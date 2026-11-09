Erick Noriega no rehúye a la posibilidad de portar la cinta de capitán con Perú: “Si me toca lo asumiré con la mayor responsabilidad”

Erick Noriega ha encontrado su sitio con la selección peruana. - Crédito: ITEA

Guardar

Erick Noriega ha sido de los primeros futbolistas de la selección peruana en llegar a suelo nacional para atender al llamado de Mano Menezes de cara al enfrentamiento contra Bolivia como parte de la cuarta ventana FIFA.

En su primer contacto con los medios de comunicación, el centrocampista del Gremio compartió su felicidad por una nueva convocatoria: “Estoy bastante contento de poder estar nuevamente aquí y enfocado en el amistoso. Me gusta apoyar a mis compañeros”.

PUBLICIDAD

Erick Noriega se ha situado como titular con Perú. - Crédito: ITEA

Debido a que Noriega es uno de los rostros recurrentes en la nueva era de Menezes, no resultaría extraño que en un momento determinado sea nominado como capitán de la selección peruana. Al respecto, el volante de contención indicó que se sentiría honrado, aunque respeta la línea de jerarquía interna.

“Hay otros capitanes en la selección que respeto muchísimo. Si más adelante me toca ser capitán, lo asumiré con la mayor responsabilidad, pero ahora hay capitanes con mucha experiencia en el día a día de quienes seguiré aprendiendo”, declaró.

El seleccionado peruano se lució con un pase gol convertido por Carlos Vinícius. | VIDEO: GE

Antes de retirarse, Erick Noriega invitó a los seguidores del bloque nacional a seguir apoyándolos y que mantengan una confianza plena en el nuevo proyecto impulsado por Mano Menezes.

PUBLICIDAD

“Que el hincha confíe en la selección y en el proyecto. Vamos a trabajar bastante durante la semana y esperamos que nos acompañen el fin de semana para brindarles una alegría. Su apoyo es muy importante para nosotros”, cerró.

Erick Noriega, el segundo de la izquierda, abroquelado de Oslimg Mora, Pedro Gallese y Yoshimar Yotún. - Crédito: ITEA

Noriega, puntual fundamental

Sí que Erick Noriega ha atravesado por un auténtico carrusel a lo largo de la actual campaña. A pesar de su acreditado nivel, tuvo que ir abandonando su titularidad por una disposición estricta del antiguo entrenador Luis Castro, quien prefería apostar decididamente por otros efectivos.

Alejado de los planes, el seleccionado peruano aprendió a convivir entre los suplentes mientras el Gremio se iba descarrilando. La crisis en materia de resultados obligó a un cambio de volante, representando en el retorno de Renato Gaúcho a la dirección técnica.

PUBLICIDAD

El 'Samurái' ha vuelto a fijarse como clave en un 'tricolor' que sueña con el título de la Copa. | VIDEO: Radio Imortal

Como primera medida en su 5ta etapa al frente del ‘tricolor’, Portaluppi reincorporó entre los inicialistas a un Noriega revitalizado. Muy pronto el futbolista se afianzó en el centro del campo, ofreciendo sus mejores cualidades en cuanto a fuerza y equilibrio.

El impacto inmediato se apreció en el tramo decisivo del Brasileirao, donde Gremio se encuentra muy comprometido con el descenso, aunque existen amplias chances de que pueda zafarse de ese fantasma y el ‘Samurái’ está dando todo de sí para lograrlo.

Erick Noriega sobresalió como uno de los goleadores del triunfo del Gremio sobre Atlético MG, por semifinales de la Copa do Brasil. - Crédito: Difusión

Su brillante performance también se ha proyectado en las semifinales de la Copa Brasil 2026. Allí, de hecho, se ha observado ese nivel descollante que lo caracteriza al haber anotado un gol en la llave inicial ante Atlético Mineiro y luego registrar una asistencia para asegurar el pase a la final.

PUBLICIDAD

Si bien Gremio ha quedado a un paso del ‘hexa’ en el campeonato local, el enfoque máximo está en evadir la Z-4 que trae consigo el descenso. Aquella situación no deja de inquietar a Erick Noriega, aunque confía que superarán el obstáculo con esfuerzo y pundonor.