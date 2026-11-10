Gian Piero Díaz podría volver junto a Renzo Schuller a 'Combate' cuando termine su contrato con Willax Televisión

Renzo Schuller y Gian Piero Díaz iniciaron la conducción de 'Combate' en junio de 2011 con las competencias entre los equipos Rojo y Verde.

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‘Combate’, el reality de competencia que popularizó la televisión peruana durante casi una década, prepara su regreso a las pantallas de ATV bajo el formato de ‘Combate, nueva generación’. Según reveló la exproductora Pati Lorena a través de TikTok, Renzo Schuller tendría asegurado su puesto como conductor de la nueva temporada, mientras la producción evalúa un posible reencuentro con Gian Piero Díaz, su histórico compañero de conducción.

El origen de ‘Combate’ y la dupla que marcó una era

‘Combate’ se estrenó el 27 de junio de 2011 y se consolidó rápidamente como uno de los programas de competencia más populares de la televisión peruana, con enfrentamientos entre los equipos Rojo y Verde en pruebas físicas y de destreza. Schuller y Díaz condujeron el formato desde sus inicios y durante casi ocho años construyeron una relación que trascendió la pantalla, al punto de emprender juntos proyectos empresariales fuera de la televisión.

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El público bautizó a la dupla como ‘Shushu’ y ‘Pipi’, apodos que reflejaban el cariño que generaron entre los seguidores del reality. La complicidad entre ambos conductores, sostenida por bromas constantes y una conexión genuina frente a cámaras, se convirtió en uno de los sellos distintivos del programa y en un factor determinante de su éxito frente a otros formatos similares que surgieron después, como ‘Esto es Guerra’, que nunca logró replicar, según los seguidores del formato original, la esencia que caracterizaba a ‘Combate’.

‘Combate’ finalizó el 28 de diciembre de 2018, luego de una caída en la sintonía que llevó a ATV a sacarlo del aire. Hasta ese momento, Schuller y Díaz se mantenían como una de las duplas más queridas de la televisión peruana, sin indicios públicos de conflicto entre ellos.

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A través de un video en redes sociales, la exproductora Pati Lorena comenta detalles sobre la nueva temporada del programa 'Combate' en ATV. En la grabación se señala la confirmación de Renzo Schuller en la conducción del espacio de competencia y se menciona la posibilidad del retorno de Gian Piero Díaz, además de detallar la situación de las negociaciones en torno a la figura femenina que formaría parte de la presentación. Video: TikTok Pati Lorena

El distanciamiento que separó a Schuller y Díaz durante siete años

La ruptura entre ambos se produjo en enero de 2019, cuando Gian Piero Díaz reapareció como conductor de ‘Esto es Guerra’, el programa de América Televisión que durante años compitió directamente con ‘Combate’. Según relató Schuller en entrevistas posteriores, se enteró de esa decisión por terceros, sin que su entonces compañero se lo comunicara directamente, una situación que interpretó como una ruptura de confianza.

De acuerdo con la versión del exreportero Christian Bayro, ambos conductores mantenían un pacto que establecía que, si algún canal buscaba contratar a uno de ellos, debía hacerlo con los dos juntos. “Ambos tenían un pacto para que, si lo querían contratar a Gian Piero, no aceptaba si no era con Renzo y lo mismo al revés, los llamaban a los dos. Dejaron chambas porque no querían contratarlos a los dos”, explicó Bayro sobre el acuerdo que, según su relato, Díaz habría roto al aceptar la oferta de ‘Esto es Guerra’ sin su compañero.

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Díaz permaneció en ‘Esto es Guerra’ hasta abril de 2021, cuando decidió retirarse del programa para priorizar su bienestar personal y pasar más tiempo con sus hijas. Mientras tanto, Schuller exploró otros proyectos televisivos y terminó asumiendo, en mayo de 2022, la conducción del mismo reality de América TV en reemplazo de María Pía Copello, una decisión que en su momento generó comentarios por la ironía de haber heredado el espacio que en parte motivó el quiebre de su amistad con Díaz.

Durante los años de distanciamiento, ambos evitaron referirse públicamente al otro y declinaron explicar en detalle los motivos del quiebre. Johanna San Miguel llegó a señalar en una transmisión en vivo de ‘Esto es Guerra’ que la ruptura tuvo como factor a Peter Fajardo, productor del reality de competencia de América TV, aunque esa versión nunca fue confirmada directamente por los protagonistas.

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Renzo Schuller se reencontró con Gian Piero Díaz.

El reencuentro en ‘Esto es Guerra’ tras años de silencio

El esperado reencuentro entre Schuller y Díaz se concretó el martes 5 de agosto de 2025, cuando Gian Piero Díaz regresó al set de ‘Esto es Guerra’ y volvió a compartir pantalla con Renzo Schuller, su compañero de los primeros años de ‘Combate’. El retorno, recibido con entusiasmo por los combatientes históricos del programa, incluyó un abrazo entre ambos conductores tras seis años sin compartir espacio televisivo.

Sin embargo, Schuller reveló posteriormente que ese reencuentro no estuvo exento de tensión, debido a que la producción no le había informado con anticipación sobre el regreso de su examigo. “Yo ya me estaba preparando para la posibilidad de que apareciera. No lo sabía. Dije, uy, porque no había conversado con él, no lo había visto hace un montón de tiempo. Nunca hemos conversado absolutamente nada”, confesó el conductor en una entrevista con el ‘Flaco’ Granda.

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Pese al encuentro físico, Schuller fue enfático al descartar una reconciliación real con Díaz, al señalar que ambos nunca conversaron para aclarar las diferencias que motivaron el distanciamiento original. “Claro, pero eso era imposible que pasara. Alguna vez le dije a producción, si alguna vez nos juntan, será un golazo, pero me gustaría definirlo yo, no que me lo impongan”, explicó el conductor, quien remarcó que persisten diferencias personales entre ambos. “Él tiene su manera de pensar y yo la mía. En muchas maneras de pensar coincidimos, en muchas no”, sostuvo.

La posible reedición de la dupla en ‘Combate, nueva generación’

Según la versión de Pati Lorena, Schuller tiene asegurado su regreso a la conducción del nuevo formato de ‘Combate’, aunque la producción todavía no define a la presentadora que lo acompañará. “El que está confirmado es Renzo Schuller, pero todavía no tienen a la conductora mujer. María Pía se está haciendo de rogar”, señaló la exproductora, en referencia a las negociaciones pendientes con María Pía Copello.

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La icónica dupla de la televisión peruana volvió a compartir pantalla, sorprendiendo a la audiencia con su química intacta y desatando una ola de nostalgia y alegría entre los seguidores del programa (América TV)

La producción del reality evaluaría a Gian Piero Díaz como plan de contingencia para la conducción, aunque su incorporación no podría concretarse de manera inmediata debido al contrato que actualmente mantiene con Willax Televisión hasta diciembre. “Tal vez van a poner a Renzo y van a tener como invitada a alguna conductora, pero solo hasta diciembre, porque en diciembre termina el contrato de Gian Piero en Willax. Luego, podría entrar para que esté con ‘Shushu’”, detalló Lorena, quien también mencionó que Marisol Crousillat, productora histórica de ‘Combate’, podría ser la encargada de convocar a Díaz para reeditar la dupla que marcó la etapa dorada del reality.

El esperado regreso de ‘Combate’ se produce luego de que, el pasado 12 de septiembre, ATV realizara el casting para la nueva temporada del programa, convocatoria que reunió a cientos de jóvenes postulantes de distintas regiones del país y generó diversos momentos virales en redes sociales durante la espera en los exteriores del canal.

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