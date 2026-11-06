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“¿Dónde está la gente?”: Catherine Flood pidió a los hinchas de Universitario colmar las gradas en los partidos de las ‘pumas’

La punta estadounidense asistió al último juego del equipo de fútbol y quedó sorprendida por el marco en el estadio Monumental. En ese sentido, cuestionó por qué la afición no acude en masa al Polideportivo

Catherine Flood exhortó a los hinchas de Universitario a llenar las graderías del Polideportivo.
Catherine Flood exhortó a los hinchas de Universitario a llenar las graderías del Polideportivo. Crédito: Universitario vóley.
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Catherine Flood vivió de cerca el ambiente que acompaña a Universitario de Deportes en el fútbol. La atacante estadounidense asistió junto a integrantes del equipo de vóley al empate 2-2 ante Sport Boys, por el Torneo Clausura, y quedó impactada por la presencia de los hinchas en el Estadio Monumental de Ate.

La voleibolista de 24 años reconoció la dimensión del recinto y la respuesta de la afición ‘crema’ en una noche clave para el cuadro dirigido por Fabián Bustos. Tras esa experiencia, trasladó su mensaje a la Liga Peruana de Vóley, donde Universitario lidera la primera fase con una campaña sin derrotas.

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Flood relató que ya tenía referencias del estadio y de la afición, aunque el traslado hacia Ate se extendió más de lo previsto. “Yo escuché muchas cosas de este estadio. La hinchada es una locura. Nos tomó dos horas y media para llegar, pero llegamos”, comentó entre risas en diálogo con Universitario TV.

La estadounidense aprovechó la ocasión para hacer un pedido directo a los seguidores de Universitario. “Necesitamos este tipo de hinchada para el vóley. ¿Dónde está la gente?”, expresó, en alusión a la diferencia entre el marco que encontró en el Monumental y la asistencia que suele tener el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

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La voleibolista estadounidense asistió al reciente juego de la ’U’ por la Liga 1 y quedó maravillada con la asistencia de público, pero exhortó a los aficionados a también llenar el Polideportivo. Crédito: Universitario TV/Instagram decontra.peru

El mensaje llega en un momento de buen rendimiento para las dirigidas por Francisco Hervás. Las ‘pumas’ encadenaron tres victorias en igual número de partidos y se ubican en la cima de la clasificación, por encima de Universidad San Martín debido al mejor ratio de sets.

Para Flood, el respaldo desde las gradas puede acompañar el objetivo principal de un plantel que busca obtener el primer título nacional de vóley en la historia de Universitario. La punta no ocultó su ambición y remarcó que su aporte individual está vinculado al funcionamiento colectivo.

“Solo quiero ayudar a este equipo. Tengo una obsesión con ganar. Solo quiero hacer puntos para ’Paco’ [Hervás] y para las chicas. Seguimos por más”, sostuvo la norteamericana. Sus palabras reflejan la meta que se trazó para una campaña en la que el club reúne un plantel con varias jugadoras que ya compartieron la temporada anterior.

Catherine Flood tuvo una temporada destacada con Universitario.
Catherine Flood tuvo una temporada destacada con Universitario. Crédito: Prensa U Vóley

Segunda temporada para Catherine Flood en Universitario

La actual es la segunda temporada de Catherine Flood con la camiseta de Universitario. En la campaña anterior, la receptora atacante terminó como la segunda máxima anotadora de la liga y fue parte del plantel que alcanzó el tercer puesto del campeonato.

La estadounidense decidió continuar en Ate con el propósito de darle continuidad al proyecto deportivo. La base del grupo se mantuvo y sumó incorporaciones como Aixa Vigil, Claudia Palza y Sarah Evaristo. Flood destacó en días recientes que el conocimiento entre las jugadoras facilita la comunicación dentro de la cancha.

Este año es mejor porque es el mismo equipo con algunas chicas nuevas. Tengo una relación de confianza con las chicas y con el ‘profe’”, declaró en una entrevista difundida por Universitario TV. La atacante también señaló que su prioridad es mejorar en la recepción y aportar en distintos fundamentos.

En lo que va de la temporada, Flood acumula 51 puntos en tres partidos y ocupa el sexto lugar de la tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley. Comparte esa cifra con Emily Zinger, de Universidad San Martín, mientras que las extranjeras dominan los primeros puestos del listado.

Catherine Flood logró 15 puntos ante Olva Latino.
Catherine Flood logró 15 puntos ante Olva Latino. Crédito: FPV

La jugadora también superó los 500 puntos con Universitario, una marca que valoró por su significado personal, aunque puso el foco en el grupo. “Hacer historia de puntos es un sueño y realmente estoy orgullosa, pero no soy nada sin este equipo”, afirmó.

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