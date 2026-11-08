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Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘cremas’ cuentan con otra oportunidad para asumir el liderato del certamen a falta de una fecha. Al frente, tendrán a un rival que pelea por salvar la categoría. Sigue todas las incidencias

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17:44 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes recibe hoy, domingo 8 de noviembre, a CD Moquegua como parte de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este encuentro comenzará a las 20:30 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Monumental de Ate.

17:44 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

Universitario de Deportes no pudo imponerse en su última presentación como local. El cuadro ‘crema’ salió con la presión de ganar para recuperar la punta, pero Sport Boys lo sorprendió con el 1-0, convertido por Christian Cueva desde el punto de penal.

La ‘U’ tuvo la oportunidad de igualar antes del descanso, también mediante un penal. Sin embargo, Alex Valera ejecutó sin precisión y Diego Melián contuvo su remate, por lo que los merengues se fueron al entretiempo con mayor presión.

En el segundo tiempo, Universitario se volcó al ataque en busca del empate, aunque Sport Boys aprovechó un contragolpe para ampliar la ventaja. Percy Liza anotó el 2-0 y pareció sentenciar el encuentro, mientras las opciones del tricampeón para pelear por el Torneo Clausura comenzaban a complicarse.

No obstante, el equipo ‘merengue’ reaccionó. Alex Valera descontó con una definición dentro del área y Universitario fue por la igualdad, que llegó a través de un tanto de taco de su zaguero Caín Fara. El 2-2 le permitió rescatar un punto y mantenerse en la lucha por el certamen.

El cuadro 'crema' salvó un empate agónico 2-2 frente a los 'rosados' en el Monumental - Crédito: L1MAX.
17:44 hsHoy

¿Cómo llega CD Moquegua?

Por su parte, CD Moquegua tampoco pudo hacer valer su localía ante Los Chankas y firmó un empate sin goles. El cuadro moqueguano tuvo la posibilidad de jugar con un hombre más tras la expulsión de Michael Kaufman, pero no logró romper la paridad en su estadio.

17:43 hsHoy

Universitario lucha por el título del Clausura y Moquegua por salvar la categoría

Universitario de Deportes y CD Moquegua atraviesan realidades opuestas en la recta final de la Liga 1 2026. Mientras los ‘cremas’ pelean por el Torneo Clausura, la ‘fuerza del sur’ busca asegurar su permanencia en la máxima categoría.

La ‘U’ ocupa el segundo lugar de la tabla y quedó a un punto de Sporting Cristal, luego del empate 1-1 de los ‘celestes’ ante ADT en Tarma. CD Moquegua, en cambio, marcha penúltimo y se encuentra en zona de descenso tras la victoria de FC Cajamarca frente a Alianza Atlético.

Ambos equipos buscarán los tres puntos en el estadio Monumental por objetivos distintos. El empate no favorece a ninguno.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras el triunfo de Melgar ante Juan Pablo II.
Tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras el triunfo de Melgar ante Juan Pablo II. Créditos: Fútbol Peruano.
17:43 hsHoy

Horarios del Universitario vs CD Moquegua

Este enfrentamiento se iniciará a las 20:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:30 horas de México; a las 20:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:30 horas de Venezuela, Estados Unidos, Bolivia y Chile; y a las 22:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

17:43 hsHoy

Dónde ver el Universitario vs CD Moquegua: canal TV

El partido entre Universitario y CD Moquegua será transmitido en exclusiva por L1MAX, señal que posee los derechos televisivos de la Liga 1 tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El encuentro también podrá seguirse a través de la plataforma Liga 1 Play, disponible en celulares, tabletas, computadoras y otros dispositivos compatibles.

Además, Infobae Perú realizará la cobertura informativa del duelo en su web, con el minuto a minuto, las principales incidencias y el resultado final.

Universitario recibe a CD Moquegua en el estadio Monumental.
Universitario recibe a CD Moquegua en el estadio Monumental.

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