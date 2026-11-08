Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¿Cómo llega Universitario?

Universitario de Deportes no pudo imponerse en su última presentación como local. El cuadro ‘crema’ salió con la presión de ganar para recuperar la punta, pero Sport Boys lo sorprendió con el 1-0, convertido por Christian Cueva desde el punto de penal.

La ‘U’ tuvo la oportunidad de igualar antes del descanso, también mediante un penal. Sin embargo, Alex Valera ejecutó sin precisión y Diego Melián contuvo su remate, por lo que los merengues se fueron al entretiempo con mayor presión.

En el segundo tiempo, Universitario se volcó al ataque en busca del empate, aunque Sport Boys aprovechó un contragolpe para ampliar la ventaja. Percy Liza anotó el 2-0 y pareció sentenciar el encuentro, mientras las opciones del tricampeón para pelear por el Torneo Clausura comenzaban a complicarse.

No obstante, el equipo ‘merengue’ reaccionó. Alex Valera descontó con una definición dentro del área y Universitario fue por la igualdad, que llegó a través de un tanto de taco de su zaguero Caín Fara. El 2-2 le permitió rescatar un punto y mantenerse en la lucha por el certamen.