Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez coincidieron en el concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives

Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez presencian el concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives en diferentes sectores del Estadio San Marcos de Lima.

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Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez coincidieron en el concierto que Juan Luis Guerra y Carlos Vives ofrecieron el pasado 7 de noviembre en el Estadio San Marcos, en un hecho que generó atención inmediata en redes sociales debido a la distancia que ambas conductoras han mantenido públicamente durante años. Las dos figuras de la televisión peruana asistieron al espectáculo por su gusto compartido por la música de los artistas dominicano y colombiano, aunque permanecieron ubicadas en sectores distintos del recinto durante toda la presentación.

El video de Tula Rodríguez que generó especulaciones

Según registró la cuenta Instarándula, Valcárcel llegó al concierto acompañada de su amiga Susana Umbert, mientras que Rodríguez asistió junto a Cathy Sáenz, productora del programa ‘Hablando Huevadas’, y el productor Marco Díaz. Pese a la coincidencia en el mismo evento, ninguna de las dos conductoras confirmó públicamente si llegó a cruzarse con la otra durante la jornada.

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Un detalle particular llamó la atención de los usuarios que siguieron el concierto a través de redes sociales. En medio del espectáculo, Rodríguez se grabó mientras entonaba con entusiasmo “Las Avispas”, canción asociada directamente a Valcárcel, quien solía utilizarla para dar inicio a sus programas en ‘El Gran Show’ y en otras apariciones televisivas a lo largo de su carrera.

“Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa’ que lo piquen, es verdad”, se escucha cantar a Rodríguez en el video difundido.

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Tula Rodríguez compartió en redes sociales un video grabado durante el concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives en el Estadio San Marcos en Lima. En la grabación, la presentadora de televisión aparece cantando el tema "Las Avispas" acompañada de amigos entre el público asistente. El registro audiovisual generó comentarios en plataformas digitales debido a la presencia en el mismo espectáculo de Gisela Valcárcel, figura televisiva asociada históricamente con dicha canción. Video: TikTok @josepastord

El gesto generó comentarios entre los seguidores de ambas figuras, que interpretaron la escena como una posible alusión directa a Valcárcel. “¿Tula cantando la canción de la Gise?”, escribió una usuaria en redes sociales tras ver el video. A ello se sumó otro detalle observado por los asistentes, quienes notaron que Rodríguez volteaba en repetidas ocasiones hacia el público, como si buscara ubicar a alguien entre los presentes. Valcárcel, por su parte, intentó pasar desapercibida durante el concierto al cubrirse con una gorra.

El origen de la rivalidad entre ambas conductoras

La distancia entre Valcárcel y Rodríguez se remonta a la relación que ambas mantuvieron con Javier Carmona, fallecido exgerente de televisión. Carmona estuvo casado con Valcárcel durante varios años, periodo en el que la conductora asumió un rol cercano al de madre de Tadeo y Lucas, hijos del empresario.

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En una entrevista con Johanna San Miguel, Valcárcel recordó lo difícil que resultó para ella ese quiebre familiar. “Uno de ellos me decía mamá, y no sé cuán importante fue para él porque lo dijo abiertamente, pero para mí lo fue todo, y tener que decirle a mi hijo nos separamos”, relató la conductora en esa oportunidad.

Según un reportaje de ‘Magaly TV, la firme’ que reconstruyó los hechos de 2007, Carmona y Valcárcel atravesaban una crisis matrimonial cuando el entonces gerente de televisión se mudó fuera de su hogar, mientras existían expectativas de una posible reconciliación entre ambos.

En ese contexto, el programa señaló que una fiesta de preventa televisiva realizada el 25 de octubre de ese año, en la que Rodríguez trabajaba en el mismo canal donde Carmona ejercía funciones directivas, marcó un punto de quiebre definitivo en la historia de la expareja. La relación entre Rodríguez y Carmona se consolidó posteriormente, y de ese vínculo nació la hija de ambos, Valentina, en noviembre de 2008.

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Un creador de contenido analiza la coincidencia de las conductoras de televisión Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez en el concierto de Juan Luis Guerra en el Estadio San Marcos. A través de grabaciones compartidas en redes sociales, se registra la presencia de ambas figuras en diferentes sectores entre el público asistente al evento musical. Video: TikTok @riclatorrez

Consultada en junio de este año sobre la vigencia de esa controversia, Rodríguez optó por una respuesta conciliadora. “No lo vi, pero me lo pasaron, no te voy a mentir. Lo cierto es que no me afecta, cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su verdad. Igual, que todos seamos felices, que nos vaya bien”, expresó la conductora de ‘Mande quien mande’ en declaraciones recogidas por medios locales.

Una rivalidad que trasciende lo personal hacia lo laboral

La tensión entre ambas figuras también se trasladó al ámbito televisivo, luego de que Rodríguez fuera contratada por ProTV, la productora de Mariana Ramírez del Villar, que durante años mantuvo una rivalidad con GV Producciones, la empresa fundada por Valcárcel. En una conversación reciente en el programa ‘Sin más que decir’, la conductora Ethel Pozo, hija de Valcárcel, cuestionó directamente si esa contratación tuvo un trasfondo confrontacional, interrogante ante el cual la conductora María Pía Copello respondió sin rodeos. “¿Tú me estás preguntando lo que yo creo? Sí, pues Ethel, sí”, afirmó Copello durante esa emisión.

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Pese a los años transcurridos desde el quiebre original entre Valcárcel y Carmona, el episodio continúa generando atención mediática cada vez que ambas conductoras coinciden en espacios públicos, como ocurrió con el concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives en el Estadio San Marcos.