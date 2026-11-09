Perú

Gustavo Salcedo cuestionó la ética del programa de Latina y el reportero le recordó su propio historial: “Calladito te ves más bonito”

El exesposo de Maju Mantilla criticó la cobertura del caso Liceo Naval en ‘Arriba Mi Gente’ y Jorge Solari respondió sin filtros en redes sociales

Composición fotográfica de Gustavo Salcedo con gafas de sol, Jorge Solari con un micrófono y una imagen circular de Salcedo junto a Maju Mantilla
Gustavo Salcedo y el reportero Jorge Solari protagonizaron una discusión en redes sociales por la cobertura televisiva del caso Liceo Naval.
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Gustavo Salcedo, exesposo de la conductora Maju Mantilla, protagonizó un cruce de comentarios en redes sociales con Jorge Solari, reportero del programa ‘Arriba Mi Gente’. El intercambio se originó luego de que Salcedo cuestionara públicamente la cobertura que el espacio televisivo de Latina venía realizando sobre el caso Liceo Naval, un tema que involucra a menores de edad y que ha generado múltiples publicaciones en el programa.

El cuestionamiento de Gustavo Salcedo al reportero de Latina

El origen de la disputa se remonta a un comentario que Salcedo dejó en una publicación de ‘Arriba Mi Gente’ sobre el caso. El exesposo de Mantilla acusó al reportero de priorizar el alcance mediático por encima de la responsabilidad informativa al continuar difundiendo detalles del caso. “Tu insistencia en explotar cada nuevo detalle del caso deja de parecer información y empieza a parecer una búsqueda permanente de likes, visualizaciones y audiencia a costa de la ética periodística”, escribió Salcedo, según registró el periodista Ric La Torre.

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El empresario también cuestionó directamente el tratamiento que el programa le dio al tema, al plantear que el caso debería ser materia de investigación y sanción, en lugar de cobertura mediática reiterada. La publicación generó una respuesta inmediata de Solari, quien no evitó la confrontación directa con Salcedo en los comentarios de la red social.

El creador de contenido Ric La Torre expone en video el cruce de comentarios en redes sociales entre Gustavo Salcedo y el reportero Jorge Solari. Salcedo cuestionó públicamente el tratamiento periodístico del programa Arriba Mi Gente sobre el caso Liceo Naval, señalando una búsqueda de audiencia por encima de la ética informativa. En respuesta, Solari rechazó los cuestionamientos sobre valores profesionales y confrontó la postura del empresario en la plataforma digital. Video: TikTok @riclatorrez

La respuesta de Jorge Solari que intensificó el conflicto

Jorge Solari respondió con un cuestionamiento directo hacia la autoridad moral de Salcedo para hacer ese tipo de señalamientos. “¿Tú me vas a hablar de ética y valores? ¿Vas a meterte en comentarios de agresión, tú? ¿Tú me vas a decir cómo tengo que hacer mi trabajo, tú? No somos patas, pero consejo, hazte a un ladito que calladito te ves más bonito”, respondió el reportero, según el relato difundido por La Torre.

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La respuesta de Solari hizo referencia implícita al historial de conflictos de Salcedo con el entorno de ‘Arriba Mi Gente’, sin mencionar explícitamente el episodio ocurrido en 2025. Salcedo, por su parte, insistió en que su comentario se limitaba a una crítica sobre el tratamiento periodístico del caso. “Sí, yo. No esperaba que fuéramos amigos ni pretendo decirte cómo hacer tu trabajo. Te hice una crítica sobre ética y respondiste con un ataque personal. Sigues sin responder lo esencial, ¿te parecería correcto?”, escribió el empresario en su réplica.

Solari cerró el intercambio con una frase breve dirigida al exesposo de Mantilla. “Tranquilo, sé elegir mis amigos”, respondió el reportero, en un comentario que puso fin al cruce público entre ambos. Según registraron medios locales, los comentarios del intercambio fueron eliminados posteriormente de la publicación original.

Captura de pantalla de un comentario en una red social publicado por la cuenta de Gustavo Salcedo con un mensaje dirigido a Jorge Solari
El exesposo de Maju Mantilla acusó al programa 'Arriba Mi Gente' de priorizar la búsqueda de audiencia por encima de la ética informativa.

El antecedente del conflicto entre Salcedo y el entorno de ‘Arriba Mi Gente’

La tensión entre Salcedo y el equipo del programa de Latina tiene un antecedente directo en septiembre de 2025, cuando el empresario fue señalado como responsable de una agresión contra Christian Rodríguez, entonces productor de ‘Arriba Mi Gente’.

El ataque se produjo en el contexto de la relación sentimental que Rodríguez mantenía con Maju Mantilla, entonces esposa de Salcedo, un vínculo que derivó en la renuncia de la conductora al programa y en el fin de su matrimonio con el exdeportista.

Captura de pantalla de un comentario en Instagram publicado por la cuenta jsolari15 dirigido al usuario gustavosalcedo_rg sobre un fondo oscuro
El periodista Jorge Solari cuestionó la solvencia moral de Salcedo para debatir sobre valores tras el reclamo del empresario.

En ese momento, el programa de Magaly Medina difundió conversaciones de WhatsApp en las que Salcedo, consultado sobre la agresión, evitó confirmar o negar directamente su participación en el hecho. “Bien merecido, ¿no crees? Pero como te digo, ya está este tema cerrado para mí”, escribió el empresario en uno de los mensajes difundidos por el programa. Rodríguez, según se informó en su momento, habría sufrido una conmoción cerebral como consecuencia del ataque.

Captura de pantalla de un comentario en Instagram publicado por la cuenta de Gustavo Salcedo sobre fondo oscuro con texto en letras blancas
Gustavo Salcedo replica al reportero Jorge Solari en Instagram tras cuestionar la cobertura televisiva del caso Liceo Naval.

Más recientemente, medios locales informaron que Salcedo obtuvo una resolución favorable en la denuncia por presunto intento de homicidio interpuesta tras ese episodio, luego de que el caso fuera archivado. El nuevo cruce con Solari se produce en un contexto en el que el nombre de Salcedo continúa vinculado a la cobertura de espectáculos a raíz de ese historial de conflictos con el entorno de ‘Arriba Mi Gente’.

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