a los medios de prensa.

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Una mujer con chaqueta blanca y un hombre con sotana blanca y crucifijo posan ante una esfera verde con la inscripción APEC China 2026.
Keiko Fujimori solicitó autorización al Congreso para asistir a la cumbre de la APEC 2026 en China durante las fechas finales de la visita del papa León XIV a Perú. (Crédito: Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viaje coincide con la visita del papa León XIV

Según se informó, la solicitud de autorización contempla el período comprendido entre el 15 y el 21 de noviembre, una ventana que arranca un día antes de que el papa León XIV abandone el territorio peruano, previsto para el 16 de noviembre. Esta coincidencia implicaría que la jefa de Estado no se encuentre en el país para despedir al jefe de Estado del Vaticano.

Columbus admitió no manejar con precisión el motivo exacto de la discrepancia de fechas. “He visto que el pedido, el tema de la coincidencia de fechas no estoy del todo seguro, pero entiendo que es para participar en APEC”, indicó el congresista en declaraciones recogidas por Canal N.

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El diputado de Fuerza Popular sostuvo que el viaje de la mandataria responde a compromisos internacionales que el Gobierno peruano debe honrar. “Si es que la presidenta pide ese permiso es porque hay compromisos internacionales que el Gobierno peruano tiene que honrar”, afirmó el legislador para los medios de prensa.

Keiko Fujimori de blanco y un cardenal de rojo ante la basílica de San Pedro, entre las banderas de Perú y de la Ciudad del Vaticano.
Una composición gráfica sitúa a Keiko Fujimori y a un prelado católico junto a las banderas de Perú y del Vaticano frente a la plaza de San Pedro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visita papal genera expectativa de consenso nacional

El papa León XIV llegará a Lima el 11 de noviembre como parte de su primer viaje apostólico a Sudamérica, que contempla previamente escalas en Uruguay y Argentina. Según el cronograma oficial difundido por la Conferencia Episcopal Peruana, el pontífice recorrerá Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa antes de su partida, prevista para la mañana del 16 de noviembre desde la Base Aérea del Callao, tras una misa en la Base Aérea Las Palmas y una ceremonia de despedida.

Columbus destacó el significado de la visita, más allá de las diferencias de credo entre los peruanos. “La presidenta va a recibir al Santo Padre, el Perú completo va a recibir al Santo Padre y creo yo que incluso los no creyentes esperamos que su llegada nos ayude a generar más empatía, escucharnos mejor, poder generar mayor consenso pensando en el bienestar de todos los peruanos”, expresó el congresista.

Un hombre con sotana papal blanca y anteojos saluda con la mano levantada junto a la bandera de Perú y un avión
El papa León XIV saluda a su llegada a Perú frente a la aeronave oficial y junto a la bandera del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tarda un vuelo de Lima a China?

No existen vuelos directos entre Perú y China, por lo que cualquier itinerario requiere al menos una escala, habitualmente en Europa (Madrid, Ámsterdam o París) o en Estados Unidos (Houston, Atlanta o Los Ángeles). Según estimaciones del sector turístico, un trayecto hacia Pekín o Shanghái demanda entre 25 y 40 horas de viaje total, en función de la ruta elegida y el número de conexiones.

Si se toma como referencia la opción más rápida, con una sola escala en Europa, de aproximadamente 25 a 27 horas de viaje, y se asume que la presidenta Keiko Fujimori inicia su desplazamiento el 15 de noviembre, su llegada a territorio chino se produciría recién en la madrugada o la mañana del 16 de noviembre, considerando además la diferencia horaria de 13 horas entre ambos países. En caso de que el itinerario contemple dos escalas, con tiempos de viaje de hasta 40 horas, la llegada podría extenderse hasta la noche del 16 o la mañana del 17 de noviembre. Este cálculo resulta relevante, ya que la cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) comenzaría recién el 18 de noviembre, lo que dejaría a la mandataria un margen de uno a dos días antes del inicio formal del evento.

Una mujer con chaqueta blanca y blusa roja está delante de una esfera vegetal con la inscripción APEC China 2026 y faroles rojos.
La presidenta Keiko Fujimori solicitó autorización al Congreso para asistir a la cumbre del foro APEC 2026 en China durante las fechas previstas para la visita papal. (Crédito: Infobae Perú/Difusión) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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