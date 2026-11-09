Perú

Keiko Fujimori moviliza buque y más de 230 marinos a Piura por El Niño: “Lo vamos a enfrentar por tierra, mar y cielo”

El operativo contempla atención médica, rescates en zonas inundadas y asistencia a las familias que podrían resultar afectadas por las lluvias

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori anunció el envío del buque multipropósito BAP Paita y más de 230 efectivos de la Marina de Guerra a Piura ante el impacto previsto del fenómeno El Niño
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La presidenta Keiko Fujimori anunció este lunes el despliegue del buque multipropósito BAP Paita y de más de 230 efectivos de la Marina de Guerra hacia Piura, ante el impacto previsto del fenómeno El Niño.

“Este fenómeno es un enemigo al que hay que enfrentar con fuerza, pero también con serenidad. Lo vamos a hacer desde tierra, mar y cielo”, afirmó durante una ceremonia en la Base Naval del Callao, donde encabezó el inicio del desplazamiento de la embarcación.

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Fujimori, acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el comandante general de la Marina, Javier Bravo de Rueda, destacó que el personal especializado trasladará ayuda humanitaria y brindará asistencia a la población ante posibles inundaciones.

“Al saber que tenemos más de 230 hombres preparados para poder llevar apoyo, ayuda humanitaria, generará también mucho alivio y tranquilidad”, sostuvo.

Keiko Fujimori
El despliegue partió desde la Base Naval del Callao y busca llevar ayuda humanitaria y asistencia a la población ante posibles inundaciones

La mandataria recordó que hace poco más de dos meses fue madrina del BAP Paita y señaló que la nave se dirige a una de las regiones que, según dijo, será golpeada por el fenómeno climático.

En declaraciones posteriores a TV Perú, explicó que el buque puede realizar operaciones médicas, cuenta con 20 camas hospitalarias y transporta embarcaciones Zodiac para rescates en zonas inundadas, además de un helicóptero y un hospital de campaña.

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“Son más de 230 personas especializadas que están viajando, van a permanecer allá 30 días”, reiteró.

Indicó que parte del equipamiento y los suministros permanecerá en la zona, mientras que las embarcaciones continuarán desplazándose para atender las necesidades de la población, y añadió que una unidad naval tendrá presencia permanente en Piura durante el operativo.

Fujimori agradeció a los integrantes de la Marina y destacó su “valentía, coraje y solidaridad” antes de reconocer la participación de las Fuerzas Armadas y de las autoridades locales y regionales.

“En este esfuerzo de enfrentar este fenómeno climatológico, estamos todos unidos. Los tres niveles de gobierno, las autoridades locales y regionales salientes, las entrantes, el gran apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Marina de Guerra del Perú”, manifestó.

Keiko Fujimori
El BAP Paita puede realizar operaciones médicas, tiene 20 camas hospitalarias, un helicóptero, un hospital de campaña y embarcaciones Zodiac para rescates

El actual episodio del fenómeno de El Niño, caracterizado por el calentamiento anómalo del mar en el Pacífico ecuatorial, mantendrá una magnitud extraordinaria en la costa peruana hasta febrero de 2027, según el último informe del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen).

A partir de ese mes, sus efectos comenzarán a disminuir de forma gradual hasta mediados del próximo año. El organismo advirtió que las lluvias aumentarán durante lo que resta de 2026 por encima de los niveles habituales en el litoral peruano, con riesgo de inundaciones.

Entre noviembre de 2026 y enero de 2027, se esperan precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte y central, así como en la sierra occidental y central occidental, con episodios de moderada a fuerte intensidad. En contraste, la sierra suroriental, la sierra centro oriental y la Amazonía registrarían lluvias normales o inferiores, una condición más marcada en la zona del lago Titicaca.

El Enfen también prevé que, a inicios de 2027, continúen las lluvias por encima de lo normal en la costa norte y central, así como en la sierra norte occidental. La mayor intensidad y frecuencia se concentraría en el norte del país.

Además, los caudales de los ríos de la costa norte superarían sus niveles habituales y esta tendencia se extendería desde diciembre hacia la costa central, con posibles afectaciones en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, que atraviesan Lima.

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