Perú

Incendio consume totorales en las orillas del lago Titicaca y humo alcanza viviendas cercanas a la isla Espinar en Puno

El siniestro fue reportado durante la tarde del lunes 9 de noviembre en la parte baja de Salcedo. La presencia de vegetación seca y fuertes vientos genera preocupación por la posible propagación de las llamas hacia zonas habitadas

Un nuevo incendio se ha desatado en los totorales de Puno, causando graves daños a la flora y fauna local. El humo se extiende por la zona, afectando el medio ambiente y la calidad del aire. Canal N
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Un nuevo incendio en las orillas del lago Titicaca genera preocupación en la zona sur de Puno debido a la presencia de vegetación seca y la cercanía de viviendas. El siniestro afecta los totorales de la parte baja de Salcedo, en las inmediaciones de la isla Espinar, donde el humo comenzó a cubrir distintos sectores próximos al cuerpo de agua.

La emergencia ocurre en un contexto de incendios recientes que afectaron la vegetación de esta zona del altiplano. La repetición de estos episodios expone nuevamente a las comunidades que viven cerca de las riberas del lago, además de comprometer los recursos naturales que forman parte de sus actividades cotidianas.

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El fuego fue reportado durante la tarde del lunes 9 de noviembre, cuando las llamas avanzaron sobre los totorales. La presencia de fuertes vientos y la falta de lluvias intensas en la región representan factores que podrían favorecer la propagación del incendio hacia otras áreas con vegetación seca.

La humareda también alcanza los alrededores de la isla Espinar, donde existen viviendas. La emergencia genera preocupación por la posible exposición de sus habitantes al humo y por los daños que las llamas podrían causar en la flora y fauna del entorno del lago Titicaca.

Incendio comenzó durante la tarde en la zona baja de Salcedo

De acuerdo con el reporte de Canal N, el incendio fue advertido aproximadamente a las 5:00 p.m. del lunes 9 de noviembre, en la parte baja de Salcedo, al sur de la ciudad de Puno. Las imágenes difundidas por el medio muestran las llamas sobre extensas áreas de totorales y una columna de humo que se desplaza por efecto del viento.

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La emergencia fue reportada desde las inmediaciones de la isla Espinar, donde la humareda comenzó a extenderse hacia las zonas habitadas. La fuerza del viento constituye uno de los principales riesgos para el avance del fuego, debido a que la vegetación permanece seca ante la falta de precipitaciones de consideración.

Durante el reporte también se observó a pobladores que se retiraban del sector con cargas de totora. Esta planta acuática es utilizada como alimento para el ganado, por lo que su pérdida también perjudica los recursos naturales que aprovechan las personas que viven cerca de las riberas del lago.

Humo alcanza los alrededores de la isla Espinar

Las llamas afectan la vegetación próxima a la isla Espinar, mientras la humareda se desplaza hacia sectores donde existen viviendas. Hasta el momento, no se conocen cifras oficiales sobre la superficie comprometida ni los daños ocasionados. captura de video
Las llamas afectan la vegetación próxima a la isla Espinar, mientras la humareda se desplaza hacia sectores donde existen viviendas. Hasta el momento, no se conocen cifras oficiales sobre la superficie comprometida ni los daños ocasionados. captura de video

La proximidad de las viviendas a la zona afectada representa uno de los principales riesgos de la emergencia. La humareda se desplaza hacia la isla Espinar y podría perjudicar a sus habitantes por la exposición al humo generado por la combustión de los totorales.

El incendio también compromete la vegetación que sirve de refugio y hábitat para distintas especies de fauna del lago Titicaca. La quema de estos espacios afecta los recursos naturales de la zona y reduce la disponibilidad de totora para las actividades de las comunidades ribereñas.

Incendio anterior destruyó 200 hectáreas de totorales en Puno

La emergencia pone en riesgo la fauna silvestre y las actividades agrícolas, ganaderas y turísticas de las comunidades del Titicaca. La Marina movilizó una patrullera lacustre y equipos especializados

El nuevo episodio ocurre menos de un mes después de otro incendio de grandes dimensiones que afectó los totorales de los sectores de Uros Chulluni y Chimú, en las proximidades de las islas flotantes de los Uros.

Las llamas arrasaron extensas áreas de vegetación y amenazaron con alcanzar las viviendas de las islas. El siniestro también puso en riesgo las actividades turísticas que se desarrollan en este sector del lago Titicaca.

Un reporte precisó que el incendio dejó aproximadamente 200 hectáreas afectadas y cuatro hospedajes perjudicados. Estos establecimientos formaban parte de la oferta turística de las islas, cuyos habitantes dependen de las visitas para desarrollar actividades económicas.

La repetición de incendios en distintos sectores de las riberas del Titicaca vuelve a exponer a las comunidades cercanas a las llamas y al humo. En el nuevo caso reportado en Salcedo, todavía no existe un balance oficial sobre la extensión del área comprometida ni sobre los daños ocasionados a los totorales próximos a la isla Espinar.

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