Presidente del Senado, Miguel Torres, propone reducir S/400 millones del presupuesto del Congreso para 2027-2028

El presidente del Congreso de Perú, Miguel Ángel Torres Morales, ofrece una conferencia de prensa sobre la reducción del presupuesto parlamentario. (Crédito: Agencia Andina)

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El presidente de la cámra de Senadores, Miguel Ángel Torres Morales, anunció que propondrá ante la Comisión Directiva del Parlamento una reducción de S/400 millones en el presupuesto del Legislativo para el período 2027-2028. La medida forma parte de las políticas de austeridad y eficiencia que el titular del Congreso busca implementar en este poder del Estado, según informó la agencia Andina Noticias.

El senador fujimorista explicó que la Comisión Directiva, integrada por los miembros de las mesas directivas de las cámaras de Senadores y Diputados, debía reunirse para debatir la propuesta. Sin embargo, la sesión no se concretó por la ausencia de representantes de la Cámara de Diputados. “Queríamos entregarles una buena noticia, que este presupuesto iba a tener una reducción de 400 millones de soles”, afirmó el legislador en conferencia de prensa.

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Falta de quórum obliga a reprogramar la sesión

El titular del Legislativo precisó que solo el diputado José Yataco, del Partido Obras, presentó una licencia médica para justificar su ausencia, lo que resultó insuficiente para alcanzar el quórum necesario. Ante este escenario, la Mesa Directiva del Senado acordó reprogramar la sesión para el martes siguiente, a las 13.00 horas.

Torres Morales señaló que esta nueva fecha coincide con el margen previo al pleno de la Cámara de Diputados, previsto para las 15.00 horas del mismo día. “A las 13:00 horas tendrían tiempo para poder asistir a nuestra comisión y poder darle esta buena noticia nuevamente a la población”, indicó el legislador.

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Congreso devolverá más de S/300 millones este año

De concretarse, la reducción sería la segunda medida de este tipo adoptada por el Congreso en el marco de sus políticas de austeridad. Torres Morales recordó que, semanas atrás, el Parlamento ya había anunciado la devolución de más de S/300 millones de su presupuesto del presente año al Poder Ejecutivo, destinados a las labores de mitigación ante el fenómeno de El Niño y a la lucha contra la inseguridad ciudadana.

El presidente del Congreso reiteró finalmente el compromiso de la Mesa Directiva del Senado respecto a que la implementación de la bicameralidad no represente un mayor gasto ni un incremento en la cantidad de trabajadores del Parlamento. “Esperemos que mañana podamos salir a golpe de las 14:00 horas a darle esta buena noticia al Perú”, puntualizó el titular de la Cámara de Senadores.

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