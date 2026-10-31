Cat Flood se emociona al hablar de su crecimiento en Universitario y su revancha ante San Martín: “Perdí el último punto, no quiero volver a sentir eso”

La estadounidense tiene una revancha personal y buscará el título con Universitario esta temporada. Créditos: Universitario Youtube.

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Cat Flood llegó a la Liga Peruana de Vóley la temporada pasada y pronto llamó la atención por su potencia y capacidad de salto. Sin embargo, pocos conocían su historia antes de su llegada a Universitario de Deportes. La estadounidense habló sobre su recorrido personal y deportivo en una entrevista a corazón abierto.

En diálogo con el canal de YouTube de Universitario, Flood mostró su dominio del español y compartió sus sentimientos al recordar el camino que recorrió hasta alcanzar los 500 puntos con las ‘pumas’.

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La estadounidense contó que llegó al vóley peruano sin demasiadas expectativas, afectada por haber sido suplente durante cinco años en su etapa universitaria en Estados Unidos. Por eso, considera un sueño haberse convertido en una de las principales anotadoras del cuadro ‘merengue’.

“Cuando firmé con Universitario, llegué sin expectativas porque jugué para un equipo muy grande en Estados Unidos y estuve en la banca por cinco años. Juego de líbero, de central; solo quiero jugar, no me importa la posición. Hacer historia de puntos es un sueño, realmente”, relató.

Flood estuvo cerca de quebrarse cuando le preguntaron por los momentos más emotivos que vivió en este breve período con Universitario. Mencionó la reciente gira por Brasil y la posibilidad de enfrentar a una referente como Thaísa, figura de Gerdau Minas.

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“Hay muchos momentos. Este año es muy especial para mí. Jugar contra equipos de Brasil y contra Minas es guau. Paso mucho tiempo mirando a Thaísa, sus bloqueos y cosas así. Ir a cinco sets contra Fluminense y ganar en cinco en la Noche de las Pumas es algo que voy a recordar”, contó.

No obstante, la atacante también recordó la derrota ante San Martín del año pasado. Flood tuvo la última pelota en la semifinal y falló el punto que pudo cambiar el desenlace ante las ‘santas’, una situación que, aseguró, la marcó.

“Pero también está cuando perdimos contra San Martín en La Quinta. Yo tuve la última pelota y perdimos. Eso es algo que voy a recordar toda mi vida y no quiero volver a sentirme así nunca más”, complementó.

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Cat Flood se emociona al hablar de su crecimiento en Universitario y su revancha ante San Martín en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Su revancha ante la San Martín

El dolor que sintió Cat Flood al perder ese punto ante la Universidad San Martín ha hecho que interiorice una revancha con el cuadro de Santa Anita y pone como objetivo coronarse campeona en la presente edición de la Liga Peruana de Vóley.

“Pero también quiero ganar un campeonato. Es algo personal porque perdí el último punto... y ahora es algo personal”, expresó.

Un punto para la historia. Así fue el dramático cierre de la semifinal entre San Martín y Universitario. Un rally interminable definió el partido y desató la locura de las jugadoras, comando técnico e hinchada 'santa'. | Latina

Para ello, la estadounidense sabe que debe mejorar en lo personal, ya que actualmente se desempeñará como receptora con la inclusión de Aixa Vigil en el sexteto inicial. Aunque muchos no crean, Flood era especialista defendiendo en su país.

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“Odio hablar de mis objetivos personales, pero este año algo clave para mí es mejorar mi recepción. Quiero ser una gran receptora y esa era una de mis fortalezas en Estados Unidos. Cuando llegué, era una pelota diferente, un juego diferente. El año pasado no recibí mucho, no pasa nada. Este año ese es un objetivo para mí”, sentenció.

Próximo partido de Universitario

En la presente temporada, Universitario lidera la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley con puntaje perfecto: seis puntos. El cuadro ‘crema’ enfrentará a Olva Latino este sábado 31 de octubre, desde las 19:00 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes.

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