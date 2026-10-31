El costo oculto de una foto con animales silvestres en Iquitos: documental revela la ruta del tráfico ilegal en la Amazonía

Un mono tití permanece dentro de una jaula metálica en un centro de atención de fauna silvestre rescatada del tráfico ilegal en la región de Loreto. (SPDA)

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Detrás de una fotografía aparentemente inofensiva con un animal amazónico puede esconderse una cadena de captura, transporte y comercio ilegal que afecta a miles de ejemplares en Perú. Entre 2024 y 2025, más de 7.600 animales silvestres fueron víctimas de este tráfico, según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Loros, tortugas, monos y ranas figuran entre las especies afectadas por una actividad que encuentra en Iquitos uno de sus puntos de comercialización y tránsito.

Esa es la realidad que documenta El precio de un recuerdo amazónico, un cortometraje producido por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) que sigue de cerca los operativos en Loreto, desde las intervenciones de la Fiscalía Ambiental hasta el tratamiento médico que reciben los animales rescatados en los centros especializados CREA y RAREC.

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Monos rescatados en Lima este año muestran el impacto del tráfico ilegal: la mayoría llega con desnutrición y graves heridas. Foto: Serfor

Iquitos, un centro del tráfico de fauna con alcance internacional

Iquitos es uno de los puntos importantes del comercio de fauna silvestre en la Amazonía. Su ubicación en la confluencia de los ríos Amazonas, Nanay e Itaya facilita las conexiones fluviales con distintas zonas de la región, incluidas rutas que comunican territorios de Perú, Colombia y Brasil.

Renata Cao, responsable para América Latina de la red de monitoreo del comercio de vida silvestre TRAFFIC, advirtió en declaraciones recogidas por Mongabay que Iquitos concentra mercancías ilegales procedentes de distintos países amazónicos. Según explicó, las redes de tráfico pueden aprovechar los mecanismos de comercio legal de fauna en Perú para introducir ejemplares capturados ilegalmente mediante documentación fraudulenta.

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Diversas artesanías y restos de fauna amazónica incautados se exhiben frente al logotipo de la Policía Nacional del Perú en Loreto. (SPDA)

La dimensión del problema trasciende las fronteras sudamericanas. Una investigación publicada por Mongabay en septiembre de 2026 documentó una creciente presencia de especies latinoamericanas en el mercado Chatuchak de Bangkok, Tailandia. Especialistas de Wildlife Conservation Society observaron durante los últimos dos años un aumento en la diversidad y cantidad de animales sudamericanos comercializados en este establecimiento, entre ellos monos titíes, capuchinos, tortugas matamata y peces amazónicos.

El traslado desde Sudamérica hasta los mercados asiáticos puede requerir vuelos de más de 25 horas, con múltiples escalas. Especialistas consultados por Mongabay advirtieron que estas condiciones generan un elevado estrés y aumentan los riesgos de mortalidad.

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El documental que muestra lo que pasa antes del rescate

El precio de un recuerdo amazónico busca visibilizar precisamente esa cadena que el turista no ve cuando posa para una fotografía junto a un mono o una boa en algún mercado o atractivo turístico de Loreto. El cortometraje, dirigido por Ximena Mejía, comunicadora de la SPDA, registra las intervenciones de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Loreto, y acompaña el trabajo de los centros de rescate CREA y RAREC, donde los animales recuperados reciben atención médica.

Según datos del Serfor, entre las especies más afectadas por el tráfico ilegal durante 2024 y 2025 figuran loros, tortugas, monos y ranas. Muchos de los ejemplares rescatados llegan a los centros especializados con lesiones físicas, desnutrición, cuadros de estrés y enfermedades derivadas de las condiciones de captura, transporte y cautiverio.

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Un guacamayo permanece en cautiverio tras ser decomisado en operativos contra el tráfico ilegal de fauna silvestre en la región amazónica de Loreto. (SPDA)

Su recuperación puede extenderse durante meses, dependiendo de su estado de salud y de las posibilidades de readaptación. Sin embargo, no todos los animales rescatados pueden regresar a su hábitat natural, debido a las secuelas físicas o a los cambios de comportamiento provocados por el contacto prolongado con las personas.

“Las especies de fauna silvestre son parte de nuestro patrimonio natural. Son nuestra identidad. Es importante que seamos turistas responsables y no alimentemos prácticas que pongan en peligro el bienestar de los animales”, afirmó Mejía.

El riesgo sanitario que pocos consideran

Más allá del impacto sobre la biodiversidad, el tráfico de fauna silvestre también representa una amenaza para la salud pública. El contacto estrecho y sin control sanitario entre personas y animales silvestres incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas, aquellas que pueden pasar de los animales a los seres humanos.

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69 monos recuperados en Lima: cifra central de la información proporcionada por SERFOR. Difusión

Un estudio publicado en Frontiers in Conservation Science, basado en observaciones realizadas entre 2022 y 2023 en los mercados Belén y Modelo de Iquitos, identificó al menos 71 especies de fauna silvestre comercializadas, entre mamíferos, reptiles, aves e invertebrados. Aproximadamente una cuarta parte estaba clasificada como amenazada o casi amenazada a nivel nacional o internacional.

Los investigadores también documentaron la venta de carne de animales silvestres, ejemplares vivos destinados a mascotas y productos utilizados con fines decorativos, espirituales o medicinales. Los hallazgos evidencian las consecuencias de este comercio para la conservación de las especies, el bienestar animal y la salud de las personas que entran en contacto con ellas.

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Diversas especies silvestres, como un mono con heridas y un loro enfermo, languidecen en jaulas diminutas, reflejo del impacto devastador del tráfico ilegal de animales y sus deplorables condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda turística como eslabón de la cadena

Una de las aristas que el documental de la SPDA pone bajo la lupa es el llamado “turismo de contacto”: la práctica de ofrecer animales silvestres para fotografías o interacciones como parte de los atractivos turísticos. Aunque suele presentarse como una experiencia cultural o recreativa, este tipo de actividades puede sostener parte de la demanda que alimenta el comercio ilegal.

Autoridades y organizaciones de la sociedad civil advierten que los operativos de decomiso deben ir acompañados de acciones para reducir la demanda. Evitar la compra de animales silvestres, sus partes o productos derivados, así como rechazar las actividades turísticas que impliquen su manipulación, son algunas de las medidas que pueden adoptar los viajeros.

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El documental El precio de un recuerdo amazónico está disponible de forma gratuita en YouTube.