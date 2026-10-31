Perú

Falleció monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo emérito de Cusco

El religioso franciscano, nacido en Lima en 1952, dirigió la arquidiócesis desde 2015 y participaba en las coordinaciones para la próxima visita del papa León XIV a la ciudad imperial

El Arzobispado de Cusco anunció el sensible fallecimiento de Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia. Conoce su trayectoria y legado en la Iglesia Católica. | Canal N
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La Arquidiócesis del Cusco informó el fallecimiento de monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo emérito de la ciudad. La comunidad católica expresó sus condolencias a los familiares, amigos y personas que acompañaron su ministerio sacerdotal.

En un mensaje difundido por la institución, monseñor Lizardo Estrada Herrera, arzobispo coadjutor del Cusco, y la familia arquidiocesana manifestaron su pesar por la muerte del religioso.

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Con profunda tristeza nos unimos al dolor de sus familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida”, señaló el comunicado citado y difundido a los medios de comunicación.

Alarcón Urrutia participaba en las coordinaciones vinculadas con la llegada del papa León XIV al Cusco, prevista para noviembre. El pontífice tiene programado un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, además del rezo del Ángelus frente a la Catedral.

De la formación franciscana al arzobispado del Cusco

Richard Daniel Alarcón Urrutia nació el 10 de abril de 1952 en Lima. Cursó sus estudios primarios en la escuela fiscal La Victoria y la secundaria en el colegio Melitón Carvajal, en Lince.

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Ingresó a la Orden Franciscana en 1969. Estudió Filosofía en el estudiantado franciscano de La Recoleta, en Cusco, y completó su formación teológica en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.

Durante su vida religiosa ejerció como párroco de la parroquia San Francisco del Cusco. También estuvo a cargo de la formación de postulantes de Filosofía y Teología, y fue guardián y maestro de postulantes en el convento Santa Bárbara, en Juliaca, Puno.

En 2001 fue nombrado obispo de la diócesis de Tarma. Recibió la ordenación episcopal el 21 de julio de 2002 y asumió canónicamente esa jurisdicción eclesiástica.

En 2012 fue elegido presidente de Cáritas del Perú. Formó parte del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana, tras ser elegido en la 104 Asamblea Plenaria Extraordinaria.

El papa Francisco lo nombró arzobispo del Cusco en 2014. Alarcón Urrutia asumió la conducción de la arquidiócesis el 3 de enero de 2015.

Falleció monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo emérito de Cusco.
Falleció monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo emérito de Cusco.

El fallecimiento de monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia ocurre cuando Cusco se preparaba para recibir al papa León XIV, quien tiene programada una jornada en la ciudad imperial el domingo 15 de noviembre. El arzobispo emérito participaba en las coordinaciones previas a la llegada del pontífice.

León XIV arribará al aeropuerto Alejandro Velasco Astete a las 10:00 y participará en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en la explanada del Parque Arqueológico Nacional de Saqsayhuamán. La organización estima una asistencia de entre 75.000 y 85.000 personas.

Luego, el Santo Padre rezará el Ángelus frente a la Basílica Catedral de la Asunción y se trasladará a la Plaza Mayor para participar en el cambio de sudario del Señor de los Temblores, conocido como Taytacha. La prenda fue confeccionada en el Vaticano y será entregada durante la ceremonia.

El operativo contempla zonas adicionales para quienes no accedan a Saqsayhuamán o a la Plaza Mayor, además de un cordón humano integrado por más de 6.000 voluntarios. Tras sus actividades en Cusco, el papa León XIV viajará a Pucallpa para reunirse con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos.

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