Universitario vs Olva Latino: programación del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Universitario chocará con Olva Latino por la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

Guardar

Universitario de Deportes es el puntero de la Liga Peruana de vóley 2026/2027 gracias a los dos triunfos que celebró en el arranque de la competición. Y se alista para mantener el buen momento frente Olva Latino por la fecha 3, un duelo que será vital para seguir en la cima.

Al frente estarán las ‘latinas’ que llegarán motivadas luego de su primera victoria en el torneo nacional ante Perú Sub 19: derrotó por 3-0 con parciales de 25-14, 26-24, 25-11.

PUBLICIDAD

Universitario vs Olva Latino: día y hora del choque por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Las ‘pumas’ chocarán con las ‘latinas’ este sábado 31 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. El duelo está programado para jugarse a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador.

Para los hinchas que sigan el partido desde otros países de Sudamérica, el inicio variará de acuerdo con el huso horario local: será a las 20:00 horas en Bolivia y Venezuela, mientras que empezará a las 21:00 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Universitario venció 3-0 a Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Prensa U Vóley

Canal TV para ver Universitario vs Olva Latino por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Latina TV transmitirá gratis la Liga Peruana de Vóley 2026/27 mediante su señal abierta, por lo que los aficionados podrán seguir los partidos sin contratar un servicio de suscripción.

PUBLICIDAD

Los encuentros estarán disponibles en el canal 2 y en la señal 702 en alta definición.

La cobertura también se extenderá a las plataformas digitales de la televisora. Los usuarios podrán acceder a la programación desde la página web y la aplicación oficial de Latina TV en celulares, tabletas y computadoras.

Infobae Perú acompañará el desarrollo del torneo con previas, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Universitario es líder de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Universitario de Deportes derrotó por 3-0 a Deportivo Wanka en el Polideportivo de Villa El Salvador y mantuvo su condición de invicto en la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

PUBLICIDAD

Las ‘pumas’, dirigidas por Francisco Hervás, lograron su tercera victoria en el campeonato nacional y conservaron el puntaje perfecto.

El equipo crema se impuso con parciales de 25-16, 25-14 y 25-18. La diferencia en el marcador reflejó el dominio que ejerció durante el encuentro.

Wanka llegó al partido luego de vencer a la selección peruana sub 19, pero no logró sostener ese impulso ante la ‘U’.

Las 'pumas' superaron 25-18 y ganaron el partido por 3 sets a 0 a su rival de turno - Crédito: Latina.

Así se jugará la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 31 de octubre

14:45 horas: Deportivo Soan vs Deportivo Wanka (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

17:00 horas: Universidad San Martín vs Deportivo Géminis (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

19:00 horas: Universitario de Deportes vs Olva Latino (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 1 de noviembre

14:15 horas: Perú Sub-19 vs Rebaza Acosta (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

16:30 horas: Regatas Lima vs Atlético Atenea (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

18:30 horas: Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 7 de la Fase 1 - Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina