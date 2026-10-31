Eriberto Gutiérrez, deportista peruano, denuncia que aerolínea no se hace cargo de graves daños a su bote: “Estoy indignado”

Eriberto Gutiérrez, medallista panamericano, sostuvo que no recibió respuesta oportuna de Latam hasta que hizo público su caso. Crédito: Instagram Eriberto Gutiérrez.

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El deportista peruano Eriberto Gutiérrez denunció que su kayak de competencia sufrió daños durante un vuelo y cuestionó la respuesta inicial que recibió de la aerolínea. El canoísta afirmó que presentó un reclamo, pero solo obtuvo una constancia sobre lo ocurrido.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el integrante de la selección peruana de canotaje mostró las afectaciones en su embarcación y expresó su molestia. Según sostuvo, el equipo es el bote que utiliza para representar al país en competencias.

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“Hago este video para hacer sentir mi molestia hacia la aerolínea Latam, porque realicé una queja debido a que rompieron mi bote en el vuelo. El detalle de todo esto es que solamente lo tomaron como una constancia”, afirmó el atleta.

Gutiérrez señaló que la comunicación de la empresa no incluyó una alternativa concreta frente a los daños que denunció. El kayakista mostró el estado del bote en la grabación y reclamó una explicación sobre el tratamiento de su caso.

El deportista peruano compartió a través de redes sociales daños sufridos en su embarcación tras ser transportada en un vuelo de la aerolínea LATAM. Crédito: Instagram Eriberto Gutiérrez.

“Simplemente Latam dijo: ‘Sí, rompimos tu bote, ya tenemos constancia’. Listo. Y se acabó todo. Esa fue la respuesta, cuando mi bote está así”, manifestó en el video, mientras exponía las zonas afectadas de la embarcación.

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El deportista identificó el equipo como una herramienta de trabajo esencial para su carrera. “Mi nombre es Eriberto Gutiérrez Robles, soy deportista de la selección peruana de canotaje y este es el bote con el que compito. Este es mi kayak de competencia”, expresó.

La denuncia ocurre semanas después de su participación en el Campeonato Sudamericano de Canotaje Slalom y Kayak Cross, disputado en Brasil. Allí obtuvo una medalla de bronce en la categoría sénior de kayak cross, según informó el Instituto Peruano del Deporte.

Gutiérrez también fue medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en la prueba de kayak cross K1. El atleta de Apurímac forma parte del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

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Eriberto Gutiérrez inició su carrera deportiva siendo guía de río. Crédito: Facebook

“Latam me da una respuesta en la que solamente dice que tiene constancia de lo ocurrido. Estoy indignado y muy molesto con Latam. Que me den esa respuesta no tiene sentido”, sostuvo Gutiérrez.

La “respuesta” de Latam

Luego de que el caso se hiciera público, Gutiérrez afirmó que Latam se comunicó con él para solicitarle información sobre los daños. El deportista explicó a Infobae Perú que el contacto de la empresa ocurrió después de sus publicaciones en redes sociales.

“En el aeropuerto yo hice verificar mi equipo deportivo. Me dijeron que mi reclamo estaba bien. Dijeron que se iban a contactar conmigo, pero no lo hicieron hasta que yo les escribí”, relató.

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El canoísta señaló que también etiquetó a la aerolínea en sus historias, sin recibir una respuesta inicial. “Compartí en mis historias etiquetándolos y tampoco hicieron caso. En el reclamo público, recién se comunicaron conmigo”, indicó.

La respuesta de Latam en la publicación de Eriberto Gutiérrez. Crédito: Captura Instagram.

Gutiérrez precisó que entregó los documentos requeridos por la compañía y que el caso permanece en evaluación. “Ya les entregué lo necesario y solo tengo que esperar”, afirmó el deportista a este medio sobre el estado actual de su reclamo.

Hasta el cierre de esta nota, no se conoció un pronunciamiento público de Latam sobre el caso ni una decisión final respecto al pedido del canoísta. El deportista espera una respuesta formal sobre el daño a su material competitivo.

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Problemas con el seguro de salud

El reclamo por el kayak coincidió con otro inconveniente que Gutiérrez reportó en torno a su atención médica. El deportista afirmó que no pudo utilizar el seguro que posee como integrante del sistema deportivo nacional para revisarse una lesión en la mano.

Gutiérrez contó que sufrió un golpe durante un campeonato sudamericano y buscaba realizarse exámenes médicos. Según relató, presentó un reclamo ante la bróker para que se comunique con Pacífico Seguros y esclarezca por qué no recibió atención.

El kayakista aseguró que debió asumir los costos de la consulta. “Tuve que atenderme sin utilizar mi seguro y pagar con mi propio dinero”, afirmó, a la espera de una respuesta tanto por la cobertura médica como por los daños denunciados en su bote.

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