Rodrigo González revela que su padre aceptó su orientación sexual mejor que su madre: "No puede ser"

Durante una entrevista en el podcast 'Efecto Quinsui', conducido por Carlos Carlín, el presentador Rodrigo González relató el momento en que conversó con sus padres acerca de su orientación sexual a los 22 o 23 años. González explicó las diferentes reacciones que tuvieron su padre y su madre frente a la noticia, así como el proceso de diálogo que mantuvo con ambos en el ámbito familiar. Video: BABA TV

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Rodrigo González contó que su madre tuvo una reacción más difícil que su padre cuando decidió hablarles sobre su orientación sexual, en una etapa de su vida en la que ambos ya habían formulado preguntas previas al respecto. El conductor compartió este episodio durante su conversación con Carlos Carlín en el podcast ‘Efecto Quinsui’, en la que también reflexionó sobre el momento en que decidió sincerarse con su familia.

La conversación se dio a los 22 o 23 años

González precisó el momento en que decidió compartir con sus padres información sobre su vida personal que había mantenido reservada hasta entonces. “Con mi papá hablaste de tu sexualidad a los veintidós, veintitrés años”, le recordó Carlín durante la entrevista, a lo que el conductor respondió con una comparación directa entre las reacciones de ambos. “Mejor que mi mamá”, afirmó González sobre la respuesta de su padre frente a la noticia.

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El conductor explicó que, años antes de esa conversación, su madre ya le había preguntado directamente sobre el tema, pregunta que en ese momento decidió no responder con sinceridad. “Como alguna vez me lo preguntó y yo le dije que no. Nunca vi que se lo preguntaran a otra persona de mi familia. Ya si le preguntas a alguien, porque de alguna manera hay ciertos indicios que te han llevado a decir podría ser”, relató González sobre el episodio previo a su conversación definitiva con ambos padres.

La reacción de su madre frente a la confirmación posterior

Según el conductor, esa negativa inicial generó un reclamo posterior por parte de su madre, una vez que confirmó la información que había preguntado tiempo atrás. “Mi mamá sí reaccionó, fue un poco más así como, no puede ser. Parecía que le había dicho... Y, a ver, cómo, entonces, cuando te pregunté, por qué no”, relató González sobre la respuesta inicial de su madre, que calificó como una reacción emocional de corta duración.

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Rodrigo González relata en entrevista con Carlos Carlín la respuesta de sus padres al comunicarles su orientación sexual durante su juventud.

El conductor diferenció esa reacción inicial de un conflicto mayor, al señalar que la relación con su madre no se vio afectada en el tiempo. “Como siempre hemos tenido una buena relación, fue más la explosión del momento. De ahí todo muy...”, explicó González, quien remarcó que la situación no generó un distanciamiento posterior entre ambos.

La actitud de su padre frente a la misma conversación

En contraste, González describió una actitud distinta por parte de su padre frente a la misma noticia. “Mi papá fue como que más, eso ahora no es tema y vamos a esperar a que ya las emociones bajen y continuar con la vida. Y también aprender nosotros a cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas y nuestras expectativas también”, relató el conductor sobre la postura que adoptó su padre en ese momento.

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El conductor reflexionó además sobre la actitud que, según su experiencia, deberían asumir los padres frente a la orientación sexual de sus hijos. “Muchos padres tienen que terminar en una conclusión que es que tu hijo es feliz, que tu hijo no ha tomado una elección. Eso no es una elección, tienes un ser individual que es tu hijo, pero tiene una vida, un sistema, unas expectativas y una realidad que no se ajusta a lo que tú tenías pensado, pero sí a lo que él necesita para ser feliz”, sostuvo González durante la entrevista.

Consultado sobre cuánto tiempo le tomó a su madre aceptar la situación, el conductor fue claro al señalar que no se trató de un proceso prolongado. “No, tampoco fue algo muy dramático. Aparte, como siempre hemos tenido una buena relación, fue más la explosión del momento”, concluyó González sobre el desenlace de aquella conversación familiar.

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