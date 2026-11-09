Perú

Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez coincidieron en el concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives

Las conductoras asistieron al espectáculo, pese a la rivalidad que arrastran desde hace años por el fallecido Javier Carmona

Dos capturas de video yuxtapuestas muestran a personas que cantan en medio de una multitud durante un concierto nocturno
Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez presencian el concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives en diferentes sectores del Estadio San Marcos de Lima.
Guardar

Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez coincidieron en el concierto que Juan Luis Guerra y Carlos Vives ofrecieron el pasado 7 de noviembre en el Estadio San Marcos, en un hecho que generó atención inmediata en redes sociales debido a la distancia que ambas conductoras han mantenido públicamente durante años. Las dos figuras de la televisión peruana asistieron al espectáculo por su gusto compartido por la música de los artistas dominicano y colombiano, aunque permanecieron ubicadas en sectores distintos del recinto durante toda la presentación.

El video de Tula Rodríguez que generó especulaciones

Según registró la cuenta Instarándula, Valcárcel llegó al concierto acompañada de su amiga Susana Umbert, mientras que Rodríguez asistió junto a Cathy Sáenz, productora del programa ‘Hablando Huevadas’, y el productor Marco Díaz. Pese a la coincidencia en el mismo evento, ninguna de las dos conductoras confirmó públicamente si llegó a cruzarse con la otra durante la jornada.

PUBLICIDAD

Un detalle particular llamó la atención de los usuarios que siguieron el concierto a través de redes sociales. En medio del espectáculo, Rodríguez se grabó mientras entonaba con entusiasmo “Las Avispas”, canción asociada directamente a Valcárcel, quien solía utilizarla para dar inicio a sus programas en ‘El Gran Show’ y en otras apariciones televisivas a lo largo de su carrera.

“Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa’ que lo piquen, es verdad”, se escucha cantar a Rodríguez en el video difundido.

PUBLICIDAD

Tula Rodríguez compartió en redes sociales un video grabado durante el concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives en el Estadio San Marcos en Lima. En la grabación, la presentadora de televisión aparece cantando el tema "Las Avispas" acompañada de amigos entre el público asistente. El registro audiovisual generó comentarios en plataformas digitales debido a la presencia en el mismo espectáculo de Gisela Valcárcel, figura televisiva asociada históricamente con dicha canción. Video: TikTok @josepastord

El gesto generó comentarios entre los seguidores de ambas figuras, que interpretaron la escena como una posible alusión directa a Valcárcel. “¿Tula cantando la canción de la Gise?”, escribió una usuaria en redes sociales tras ver el video. A ello se sumó otro detalle observado por los asistentes, quienes notaron que Rodríguez volteaba en repetidas ocasiones hacia el público, como si buscara ubicar a alguien entre los presentes. Valcárcel, por su parte, intentó pasar desapercibida durante el concierto al cubrirse con una gorra.

El origen de la rivalidad entre ambas conductoras

La distancia entre Valcárcel y Rodríguez se remonta a la relación que ambas mantuvieron con Javier Carmona, fallecido exgerente de televisión. Carmona estuvo casado con Valcárcel durante varios años, periodo en el que la conductora asumió un rol cercano al de madre de Tadeo y Lucas, hijos del empresario.

En una entrevista con Johanna San Miguel, Valcárcel recordó lo difícil que resultó para ella ese quiebre familiar. “Uno de ellos me decía mamá, y no sé cuán importante fue para él porque lo dijo abiertamente, pero para mí lo fue todo, y tener que decirle a mi hijo nos separamos”, relató la conductora en esa oportunidad.

Según un reportaje de ‘Magaly TV, la firme’ que reconstruyó los hechos de 2007, Carmona y Valcárcel atravesaban una crisis matrimonial cuando el entonces gerente de televisión se mudó fuera de su hogar, mientras existían expectativas de una posible reconciliación entre ambos.

En ese contexto, el programa señaló que una fiesta de preventa televisiva realizada el 25 de octubre de ese año, en la que Rodríguez trabajaba en el mismo canal donde Carmona ejercía funciones directivas, marcó un punto de quiebre definitivo en la historia de la expareja. La relación entre Rodríguez y Carmona se consolidó posteriormente, y de ese vínculo nació la hija de ambos, Valentina, en noviembre de 2008.

Un creador de contenido analiza la coincidencia de las conductoras de televisión Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez en el concierto de Juan Luis Guerra en el Estadio San Marcos. A través de grabaciones compartidas en redes sociales, se registra la presencia de ambas figuras en diferentes sectores entre el público asistente al evento musical. Video: TikTok @riclatorrez

Consultada en junio de este año sobre la vigencia de esa controversia, Rodríguez optó por una respuesta conciliadora. “No lo vi, pero me lo pasaron, no te voy a mentir. Lo cierto es que no me afecta, cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su verdad. Igual, que todos seamos felices, que nos vaya bien”, expresó la conductora de ‘Mande quien mande’ en declaraciones recogidas por medios locales.

Una rivalidad que trasciende lo personal hacia lo laboral

La tensión entre ambas figuras también se trasladó al ámbito televisivo, luego de que Rodríguez fuera contratada por ProTV, la productora de Mariana Ramírez del Villar, que durante años mantuvo una rivalidad con GV Producciones, la empresa fundada por Valcárcel. En una conversación reciente en el programa ‘Sin más que decir’, la conductora Ethel Pozo, hija de Valcárcel, cuestionó directamente si esa contratación tuvo un trasfondo confrontacional, interrogante ante el cual la conductora María Pía Copello respondió sin rodeos. “¿Tú me estás preguntando lo que yo creo? Sí, pues Ethel, sí”, afirmó Copello durante esa emisión.

Pese a los años transcurridos desde el quiebre original entre Valcárcel y Carmona, el episodio continúa generando atención mediática cada vez que ambas conductoras coinciden en espacios públicos, como ocurrió con el concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives en el Estadio San Marcos.

Temas Relacionados

Gisela ValcárcelTula Rodríguezperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dos velos de novia llevan el rostro del papa León XIV y sorprenden en Chiclayo: así son los diseños creados como homenaje al pontífice

La propuesta pertenece a un emprendimiento local que incorporó la imagen del Santo Padre en mantillas nupciales. Uno de los vestidos también luce bordados artesanales elaborados a mano por mujeres de Monsefú

Dos velos de novia llevan el rostro del papa León XIV y sorprenden en Chiclayo: así son los diseños creados como homenaje al pontífice

Exmonaguillos del papa León XIV revelan que canción de rock elegía para sus paseos a la playa en Piura: "La pasábamos bonito"

Robert Prevost impulsó la inscripción de los jóvenes en academias de karate, natación y oratoria, con el objetivo de mantenerlos alejados de los riesgos de la calle en su tiempo libre

Exmonaguillos del papa León XIV revelan que canción de rock elegía para sus paseos a la playa en Piura: "La pasábamos bonito"

Luis Galarreta pide dejar de lado las diferencias ante la llegada del papa León XIV al Perú: “Unidos podemos avanzar”

Durante la presentación del avión que trasladará al pontífice por el país, el presidente del Consejo de Ministros apeló a la unidad de los peruanos frente a los desafíos nacionales y pidió evitar que la visita se convierta en motivo de confrontación política

Luis Galarreta pide dejar de lado las diferencias ante la llegada del papa León XIV al Perú: “Unidos podemos avanzar”

Universitario aplastó 7-0 a Melgar en el Monumental y se metió en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Alesia García y Claudia Domínguez convirtieron dos goles cada una en el estadio Monumental, donde las ‘cremas’ protagonizaron una de las remontadas más contundentes en la historia reciente del fútbol femenino peruano

Universitario aplastó 7-0 a Melgar en el Monumental y se metió en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 9 de noviembre de 2026

Tras un domingo marcado por tres sismos consecutivos en el litoral y el sur, el Centro Sismológico Nacional mantiene el monitoreo en tiempo real. Conozca las últimas alertas, epicentros y magnitudes registradas en el país

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 9 de noviembre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Galarreta pide dejar de lado las diferencias ante la llegada del papa León XIV al Perú: “Unidos podemos avanzar”

Luis Galarreta pide dejar de lado las diferencias ante la llegada del papa León XIV al Perú: “Unidos podemos avanzar”

Keiko Fujimori moviliza buque y más de 230 marinos a Piura por El Niño: “Lo vamos a enfrentar por tierra, mar y cielo”

Diethell Columbus justifica viaje de Keiko Fujimori a China antes de la partida del papa León XIV: "Es por la APEC"

Esposa de José Domingo Pérez trabaja como asesora de JP en el Congreso y percibe S/ 14.700 mensuales

Presidenta Keiko Fujimori solicita permiso al Congreso para viajar a China y Japón esta semana

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo cuestionó la ética del programa de Latina y el reportero le recordó su propio historial: “Calladito te ves más bonito”

Gustavo Salcedo cuestionó la ética del programa de Latina y el reportero le recordó su propio historial: “Calladito te ves más bonito”

Rodrigo González revela que su padre aceptó su orientación sexual mejor que su madre: "No puede ser"

Miranda! y Lali Espósito por primera vez juntas en Lima: fecha, lugar, precio de entradas y preventa

Mónica Sánchez reaparece tras accidente que la dejó con grave fractura: “Gracias por el cariño y la preocupación”

Quién es Mackeily Luján, la cantante de La Bella Luz que recibió flores del alcalde de Comas en pleno concierto

DEPORTES

Universitario aplastó 7-0 a Melgar en el Monumental y se metió en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Universitario aplastó 7-0 a Melgar en el Monumental y se metió en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

La selección peruana da inicio a sus entrenamientos de cara al duelo contra Bolivia con especial atención en Jairo Vélez

El jugador mundialista que Pedro Gallese espera con ganas para la selección peruana: “En marzo le daremos la bienvenida”

Erick Noriega no rehúye a la posibilidad de portar la cinta de capitán con Perú: “Si me toca lo asumiré con la mayor responsabilidad”

Por qué la Liga 1 adelantaría el Alianza Lima vs FC Cajamarca, partido clave por la última fecha del Torneo Clausura 2026