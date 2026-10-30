Perú

Esposa de Hernán Barcos expone amenazas tras el mensaje de Ana Paula Consorte por supuestos besos hacia Paolo Guerrero

La argentina difundió los ataques que asegura haber recibido tras el reclamo público de la pareja de Paolo Guerrero, quien la vinculó con un presunto episodio ocurrido en el Alberto Gallardo

Esposa de Hernán Barcos muestra mensajes intimidatorios en medio de polémica con Ana Paula Consorte
Esposa de Hernán Barcos muestra mensajes intimidatorios en medio de polémica con Ana Paula Consorte
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Giuli Cunha, esposa del delantero Hernán Barcos, compartió mensajes amenazantes que recibió en redes sociales luego de que Ana Paula Consorte la cuestionara públicamente por un presunto gesto dirigido a Paolo Guerrero durante un partido. La argentina limitó los comentarios en su cuenta de Instagram y expresó su rechazo a los ataques con una breve frase: “Qué violencia”.

La polémica surgió después del encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima, disputado el jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Clausura. El partido terminó 3-2 a favor del cuadro celeste, aunque las repercusiones trascendieron el resultado deportivo.

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Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, utilizó sus historias de Instagram para dirigirse a Hernán Barcos y cuestionarlo por un gesto que, según su versión, habría hecho Giuli Cunha desde las tribunas. La brasileña sostuvo que la esposa del delantero argentino le habría enviado besos a Guerrero durante el compromiso.

Ana Paula Consorte dirigió su reclamo a Hernán Barcos

En su mensaje, Consorte optó por dirigirse al futbolista de Alianza Lima y no a Cunha. “Buenas noches, Barcos. Con mucho respeto y abiertamente, sin necesidad de enviar un DM, hazme un favor: pregúntale a tu mujer por qué está mandándole besos a Paolo en el estadio”, escribió la pareja del delantero de Sporting Cristal.

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Composición con dos fotografías de parejas y la captura de pantalla de un mensaje de texto publicado en una red social
Ana Paula Consorte cuestionó públicamente al futbolista Hernán Barcos a través de las redes sociales.

La modelo brasileña añadió otro cuestionamiento al vincular el supuesto gesto con la celebración de un gol del atacante argentino. “¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro? Realmente no lo entendí. ¡Gracias!”, agregó en la publicación.

El mensaje de Ana Paula Consorte presentó una acusación que no fue confirmada públicamente por Giuli Cunha, Hernán Barcos o Paolo Guerrero. La intervención de la brasileña abrió un nuevo foco de atención alrededor de los dos delanteros, que han estado en el centro de conversaciones tras el reciente enfrentamiento entre sus equipos.

La situación también generó comentarios sobre la decisión de hacer público el reclamo en vez de plantearlo mediante una comunicación privada. La propia Consorte hizo referencia a ello al señalar que no consideraba necesario enviar un mensaje directo.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de la cuenta anapaulaconsorte_ con un texto en letras blancas sobre fondo negro
La modelo brasileña acusó a Giuli Cunha de enviar besos a Paolo Guerrero durante la celebración de un gol.

Giuli Cunha compartió mensajes intimidatorios en sus redes

Tras la difusión del mensaje de Consorte, Cunha publicó capturas de pantalla de mensajes recibidos a través de sus redes. Algunos usuarios le enviaron frases intimidatorias que hacían alusión a su seguridad y a su negocio.

No andes sola, porque te vas a ir para el piso”, se lee en uno de los mensajes que compartió la esposa de Barcos. En otro, un usuario escribió: “Cuida tu local, que te vamos a reventar”.

La argentina no respondió de forma directa a la acusación de Consorte ni explicó si adoptará alguna medida ante los mensajes recibidos. Su única reacción pública fue una historia con las capturas y la frase: “Qué violencia”.

Mensajes amenazantes tras acusaciones de Ana Paula Consorte
Mensajes amenazantes tras acusaciones de Ana Paula Consorte

Cunha restringió los comentarios en su cuenta de Instagram en medio de las reacciones. Esa decisión limitó la posibilidad de que otros usuarios escribieran en sus publicaciones, aunque los mensajes directos y las capturas compartidas mantuvieron activa la controversia.

Ni Paolo Guerrero ni Hernán Barcos se pronunciaron sobre las publicaciones de sus parejas hasta el momento. Tampoco se conoce si Cunha formalizó alguna denuncia por los mensajes que expuso o si tomará acciones legales ante las amenazas.

El intercambio se produjo en medio de una fecha que ya había generado tensión por el resultado y por el contexto competitivo del Torneo Clausura. La discusión entre las parejas de los delanteros amplificó ese escenario y trasladó parte de la rivalidad a las plataformas digitales.

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