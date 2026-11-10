Perú

Luis Galarreta pide dejar de lado las diferencias ante la llegada del papa León XIV al Perú: “Unidos podemos avanzar”

Durante la presentación del avión que trasladará al pontífice por el país, el presidente del Consejo de Ministros apeló a la unidad de los peruanos frente a los desafíos nacionales y pidió evitar que la visita se convierta en motivo de confrontación política

Durante la presentación del avión que transportará al papa León XIV en PErú, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, se dirige a la multitud para hablar sobre la trascendencia de la visita del sumo pontífice. Enfatiza que el mensaje de León XIV es un llamado a la unidad y a superar las diferencias para construir un futuro mejor.
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A dos días de la llegada del papa León XIV al Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, hizo un llamado a la unidad nacional y exhortó a la ciudadanía a dejar de lado las diferencias políticas y sociales para recibir al pontífice. El premier sostuvo que la visita constituye una oportunidad para sumar esfuerzos frente a los principales desafíos del país, entre ellos la inseguridad ciudadana y los riesgos asociados al fenómeno El Niño.

El pronunciamiento se produjo este lunes 9 de noviembre, durante la ceremonia de presentación y bendición del avión que trasladará al papa por el territorio peruano, realizada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La actividad reunió a representantes del Ejecutivo, autoridades eclesiásticas y directivos de LATAM Airlines Perú, empresa encargada de los desplazamientos aéreos del pontífice.

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Recibamos a nuestro papa, y lo digo de corazón, dejando de lado cualquier diferencia; pensando en que unidos los peruanos podemos avanzar mejor y enfrentar todo tipo de crisis o problema”, expresó el jefe del Gabinete Ministerial.

La visita apostólica de León XIV se desarrollará del 11 al 16 de noviembre e incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de un desplazamiento a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

Un hombre de traje habla ante un podio con el logotipo de LATAM Airlines frente a una escalera de abordaje y un avión
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ofrece un discurso frente al avión acondicionado para el papa León XIV en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (PCM)

Galarreta pide evitar confrontaciones políticas durante la visita papal

El premier consideró que la presencia del Santo Padre representa un momento especial para los peruanos, particularmente por los desafíos que atraviesa el país.

Durante sus declaraciones, mencionó la violencia criminal y los posibles efectos del fenómeno El Niño como dos de las principales preocupaciones que requieren una respuesta conjunta de las instituciones y la sociedad.

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Galarreta también se refirió al debate generado por un mensaje del pontífice durante su paso por Argentina y pidió evitar que su visita al Perú sea utilizada para alimentar controversias políticas.

En ese sentido, invocó a hacer un paréntesis en las diferencias y a recibir al papa como una oportunidad de encuentro y reflexión.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros sostuvo que las autoridades deben participar en las actividades del Santo Padre como ciudadanos, más allá de sus responsabilidades públicas.

Un grupo de hombres con trajes formales y vestiduras religiosas saluda desde la escalera de abordaje de un avión de LATAM
Autoridades gubernamentales y eclesiásticas presentan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el avión que trasladará al papa León XIV durante su visita pastoral a Perú. (PCM)

Asimismo, señaló que la visita puede servir para renovar el compromiso de trabajar por los sectores más vulnerables y anteponer las necesidades del país a los intereses particulares.

Para el premier, la organización del recorrido papal también demuestra la capacidad de coordinación entre distintos sectores, con la participación de la Iglesia católica, las empresas privadas y la ciudadanía.

Presentan el avión que trasladará al papa León XIV por el Perú

El llamado del presidente del Consejo de Ministros tuvo lugar durante la presentación de un Airbus A320neo de LATAM Airlines Perú, acondicionado para los vuelos nacionales del pontífice.

La aeronave, con capacidad para 180 pasajeros, luce en su fuselaje el escudo papal y el logotipo oficial de la visita apostólica, que incluye la imagen de León XIV y referencias a los santos peruanos.

Asientos de avión de color azul y rojo con fundas en los cabezales, bolsas sobre las butacas y una bandeja con comida sobre una mesa plegable
La cabina del avión de LATAM Airlines Perú exhibe asientos y elementos preparados para los traslados del papa León XIV durante su visita apostólica al país. (PCM)

La instalación de estos elementos gráficos demandó más de 18 horas de trabajo y cubre una superficie aproximada de 50 metros cuadrados.

En el interior también se incorporaron detalles alusivos a la visita, como cabezales con el escudo pontificio y artículos preparados para los desplazamientos de la comitiva.

La bendición de la aeronave estuvo a cargo del nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri.

En la ceremonia participaron también el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini; representantes de la Cancillería y el gerente general de LATAM Airlines Perú, Manuel van Oordt.

Luis Galarreta camina por el pasillo de un avión con bandejas de comida sobre las mesas plegables junto a una tripulante y otros acompañantes
Luis Galarreta recorre el interior del avión de LATAM acondicionado para los traslados del papa León XIV durante su visita oficial a Perú. (PCM)

¿Cuándo llegará León XIV y qué ciudades visitará?

El papa León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre, procedente de Argentina, para iniciar una visita apostólica de seis días que contempla encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia y miles de fieles.

El viernes 13 viajará de Lima a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023 y con la que mantiene una estrecha relación por su trayectoria pastoral.

El sábado 14 se desplazará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, mientras que el domingo 15 continuará su recorrido aéreo desde Chiclayo hacia Cusco, posteriormente a Pucallpa y finalmente a Lima.

Para los trayectos nacionales, la aerolínea utilizará el Airbus A320neo presentado en el aeropuerto Jorge Chávez. El regreso del pontífice a Roma está programado para el lunes 16 de noviembre, a bordo de un Boeing 787-9 Dreamliner.

La visita movilizará a distintas instituciones del Estado, autoridades regionales, representantes de la Iglesia y organizaciones encargadas de la logística, seguridad y atención de los asistentes.

En ese contexto, Galarreta reiteró su llamado a que la llegada de León XIV se convierta en una oportunidad para fortalecer la convivencia y la cooperación entre los peruanos, más allá de sus diferencias.

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