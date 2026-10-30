Vivan los 2000’s: Cómplices al Rescate, Raúl Romero, Brenda Carvalho y más se unen en un concierto de nostalgia

Raúl Romero, Brenda Carvalho, Tomás Suárez Vértiz y Cómplices serán parte de “Vivan los 2000’s”, concierto que se realizará el 27 de noviembre en la Explanada del Parque de la Exposición.

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Las canciones de las telenovelas infantiles, el axé, los clásicos del rock peruano y las ocurrencias de “Habacilar” se encontrarán en “Vivan los 2000’s”, el concierto que reunirá a los actores de Cómplices al Rescate, Raúl Romero, Brenda Carvalho y Tomás Suárez Vértiz. El espectáculo se realizará el 27 de noviembre, desde las 19:00, en la Explanada del Parque de la Exposición.

La propuesta convoca a artistas y personajes asociados a una década que permanece presente en la memoria de quienes crecieron con programas de televisión, novelas juveniles y canciones que acompañaron fiestas escolares, reuniones familiares y tardes frente a la pantalla.

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El cartel incluye a Raúl Romero, quien volverá a conectar con el público a través de su repertorio musical y de las dinámicas que marcaron su paso por “Habacilar”. La producción adelantó que el cantante y conductor llevará al escenario canciones y ocurrencias ligadas a esa etapa televisiva que mantuvo una presencia constante en la cultura popular peruana.

La noche también contará con la animación de Timoteo, personaje que fue parte de una generación de programas infantiles en la televisión nacional. Su participación busca recuperar el tono festivo y familiar de los espacios que acompañaron a miles de espectadores durante los años 2000.

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Actores de Cómplices al Rescate llegarán desde México

Uno de los números centrales será la llegada, por primera vez al Perú, de Cómplices, espectáculo musical inspirado en los temas de producciones infantiles mexicanas que tuvieron amplia difusión en América Latina.

La propuesta reunirá canciones vinculadas a 13 telenovelas y series juveniles, entre ellas “Cómplices al rescate”, “Amigos x siempre”, “Alegrijes y rebujos” y “Vivan los niños”. Los asistentes podrán escuchar en vivo melodías que se hicieron conocidas por las historias protagonizadas por niños y adolescentes en la televisión de inicios de siglo.

El espectáculo contará además con la participación de Martín Ricca, actor y cantante argentino que alcanzó reconocimiento entre el público latinoamericano por sus apariciones en producciones infantiles de Televisa. El artista presentará parte de su propio repertorio dentro de la fecha.

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El elenco original de telenovelas infantiles regresa a los escenarios con un show que promete revivir los grandes éxitos de los años 2000 en Lima.

La presencia de Ricca añade uno de los componentes nostálgicos de la jornada. Sus canciones y personajes estuvieron ligados a una etapa de alta circulación de telenovelas infantiles mexicanas en la televisión peruana, cuando los temas musicales de esas producciones pasaban de la pantalla a los discos, las radios y las actividades escolares.

Las canciones de “Cómplices al rescate”, “Amigos x siempre” y “Alegrijes y rebujos” volverán a sonar ante el público peruano. Para muchos seguidores, será una oportunidad de reencontrarse con letras y coreografías que recuerdan de memoria, aunque hayan pasado más de dos décadas desde su estreno.

Raúl Romero y Timoteo llevarán recuerdos de “Habacilar”

La participación de Raúl Romero apunta a recuperar otro símbolo de los años 2000 en Perú. El cantante fue conductor de “Habacilar”, espacio de entretenimiento que combinó juegos, competencias, música y segmentos humorísticos, y que se mantuvo durante años entre los programas más vistos de la televisión local.

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Romero también cuenta con una trayectoria musical que incluye su etapa como vocalista de los Nosequién y los Nosecuántos, grupo con el que popularizó canciones como “Las torres”, “Ballena azul” y “Pisco sour”. El concierto permitirá que el público escuche parte de esa faceta, junto con referencias a su recordado trabajo en televisión.

Raúl Romero es un conductor y cantante que ha dejado huella en los peruanos. (Andina)

Timoteo, por su parte, tendrá a su cargo momentos de animación durante el evento. El personaje será uno de los enlaces entre las distintas presentaciones de la noche, que alternarán música, humor y recuerdos de programas televisivos.

La producción confirmó además que habrá artistas invitados sorpresa. Sus nombres se mantendrán en reserva hasta la fecha del concierto.

Brenda Carvalho pondrá el ritmo con los éxitos del axé

El cartel incluye a Brenda Carvalho, una de las figuras más asociadas a la difusión del axé en Perú. La artista preparará un repertorio orientado al baile, con canciones que llevaron ese ritmo brasileño a fiestas, discotecas y programas de televisión durante los años 2000.

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Carvalho formó parte de una etapa en la que los grupos de axé tuvieron amplia presencia en la televisión peruana. Sus presentaciones se caracterizaban por coreografías que rápidamente eran replicadas por el público, una dinámica que el concierto buscará trasladar a la Explanada del Parque de la Exposición.

Brenda Carvalho sorprenderá una vez más con sus ritmos Axé. (Foto: América TV)

El componente musical también estará presente con Tomás Suárez Vértiz, quien interpretará temas que hicieron popular a su padre, Pedro Suárez Vértiz. Las canciones del músico peruano forman parte de una generación que creció entre la radio, los videoclips y los conciertos masivos de rock nacional.

Tomás Suárez Vértiz llevará al escenario clásicos que el público peruano asocia con la trayectoria de Pedro Suárez Vértiz. Su participación se suma a un cartel que busca enlazar referentes de la música, la televisión y el entretenimiento de los años 2000.

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“Vivan los 2000’s” se realizará el jueves 27 de noviembre en la Explanada del Parque de la Exposición. Las puertas abrirán para recibir al público desde las 19:00.

Tomás Suárez Vértiz cantará temas de su padre.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster. La organización informó que mantiene una promoción de 2x1 hasta el 31 de octubre, sujeta a la disponibilidad y condiciones de la plataforma de venta.