Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada.

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La fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 arrancó el viernes 6 y finalizará el domingo 8, con partidos que pueden modificar la tabla de posiciones. Conoce la programación y todos los detalles de la jornada.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura durante la fecha 16

Antes del inicio de la fecha 16, Sporting Cristal, Sport Huancayo y Universitario de Deportes comparten el primer lugar con la misma cantidad de puntos. Sin embargo, el equipo dirigido por Roberto Mosquera parte con ventaja por su diferencia de goles de +17, un criterio que podría resultar determinante en caso de empate.

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Tabla del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Tabla Acumulada de la Liga 1 2026

En la tabla acumulada, Alianza Lima se mantiene en el primer lugar con 68 puntos y aseguró una ventaja inalcanzable sobre Universitario de Deportes, que quedó con 60 unidades tras empatar con Sport Boys. Con solo seis puntos en disputa en el Torneo Clausura, los ‘cremas’ ya no podrán alcanzarlo.

Sporting Cristal, por su parte, quedó muy cerca de asegurar su clasificación a un torneo internacional de la próxima temporada, luego de permanecer fuera de esa zona durante gran parte del campeonato.

Tabla Acumulada de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Programación y resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

Viernes 6 de noviembre

- Atlético Grau 3-0 Cusco FC (Finalizado)

Sábado 7 de noviembre

- ADT vs Sporting Cristal (13:00 horas / estadio Unión de Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- FC Cajamarca vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- FC Melgar vs Juan Pablo II (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs Sport Huancayo (20:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 8 de noviembre

- Los Chankas vs Alianza Lima (13:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Boys vs UTC (15:30 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Universitario de Deportes vs CD Moquegua (20:30 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Así se jugará la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

Dónde ver los partidos de la fecha 16

Todos los partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 serán transmitidos por L1 MAX, señal disponible en los operadores de televisión por cable que la incluyan en su programación.

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La jornada tendrá encuentros que pueden incidir en la pelea por el título, la clasificación a torneos internacionales y la permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano. Los equipos buscarán sumar puntos en una fase decisiva del campeonato.

Los compromisos también se podrán seguir por streaming a través de L1 Play, plataforma disponible mediante suscripción y conexión a internet desde celulares, tabletas y computadoras.

Infobae Perú realizará la cobertura de todos los partidos de la fecha 16 en su sitio web. Los lectores podrán seguir la previa, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles, las incidencias y los resultados actualizados.

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