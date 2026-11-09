Por qué la Liga 1 adelantaría el Alianza Lima vs FC Cajamarca, partido clave por la última fecha del Torneo Clausura 2026

El encuentro estaba programado para el domingo 22 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, pero la organización del campeonato evalúa moverlo para que FC Cajamarca no conozca resultados ajenos antes de jugar. (Liga 1)

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La Liga de Fútbol Profesional Peruana analiza modificar la fecha y el horario del partido entre Alianza Lima y FC Cajamarca, correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2026. El compromiso, que tenía como sede el estadio Alejandro Villanueva y estaba fijado para el domingo 22 de noviembre, podría trasladarse al miércoles 18 de noviembre a las 15.00, según indicaron en L1MAX.

La decisión no tiene confirmación oficial de la Liga 1, pero la lógica competitiva que la impulsa es clara: garantizar que los tres equipos que pelean por no descender —FC Cajamarca, ADT y Deportivo Moquegua— disputen su último compromiso al mismo tiempo, sin ventaja informativa para ninguno.

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La razón del cambio: la lucha por la permanencia

La pelea por evitar el descenso obliga a la Liga 1 a revisar su calendario. FC Cajamarca, ADT y Deportivo Moquegua disputan la permanencia y podrían jugar sus últimos partidos en simultáneo. (Liga 1)

FC Cajamarca llega a la última fecha del Clausura en zona de descenso, con 29 puntos en la tabla acumulada y ocupando el decimoséptimo puesto. Por encima de los cajamarquinos se ubican Deportivo Moquegua, con 30 unidades, y ADT, con 31. Uno de estos tres clubes acompañará a UTC —ya descendido con apenas 14 puntos— a la Liga 2 la próxima temporada.

El comentarista deportivo Diego Rebagliati fue uno de los primeros en anticipar la reprogramación. En el programa Fútbol Satélite, el periodista explicó que la organización del torneo no podía mantener el encuentro de Alianza Lima en una fecha distinta a la de los otros partidos con implicancias en el descenso. “El partido que van a tener que cambiar es el de Alianza Lima. Ellos estaban programados para el domingo 22, pero como juega con FC Cajamarca, va a tener que jugar el lunes a la misma hora que con Deportivo Moquegua y ADT”, señaló Rebagliati, aunque en ese momento manejaba el lunes 16 como fecha tentativa.

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Horas después, la periodista Ana Lucía Rodríguez, en el programa Hablemos de MAX de L1MAX, aportó una versión más actualizada: el duelo entre blanquiazules y cajamarquinos se disputaría el miércoles 18 de noviembre a las 15.00 en Matute. “Alianza ya no jugará el domingo 22 y es muy probable que se juegue el miércoles 18 a las 3 de la tarde”, afirmó Rodríguez. La periodista aclaró que la confirmación oficial todavía estaba pendiente por parte de la Liga 1.

Por qué Alianza Lima puede ceder su horario sin perjuicio

Sin opciones de pelear por el Clausura, el equipo de Pablo Guede podría modificar su calendario sin afectar sus aspiraciones deportivas. La prioridad de la Liga 1 pasa ahora por evitar ventajas en la lucha por el descenso. (Liga 1)

El traslado del partido no compromete ningún interés deportivo del equipo dirigido por Pablo Guede. El conjunto blanquiazul ya no tiene opciones reales de alzarse con el Torneo Clausura 2026, por lo que la organización puede reprogramar su último encuentro sin alterar la definición por el título. Ese factor fue determinante para que la Liga 1 pusiera el foco en el partido de Alianza Lima como la pieza a mover dentro del calendario.

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La definición por el campeonato, en tanto, seguiría disputándose el domingo 22 de noviembre, con los horarios aún por confirmarse. En ese esquema, el miércoles 18 quedaría reservado para los partidos con incidencia directa en el descenso, aunque la programación de los cotejos Cusco FC vs. ADT y Deportivo Moquegua vs. Atlético Grau también podría sufrir ajustes si el encuentro de Matute se confirma para esa jornada.

El escenario que enfrenta FC Cajamarca en la última fecha

La última jornada representa una auténtica final para FC Cajamarca. El equipo de Santiago Acasiete necesita sumar en Matute y seguir de cerca lo que ocurra en los partidos de sus competidores directos. (Liga 1)

Para el conjunto dirigido por Santiag Acasiete, el partido ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva representa la última oportunidad de conservar la categoría. Los cajamarquinos necesitan sumar los tres puntos y, además, depender de los resultados de sus competidores directos.

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Si Deportivo Moquegua no consigue la victoria ante Atlético Grau, FC Cajamarca podría salvarse incluso con un empate, gracias a su mejor diferencia de goles frente a los moqueguanos. Sin embargo, si el conjunto de Moquegua gana, los cajamarquinos deberán esperar que ADT pierda ante Cusco FC para tener alguna posibilidad de superar a uno de sus rivales en la tabla acumulada.

La simultaneidad de los tres compromisos es, en ese contexto, una exigencia deportiva básica. Que FC Cajamarca salte al campo de juego en Matute sabiendo ya el resultado de Deportivo Moquegua o ADT representaría una asimetría que la Liga 1 busca evitar. La reprogramación del partido ante Alianza Lima, sea para el lunes 16 o el miércoles 18, responde exactamente a esa necesidad. La confirmación oficial del nuevo día y horario está pendiente.

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