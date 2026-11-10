Dos velos de novia llevan el rostro del papa León XIV y sorprenden en Chiclayo: así son los diseños creados como homenaje al pontífice

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La próxima visita del papa León XIV a Chiclayo también inspira propuestas que vinculan la fe con distintas expresiones del trabajo artesanal y comercial. Entre ellas destacan dos velos de novia que incorporan el rostro del pontífice, una iniciativa de un emprendimiento local dedicado al diseño de vestidos y accesorios nupciales.

Las piezas fueron exhibidas en la Catedral Santa María de Chiclayo y llamaron la atención por la incorporación de imágenes del Santo Padre en mantillas destinadas a complementar vestidos de novia. Los diseños presentan dos representaciones distintas del pontífice y combinan elementos religiosos con detalles propios de la indumentaria nupcial.

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La propuesta pertenece a Novias Maristel, negocio liderado por Mariela Martínez Estela, quien explicó que la idea surgió a partir de un pedido anterior de una clienta que solicitó incorporar el rostro de la Virgen en un diseño. Esa experiencia abrió la posibilidad de elaborar una pieza similar con la imagen del papa León XIV, como homenaje por su vínculo con la ciudad.

La iniciativa también permitió visibilizar el trabajo de artesanas de Monsefú, quienes participaron en la elaboración de uno de los vestidos con bordados regionales hechos a mano y aplicaciones de pedrería. La propuesta despertó interés entre personas que solicitaron información y cotizaciones para adquirir mantillas con la imagen del pontífice.

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Dos velos presentan distintas imágenes del papa León XIV

Las piezas fueron diseñadas por un negocio local como homenaje al pontífice y despertaron el interés de potenciales clientas. Su elaboración combina referencias religiosas, confección nupcial y detalles artesanales. Municipalidad Provincial de Chiclayo

Los diseños exhibidos corresponden a dos mantillas con características diferentes. La primera es de color blanco marfil e incorpora el rostro del papa León XIV con los elementos propios de su vestimenta pontificia, entre ellos la mitra y la estola.

La segunda pieza presenta una tonalidad distinta y reproduce la imagen del pontífice durante su primera aparición pública desde el balcón del Vaticano, luego de su elección como sucesor de Pedro.

Ambas creaciones fueron presentadas como parte de una producción fotográfica en la Catedral Santa María. La intención inicial consistía en realizar una sesión de fotografías para mostrar las piezas, sin prever la repercusión que alcanzarían posteriormente.

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La diseñadora señaló que recibió numerosas muestras de interés después de la difusión de las imágenes. También expresó su deseo de que el papa León XIV reciba la iniciativa como una muestra de cariño de parte de quienes mantienen un vínculo especial con él en Chiclayo.

Artesanas de Monsefú participan en la elaboración de los diseños

Mariela Martínez Estela, creadora de Novias Maristel, presentó dos mantillas con imágenes distintas del Santo Padre. La confección de cada velo requiere aproximadamente tres semanas de trabajo. Municipalidad Provincial de Chiclayo

La propuesta no se limita a la incorporación del rostro del pontífice en los accesorios de novia. Uno de los vestidos exhibidos incorpora una temática regional mediante bordados elaborados a mano por artesanas de Monsefú, localidad lambayecana reconocida por su producción artesanal.

La pieza también incluye aplicaciones de pedrería, que complementan el trabajo de bordado y aportan detalles al diseño. De esta manera, la iniciativa reúne la confección nupcial con técnicas artesanales de la región.

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El vestido forma parte de las propuestas creadas a partir del interés por rendir homenaje al pontífice. La participación de las artesanas permitió incorporar elementos propios de la identidad regional en una colección vinculada con su visita.

La diseñadora también indicó que recibió consultas de potenciales clientas interesadas en los velos. Las solicitudes incluyeron pedidos de cotización para elaborar mantillas con las imágenes del papa León XIV.

El tiempo de elaboración depende del tipo de pieza solicitada. De acuerdo con Martínez Estela, la confección de los velos toma aproximadamente tres semanas, mientras que la preparación de los vestidos de novia requiere entre cinco y seis meses.

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Esta diferencia responde a los procesos necesarios para desarrollar cada prenda, especialmente cuando incluye bordados manuales y aplicaciones decorativas. En el caso de los diseños vinculados con el papa León XIV, las mantillas constituyen el elemento central de la propuesta.

La creadora también manifestó su sorpresa por la respuesta del público y por la cantidad de personas que se comunicaron con el emprendimiento después de conocer los diseños.

Los negocios de Chiclayo incorporan la visita papal a sus productos

Las mantillas de Novias Maristel forman parte de una serie de iniciativas comerciales que surgieron en Chiclayo ante la próxima llegada del papa León XIV. La visita también motivó la creación de productos personalizados y artículos inspirados en la figura del pontífice.

Este fenómeno y presentó otros emprendimientos locales, entre ellos propuestas de figuras coleccionables y bolsos personalizados con referencias al Santo Padre.

Estas iniciativas muestran distintas formas en que los negocios de la ciudad incorporan la visita papal a sus productos. En el caso de Novias Maristel, la propuesta combina diseños nupciales, imágenes religiosas y trabajo artesanal de Monsefú.

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