Perú

Exmonaguillos del papa León XIV revelan que canción de rock elegía para sus paseos a la playa en Piura: "La pasábamos bonito"

Robert Prevost impulsó la inscripción de los jóvenes en academias de karate, natación y oratoria, con el objetivo de mantenerlos alejados de los riesgos de la calle en su tiempo libre

Un hombre y cinco jóvenes sentados en escalones de cemento al aire libre junto a una radiograbadora portátil situada frente a ellos
El sacerdote Robert Prevost comparte un momento al aire libre con monaguillos de Chulucanas junto a una radiograbadora durante su misión pastoral en la década de 1980. (Tv Perú)
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Víctor Palacios y Jorge Navarro, dos exmonaguillos de Robert Prevost, hoy papa León XIV, revelaron detalles de la cercanía que mantuvieron con el pontífice durante su primera misión pastoral en Chulucanas, entre 1985 y 1986. Ambos integraron el grupo de 40 monaguillos de la parroquia Sagrada Familia y compartieron sus recuerdos en una entrevista con TV Perú.

Entre las anécdotas más recordadas figuran los paseos a la playa que Prevost organizaba para el grupo, en los que reproducía una canción de rock como parte del ambiente de esparcimiento. “Nos llevaba a la playa, por ejemplo, y él ponía su canción Life Of Life y la pasábamos bonito”, relató Jorge Navarro para el citado medio.

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Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)
Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)

Paseos, sándwiches y conciertos de rock

Navarro describió al entonces sacerdote como una persona “muy ordenada”, que preparaba personalmente el refrigerio para cada integrante del grupo. “Llevaba su cooler, llevaba sus sandwichitos para cada uno, sus gaseosas o sus refrescos”, señaló el exmonaguillo. Víctor Palacios, por su parte, recordó que las salidas incluían también visitas al cine y conciertos en Piura, donde Prevost disfrutaba especialmente del género del rock.

Ambos coincidieron en que estos momentos de esparcimiento se combinaban con una disciplina estricta. “Había mucho respeto, mucho respeto y orden”, afirmó Palacios, quien detalló que el grupo de monaguillos tenía entre diez y 14 años de edad al momento de participar en estas actividades.

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Seis jóvenes sentados en fila sobre la barandilla metálica de un puente junto a una carretera con colinas al fondo
Un grupo de monaguillos de la parroquia Sagrada Familia participa en una excursión organizada en Chulucanas durante la década de 1980. (Tv Perú)

León XIV formó a jóvenes de Chulucanas

Navarro explicó que el sacerdote mantenía ocupados a los integrantes del grupo mediante la inscripción en academias de karate, natación y oratoria, con el objetivo de alejarlos de los riesgos de la calle. “Una buena formación que hemos tenido desde niños”, describió el exmonaguillo, quien recordó además los horarios estrictos impuestos en sus hogares, con permisos limitados exclusivamente a actividades religiosas.

Palacios complementó el relato al señalar que, en aquella época, cuatro monaguillos acompañaban diariamente al sacerdote durante la misa, tras lo cual compartían un refrigerio en la prelatura. El exmonaguillo contrastó además la tranquilidad de aquellos años con la situación actual de la ciudad.

Un adulto y cinco jóvenes posan en un terreno despejado frente a un puente y una colina
El sacerdote Robert Prevost posa junto a un grupo de monaguillos de Chulucanas durante una salida al aire libre en la década de 1980. (Tv Perú)

Prevost apoyó la formación de futuros profesionales

Palacios reveló que Prevost brindó respaldo económico para la educación de varios integrantes del grupo de monaguillos. “Gracias al apoyo que recibieron del padre Roberto, son como siete u ocho profesionales”, indicó, al precisar que varios de esos beneficiarios asistirán también a la recepción del pontífice.

Los dos exmonaguillos confirmaron su presencia en la Base Aérea Las Palmas el 16 de noviembre, fecha en la que esperan reencontrarse con el papa León XIV junto a cerca de un millón de personas. “Ojalá se dé la oportunidad de abrazarlo, extenderle la mano”, expresó Palacios sobre la expectativa del reencuentro tras 41 años.

Un hombre con camisa de manga corta junto a dos niños en un entorno exterior con árboles y otros menores al fondo
El entonces sacerdote Robert Prevost posa junto a los monaguillos Víctor Palacios y Jorge Navarro durante una actividad pastoral en Chulucanas. (Tv Perú)

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