Perú

Presidente del Senado, Miguel Torres, propone reducir S/400 millones del presupuesto del Congreso para 2027-2028

La sesión de la Comisión Directiva no se concretó por la ausencia de representantes de la Cámara de Diputados y quedó reprogramada para el martes

Un hombre habla ante un atril con micrófono acompañado por tres personas frente a un fondo rojo institucional.
El presidente del Congreso de Perú, Miguel Ángel Torres Morales, ofrece una conferencia de prensa sobre la reducción del presupuesto parlamentario. (Crédito: Agencia Andina)
Guardar

El presidente de la cámra de Senadores, Miguel Ángel Torres Morales, anunció que propondrá ante la Comisión Directiva del Parlamento una reducción de S/400 millones en el presupuesto del Legislativo para el período 2027-2028. La medida forma parte de las políticas de austeridad y eficiencia que el titular del Congreso busca implementar en este poder del Estado, según informó la agencia Andina Noticias.

El senador fujimorista explicó que la Comisión Directiva, integrada por los miembros de las mesas directivas de las cámaras de Senadores y Diputados, debía reunirse para debatir la propuesta. Sin embargo, la sesión no se concretó por la ausencia de representantes de la Cámara de Diputados. “Queríamos entregarles una buena noticia, que este presupuesto iba a tener una reducción de 400 millones de soles”, afirmó el legislador en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

Falta de quórum obliga a reprogramar la sesión

El titular del Legislativo precisó que solo el diputado José Yataco, del Partido Obras, presentó una licencia médica para justificar su ausencia, lo que resultó insuficiente para alcanzar el quórum necesario. Ante este escenario, la Mesa Directiva del Senado acordó reprogramar la sesión para el martes siguiente, a las 13.00 horas.

Torres Morales señaló que esta nueva fecha coincide con el margen previo al pleno de la Cámara de Diputados, previsto para las 15.00 horas del mismo día. “A las 13:00 horas tendrían tiempo para poder asistir a nuestra comisión y poder darle esta buena noticia nuevamente a la población”, indicó el legislador.

PUBLICIDAD

Congreso devolverá más de S/300 millones este año

De concretarse, la reducción sería la segunda medida de este tipo adoptada por el Congreso en el marco de sus políticas de austeridad. Torres Morales recordó que, semanas atrás, el Parlamento ya había anunciado la devolución de más de S/300 millones de su presupuesto del presente año al Poder Ejecutivo, destinados a las labores de mitigación ante el fenómeno de El Niño y a la lucha contra la inseguridad ciudadana.

El presidente del Congreso reiteró finalmente el compromiso de la Mesa Directiva del Senado respecto a que la implementación de la bicameralidad no represente un mayor gasto ni un incremento en la cantidad de trabajadores del Parlamento. “Esperemos que mañana podamos salir a golpe de las 14:00 horas a darle esta buena noticia al Perú”, puntualizó el titular de la Cámara de Senadores.

Temas Relacionados

Congreso del PerúMiguel TorresCámara de SenadoresKeiko Fujimoriperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Susy Díaz cancela sus vacaciones en España y regresa a Perú por Florcita: “La preocupación es muy grande”

La excongresista interrumpió sus vacaciones en España para acompañar a su hija, quien denunció a Luiggi Yarasca por presunta violencia física y psicológica. Deysi Araujo confirmó que ambas llegarán a Lima este lunes 9 de noviembre, mientras el empresario rechazó las acusaciones

Susy Díaz cancela sus vacaciones en España y regresa a Perú por Florcita: “La preocupación es muy grande”

La Tinka: los números ganadores y los resultados del sorteo del domingo 8 de noviembre

El juego de lotería más popular del país puso en juego un impactante pozo de más de 10 millones de soles. Conozca las bolillas que salieron y qué pasó con el premio mayor

La Tinka: los números ganadores y los resultados del sorteo del domingo 8 de noviembre

Congreso: jefa de Recursos Humanos contrató a la esposa del abogado que defendió a su hijo detenido

Reportaje de Punto Final reveló que Katherine León Lescano ingresó al área de Administración de Personal del Congreso en julio de 2023, tres meses después de que su esposo asumiera la defensa del hijo de Sonia Polino, jefa de Recursos Humanos del Parlamento. La funcionaria negó haberla contratado

Congreso: jefa de Recursos Humanos contrató a la esposa del abogado que defendió a su hijo detenido

Marcha de transportistas en Lima y Callao: ¿qué universidades tendrán clases virtuales y cuáles mantendrán la presencialidad este martes?

Las instituciones educativas anunciaron distintas disposiciones ante las dificultades de transporte previstas en la capital peruana

Marcha de transportistas en Lima y Callao: ¿qué universidades tendrán clases virtuales y cuáles mantendrán la presencialidad este martes?

Catherine Flood alucina con la hinchada de Universitario en Liga 1: “El estadio Monumental estuvo lleno en dos partidos durante la semana”

La atacante de las ‘pumas’ quedó impresionada por el enorme marco de público en los duelos ligueros contra Sport Boys y CD Moquegua. “Es increíble”, declaró en una entrevista, en la que, además, desveló que práctico el fútbol a los 16 años antes de ser voleibolista

Catherine Flood alucina con la hinchada de Universitario en Liga 1: “El estadio Monumental estuvo lleno en dos partidos durante la semana”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Galarreta pide dejar de lado las diferencias ante la llegada del papa León XIV al Perú: “Unidos podemos avanzar”

Luis Galarreta pide dejar de lado las diferencias ante la llegada del papa León XIV al Perú: “Unidos podemos avanzar”

Premier Galarreta sobre su permanencia: “No declaro sobre chismes; mañana un ministro puede salir si lo decide la presidenta”

Keiko Fujimori moviliza buque y más de 230 marinos a Piura por El Niño: “Lo vamos a enfrentar por tierra, mar y cielo”

Diethell Columbus justifica viaje de Keiko Fujimori a China antes de la partida del papa León XIV: "Es por la APEC"

Esposa de José Domingo Pérez trabaja como asesora de JP en el Congreso y percibe S/ 14.700 mensuales

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz cancela sus vacaciones en España y regresa a Perú por Florcita: “La preocupación es muy grande”

Susy Díaz cancela sus vacaciones en España y regresa a Perú por Florcita: “La preocupación es muy grande”

Gian Piero Díaz podría volver junto a Renzo Schuller a 'Combate' cuando termine su contrato con Willax Televisión

Milena Warthon denuncia trabas legales tras los videos de ‘Lemon Pay’ y cuestiona la revictimización: “La víctima pierde tiempo y sufre”

Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez coincidieron en el concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives

Gustavo Salcedo cuestionó la ética del programa de Latina y el reportero le recordó su propio historial: “Calladito te ves más bonito”

DEPORTES

Catherine Flood alucina con la hinchada de Universitario en Liga 1: “El estadio Monumental estuvo lleno en dos partidos durante la semana”

Catherine Flood alucina con la hinchada de Universitario en Liga 1: “El estadio Monumental estuvo lleno en dos partidos durante la semana”

Universitario aplastó 7-0 a Melgar en el Monumental y se metió en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

La selección peruana da inicio a sus entrenamientos de cara al duelo contra Bolivia con especial atención en Jairo Vélez

El jugador mundialista que Pedro Gallese espera con ganas para la selección peruana: “En marzo le daremos la bienvenida”

Erick Noriega no rehúye a la posibilidad de portar la cinta de capitán con Perú: “Si me toca lo asumiré con la mayor responsabilidad”