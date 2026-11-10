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Universitario aplastó 7-0 a Melgar en el Monumental y se metió en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Alesia García y Claudia Domínguez convirtieron dos goles cada una en el estadio Monumental, donde las ‘cremas’ protagonizaron una de las remontadas más contundentes en la historia reciente del fútbol femenino peruano

Universitario de Deportes – Alianza Lima – Liga Femenina – Perú – deportes – 9 noviembre
Las 'Leonas' revirtieron la derrota de 3-0 en la ida con una actuación demoledora en Lima: Alesia García y Claudia Domínguez fueron las figuras con dos goles cada una. El clásico ante Alianza Lima define el título. (Liga Femenina)
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Con una superioridad aplastante y sin conceder margen de reacción a su rival, Universitario de Deportes derrotó este lunes 9 de noviembre a Melgar por 7-0 en el estadio Monumental y revirtió la serie de semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. El global quedó 7-3 a favor de las ‘cremas’, que avanzaron a la final y allí aguardarán a Alianza Lima, verdugo de Sporting Cristal en la otra llave.

El punto de partida era adverso. Tres días antes, en Arequipa, el conjunto ‘rojinegro’ había impuesto condiciones y se fue al descanso de la serie con un 3-0 que parecía sentenciar la eliminación visitante. Pero el plantel dirigido desde Lima salió al Monumental con una determinación diferente: atacar desde el primer minuto y no soltar el control del partido hasta asegurar el pase.

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La respuesta de las ‘Leonas’ fue tan contundente que antes del descanso ya habían dado vuelta el marcador global. En el complemento, con el resultado resuelto, sumaron tres tantos más para cerrar una goleada histórica que las dejó con el boleto a la gran final.

Primera mitad: cuatro goles para remontar la serie

Universitario de Deportes – Alianza Lima – Liga Femenina – Perú – deportes – 9 noviembre
Universitario salió decidido a cambiar la historia de la semifinal y encontró en el Monumental el escenario perfecto. Con cuatro goles antes del descanso, las 'Leonas' remontaron el 3-0 de la ida y tomaron ventaja en el global. (Liga Femenina)

El partido comenzó con Universitario presionando alto y Melgar replegada en su propio campo. A los seis minutos, la defensa arequipeña apenas lograba despejar los balones que llegaban al área. La apertura del marcador llegó en el minuto 16: Sofía Oxandabarat tomó un rebote dentro del área y definió para el 1-0, obligando a las ‘cremas’ a buscar dos tantos más para igualar la serie global.

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En el minuto 18, el VAR intervino para sancionar una mano en el área de Melgar, pero la arquera Rodríguez respondió con una atajada notable para negarle el gol de penal a la delantera uruguaya en el minuto 20. Fue el único momento en que las arequipeñas pudieron respirar.

A los 34 minutos, Stephanie Lacoste, capitana del equipo local, definió por encima de Rodríguez para establecer el 2-0. La serie estaba empatada en el global y la tensión en el Monumental era máxima. Cinco minutos después, en el 39, Alesia García cabeceó con precisión para el 3-0 parcial, igualando así el marcador agregado. El empate global enviaba el partido a tiempo extra, pero Universitario quería más.

Y lo consiguió antes del pitazo final del primer tiempo: en el minuto 45, Cindy Novoa aprovechó un error de la zaga arequipeña para anotar el 4-0 y dejar a las ‘cremas’ al frente de la serie por 4-3. Melgar llegaba al entretiempo sin argumentos y con la clasificación prácticamente perdida.

Segundo tiempo: tres goles más para sellar la goleada

Universitario de Deportes – Alianza Lima – Liga Femenina – Perú – deportes – 9 noviembre
La clasificación crema no admitió discusión. Con tres tantos adicionales en la segunda mitad, Universitario terminó de aplastar a Melgar y aseguró su presencia en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. (Liga Femenina)

Las rojinegras necesitaban dos tantos en los segundos 45 minutos para forzar la prórroga, pero Universitario no les dio ni un segundo de oxígeno. Apenas iniciado el complemento, en el minuto 50, Claudia Domínguez aprovechó un tiro libre mal resuelto por la defensa visitante para empujar el balón y decretar el 5-0.

Melgar intentó reaccionar, aunque sin claridad ni profundidad. En el minuto 62, las arequipeñas no lograban generar ocasiones nítidas, y cuatro minutos después un remate de Bilcape fue controlado sin dificultad por la arquera Mia Shalit. El partido estaba liquidado.

La sentencia definitiva llegó en los minutos finales. En el 75, Alesia García sacó un remate de larga distancia desde el borde del área para anotar el sexto tanto de la tarde. Dos minutos más tarde, en el 77, Campoverde asistió a Claudia Domínguez, quien definió a placer desde el punto penal para rubricar el 7-0 con el que concluyó el encuentro, tras tres minutos de tiempo adicional.

El camino a la final y el clásico que viene

Universitario de Deportes – Alianza Lima – Liga Femenina – Perú – deportes – 9 noviembre
Después de una clasificación contundente en el Monumental, Universitario ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío: Alianza Lima. El clásico definirá al campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. (Liga Femenina)

Con este resultado, Universitario se convirtió en el primer equipo en sellar su lugar en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Su rival será Alianza Lima, que también avanzó tras eliminar a Sporting Cristal en la otra semifinal.

El duelo por el título enfrentará a los dos clubes más ganadores del fútbol peruano en una final que promete máxima exigencia. Las ‘cremas’ llegan con la confianza que otorga una remontada de estas dimensiones; las ‘blanquiazules’, con el peso de una historia propia.

Las alineaciones titulares del partido de vuelta fueron: por Universitario, Shalit; Lacoste, Farías, Flores, Canigna, Novoa, Araya, Domínguez, Oxandabarat, Campoverde y García. Por Melgar, Rodríguez; Morales, Carrillo, Pumaccahua, Laucata, Vargas, Soto, Vargas, Aguilar, Bilcape y Vásquez.

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