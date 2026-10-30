Iván Siucho revela que Andrés Hurtado casi lo echa de su casa por llamarlo ‘Chibolín’: “Se molestó”

Iván Siucho cuenta por qué contactó a Andrés Hurtado 'Chibolín'

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El investigado Iván Siucho, hermano del deportista Roberto Siucho e implicado en la presunta trama de corrupción que involucra a Andrés Hurtado, narró ante la Fiscalía un particular episodio ocurrido cuando recién conocía al expresentador de televisión.

Durante una visualización del contenido hallado en su celular, se encontró una captura de pantalla de una conversación que Siucho tuvo con Hurtado, a quien agendó en su lista de contactos como “Tío Andrés Hurtado”.

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“Registré así a ‘Chibolín’ ya que él mismo quería que yo le diga ‘padre’, pero yo solo me limitaba a decirle ‘tío’ y por tal motivo lo grabé como ‘tío Andrés Hurtado’ ya que no permitía que le diga ‘Chibolín’ porque en una oportunidad le dije así y se molestó al punto de decirme que si lo volvía a llamar de esa manera me botaría de su casa”, reveló.

En la conversación se aprecia que Siucho Neira reenvió mensajes con el número de expediente donde se investiga a Lomas Doradas, empresa de la familia Miu Lei. “Todos eran relacionados a su caso de lavado de activos y a la incautación de oro”, dijo.

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Un documento legal contiene la declaración sobre el reenvío de mensajes a Andrés Hurtado para gestionar el archivo de un caso por lavado de activos relacionado con la incautación de oro.

“(Los mensajes) tenían como finalidad que ‘Chlbolín’ trasladase esa información a la ‘madre’, siendo la fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur. para que dicha fiscal logre el archivo del caso de lavado de activos contra Javier Miu Lei y su empresa Lomas Doradas, y logre la devolución del oro incautado”, relató.

Reveses

El exconductor de televisión Andrés Hurtado Grados, conocido como “Chibolín”, continuará en prisión preventiva en el penal de Lurigancho hasta el 18 de septiembre de 2027. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundado su pedido para cesar la prolongación de la medida, que cumple dentro del proceso en el que afronta imputaciones por presunto tráfico de influencias y cohecho, por la presunta trama de corrupción donde también es investigada la fiscal Elizabeth Peralta.

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La defensa de Hurtado sostuvo que varias diligencias fiscales ya habían concluido y planteó alternativas a la reclusión, como el arresto domiciliario o una comparecencia con restricciones. El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley consideró que esos argumentos no modificaban las razones que justificaron la prisión preventiva, entre ellas la gravedad de la eventual pena y el riesgo de obstaculización del proceso.

Durante la audiencia, el exanimador también alegó que era el principal sostén económico de su hija menor de edad. Para acreditar arraigo laboral, presentó una carta de compromiso de contratación de una empresa que proyectaba incorporarlo a tareas de producción, marketing y publicidad de espectáculos si recuperaba su libertad.

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El presentador Andrés Hurtado participa en una audiencia para solicitar el cambio de la prisión preventiva que cumple por presunto tráfico de influencias.

El juzgado desestimó ese documento porque no demostraba un vínculo laboral vigente. La oferta estaba condicionada a una eventual excarcelación de Hurtado, por lo que no constituía prueba suficiente de arraigo. La Fiscalía había cuestionado además las características de la empresa y los antecedentes judiciales de su propietario, Juan Ricardo Flores Chipoco.

La resolución también señaló que la documentación entregada para acreditar domicilio, incluido un contrato de alquiler y una declaración jurada, estaba desactualizada. Según el fallo, esos documentos no permitían confirmar que Hurtado mantuviera una residencia habitual. El magistrado tampoco consideró probado que conviviera de forma efectiva con su hija ni que ejerciera directamente la patria potestad.

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En este caso se investiga con la presunta intermediación de Hurtado entre el empresario Javier Miu Lei y la fiscal Elizabeth Peralta. La Fiscalía sostiene que el conductor habría intervenido para facilitar la devolución de 100 kilos de oro incautados, a cambio de una presunta comisión. El Ministerio Público ha solicitado una pena de 30 años de prisión para Hurtado.

Una infografía detalla la transferencia investigada de 1.125.000 dólares estadounidenses desde Andrés Hurtado hacia su entorno familiar en el marco del proceso fiscal en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A este proceso se sumó recientemente una investigación preparatoria por presunto lavado de activos agravado. La Fiscalía incluyó a Hurtado, sus hijas Josetty y Génesis Hurtado, y su expareja María Luisa Huaytalla, conocida como Marilú Montiel.