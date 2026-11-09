PNP detalla plan de seguridad para la visita del papa León XIV al Perú: 37 mil efectivos y 24 motocicletas de escolta

Información sobre el plan de seguridad implementado por la Policía Nacional del Perú para la próxima visita del Papa León 14. Se detallan cifras de efectivos, zonas de cobertura y las medidas de protección para la máxima autoridad de la Iglesia Católica. (Crédito: BDP)

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La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó el dispositivo de seguridad que acompañará al papa León XIV durante su visita al país, con 24 motocicletas que conformarán la escolta oficial del pontífice. Las unidades, de 300 y 600 centímetros cúbicos, llevan el escudo de armas de Su Santidad y banderines con los colores de Perú y del Vaticano, según mostró el programa de noticias Buenos Días Perú

El general Humberto Alvarado, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, explicó que el personal asignado a las cápsulas de seguridad fue previamente seleccionado y recibió un reentrenamiento específico para este tipo de eventos. “Efectivos que cuentan con curso de capacitación para este tipo de eventos”, señaló el oficial, quien precisó que las motocicletas son unidades seminuevas que ya se utilizan en otros servicios de la institución.

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Un vehículo blindado de la unidad SUAT permanece en exhibición durante la presentación de los dispositivos de seguridad de la Policía Nacional del Perú. (X/@MININTER)

Doce rutas y cuatro cápsulas de seguridad

Según el general Alvarado, el personal motorizado realizó prácticas en las doce rutas establecidas para los desplazamientos del Papa, en el marco de un operativo que contempla cuatro cápsulas de seguridad destinadas a la protección del pontífice. Los vehículos directos que acompañarán el recorrido llevan los distintivos de ambas banderas, en lo que el oficial describió como parte de los protocolos correspondientes a un alto dignatario con rango equivalente al de un presidente.

El despliegue incluye, además del personal motorizado, efectivos a pie que cubren las arterias donde se realizarán cortes y desvíos de tránsito. Esta combinación de recursos busca garantizar, según indicó el director policial, que el desplazamiento del pontífice se desarrolle con “total normalidad”.

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La Policía Nacional y su división de tránsito han organizado un despliegue con motocicletas de alta cilindrada y personal capacitado para garantizar la seguridad en sus doce rutas y escoltas. (Crédito: BDP)

37 mil policías desplegados en todo el país

El operativo contempla la movilización de más de 37 mil efectivos a nivel nacional, de los cuales 22 mil estarán destinados a Lima. En la región Lambayeque, donde se realizará una misa en la zona de Pampas de Chiclayo, el refuerzo asciende a cerca de 5.000 policías, según precisó el general Alvarado en la entrevista con Buenos Días Perú.

El oficial detalló que también se desplazaron grupos de efectivos motorizados hacia Cusco y Pucallpa para reforzar los servicios de escolta en esas localidades. El esquema de protección se organiza mediante varios anillos de seguridad: el más cercano al pontífice concentra la información más reservada, mientras los anillos posteriores se extienden hasta las zonas arteriales del recorrido.

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Efectivos de las unidades tácticas de la Policía Nacional del Perú forman filas en una base policial durante los preparativos del operativo de seguridad para la visita papal. (X/@MININTER)

PNP articula operativo con entidades del Estado

El dispositivo de seguridad no recae únicamente en la PNP. El general Alvarado señaló que participan además los serenazgos de los municipios de cada jurisdicción, las Fuerzas Armadas y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), en un trabajo articulado a través de la Cancillería. “Es un trabajo macro con diferentes entidades del Estado”, indicó el oficial.

Como parte del operativo, se prevén cortes y desvíos de tránsito desde tempranas horas en las vías comprendidas dentro de las doce rutas establecidas. Las autoridades recomendaron a los asistentes a las actividades papales portar elementos de hidratación y protección ante la posibilidad de esperas prolongadas.

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Efectivos de la Policía Nacional del Perú presentan los vehículos blindados y las motocicletas asignados a la escolta de la visita papal. (X/@MININTER)