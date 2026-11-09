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La selección peruana da inicio a sus entrenamientos de cara al duelo contra Bolivia con especial atención en Jairo Vélez

El ‘Corviche’, en principio, presenta una lesión que ha impedido su participación en el último duelo de Alianza Lima, en Andahuaylas. A pesar de ello, ha sido llamado a presentarse en las prácticas en la VIDENA

Peru arranca sus entrenamientos con miras al duelo contra Bolivia, en Matute. - Crédito: FPF
Peru arranca sus entrenamientos con miras al duelo contra Bolivia, en Matute. - Crédito: FPF
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Tras la conclusión de la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026, se ha puesto en marcha el primer entrenamiento oficial de la selección peruana, en la Villa Deportiva Nacional, de cara al duelo contra Bolivia en una ventana FIFA sin nada en juego.

A pesar de ello, el seleccionador Mano Menezes ha recurrido a un buen grupo de futbolistas habituales, a los que considera preponderantes en sus planes para conformar una disciplina fuerte y definitiva que se haga presente a lo largo de las siguientes Eliminatorias CONMEBOL 2030.

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La primera práctica de Perú, con más del 50% de jugadores a disposición, se ha llevado a cabo este lunes (09.11.2026) en San Luis con la supervisión del CT de Menezes; además, estuvieron presentes el Director General, Jean Ferrari y el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, a fin de presenciar los inicios de los trabajos en campo.

Allí los seleccionados, en su mayoría, realizaron trabajos definidos con pelota en espacio reducido así como también labores de velocidad a campo abierto. Eso sí, los aliancistas Jairo Vélez y Marco Huamán no formaron parte de las activaciones por presentar dolencias que impiden su participación total. De persistir esos malestares, tal vez, serán desafectados de la ‘bicolor’.

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Durante las prácticas en la VIDENA aparecieron Agustín Lozano y Jean Ferrari para charlar con el seleccionador Mano Menezes. | VIDEO: Raúl Chávez

Alerta Vélez

El caso que representa mayor inquietud en el seno de la selección peruana es el de Jairo Vélez. Si bien atendió a la citación del juego ante Bolivia, a desarrollarse al cierre de semana en Matute, su presencia no está 100% asegurada por una lesión de cuidado.

El área médica de Alianza Lima indicó que el mediocentro de perfil ofensivo presenta “una distensión traumática vasto externo del muslo derecho”, la cual se recrudeció en un ejercicio táctico antes del juego contra Los Chankas, en Andahuaylas.

Aunque el reporte es más que esclarecedor, el DT Mano Menezes ha insistido en contar con Jairo Vélez en los entrenamientos para observar de cerca su evolución y si la misma es favorable, podrá contemplarlo en su nómina del último amistoso oficial del año.

Mientras ese asunto se resuelve, Vélez se dedicará, por el momento, a realizar trabajos de fortalecimiento físico en el gimnasio de la Villa Deportiva Nacional. En caso ofrezca señales de mejoría, será llamado a integrarse a las prácticas en cancha, aunque el corto tiempo lo hace poco probable.

El volante puso el empate con violento remate en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

Nómina oficial

  • Arqueros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario de Deportes) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).
  • Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), Erick Noriega (Gremio), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López, Matías Lazo (Melgar) y Matías Zegarra (Melgar).
  • Mediocampistas: Andy Polo (Universitario de Deportes), Erinson Ramírez (Juan Pablo II College), Francesco Andrealli (Como 1907), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).
  • Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Be’er Sheva), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes), Jhonny Vidales (Melgar), Luis Iberico (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

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