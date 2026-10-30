Perú

PJ autoriza a Fiscalía obtener la historia clínica de Adrián Villar tras su cambio de versión

Juzgado ordenó a tres clínicas entregar la información pertinente y necesaria para corroborar la versión del hijastro de la periodista Marisel Linares

Adrián Villar entre dos policías con gorras oficiales, junto a dos círculos que contienen una captura de video y un documento judicial.
Adrián Villar permanece bajo custodia policial junto con registros del atropello de Lizeth Marzano y extractos de su declaración judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Poder Judicial autorizó al Ministerio Público obtener el historial clínico del hijastro de la periodista Marisel Linares, Adrián Villar, en la investigación en su contra por la muerte de la deportista Lizeth Marzano. Esto ocurrió luego de que cambió de versión sobre los hechos ocurridos en febrero de 2026.

Según la resolución a la que accedió Infobae, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial declaró fundado en parte el pedido de la Fiscalía y ordenó que las clínicas Anglo Americana, Delgado y San Felipe que cumplan con dar la información “que resulte pertinente y necesaria para los fines concretos” de la investigación contra Villar.

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Esta información clínica debe incluir “atenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas, neurológicas, toxicológicas y/o de salud mental del investigado que guarden relación con el periodo temporal y finalidad investigativa materia de autorización”.

Texto de una resolución judicial que dispone la entrega de la documentación clínica de un investigado por parte de tres clínicas
Un fallo judicial en Perú autoriza a la Fiscalía el acceso a la documentación clínica del investigado Adrián Alonso Villar Chirinos en tres clínicas privadas.

El Juzgado hace hincapié en que la autorización no alcanza a la “información clínica manifiestamente ajena al objeto de la investigación” ni habilita al Ministerio Público a hacer “una revisión indiscriminada de la totalidad de la historia clínica” del hijastro de Marisel Linares.

“Disponer que la documentación obtenida sea incorporada a la carpeta fiscal correspondiente y sea utilizada exclusivamente para los fines propios de la investigación penal, observándose las obligaciones de reserva y confidencialidad que correspondan bajo responsabilidad del Representante del Ministerio Público”, advirtió el Juzgado.

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De acuerdo con la resolución, el Ministerio Público requirió autorización para acceder al historial clínico de Adrián Villar con el fin de corroborar una versión introducida por la defensa. Esta información, dicen, está relacionada “con antecedentes médicos, psiquiátricos, psicológicos, neurológicos, toxicológicos y/o de salud mental del investigado”.

La resolución data de setiembre de este año, un mes después de que Villar, de acuerdo con reportes, cambió su versión sobre los hechos que terminaron en la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

Cambio de versión

Adrián Villar cambió su versión sobre el accidente de tránsito que le costó la vida a la deportista Lizeth Marzano el pasado 17 de febrero en la avenida Camino Real, San Isidro. En una declaración policial de finales de agosto, difundida esta semana por el programa Magaly TV La Firme, el joven atribuyó su conducta a un cuadro de somnolencia.

Marisel Linares revela por qué entregó su camioneta a Adrián Villar, implicado en la muerte de Lizeth Marzano. Captura: Domingo al día.
Marisel Linares revela por qué entregó su camioneta a Adrián Villar, implicado en la muerte de Lizeth Marzano. Captura: Domingo al día.

Según Gino Marzano, hermano de la víctima, el testimonio inicial de Villar sostenía que no se detuvo tras el impacto porque pensó que había chocado contra un scooter. Esa versión contrasta ahora con un relato centrado en un malestar físico previo al choque.

En su nueva declaración, Villar afirmó que llevaba tres días con vómitos, diarrea y episodios de desmayo, y que esa jornada solo comió una galleta para tomar el antibiótico Bactrim, recetado por una infección estomacal. “Puse mi pie en el acelerador y a partir de ahí todo es muy confuso para mí, no sé qué pasó, fue como que me desconecté”, declaró, según el documento difundido.

El hijastro de Marisel Linares describió haber sentido un primer golpe y luego un segundo, momento en el que dijo reaccionar y notar su cuerpo recostado contra la puerta del vehículo. Relató además haber visto “un árbol, hojas y ramas” y la figura del torso inferior de una persona que se desplazaba hacia la derecha, instantes antes de regresar a su casa, cambiarse de ropa y volver en bicicleta al lugar del siniestro.

Marzano cuestionó públicamente el argumento médico: “Claramente para mí el Bactrim no genera ningún tipo de somnolencia”, señaló. La familia exige que las autoridades comparen ambas versiones con las pericias disponibles antes del 25 de noviembre, fecha en la que vence la prisión preventiva de nueve meses dictada contra Villar y se definirá su situación judicial.

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