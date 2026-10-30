JNJ prevé tomar juramento al nuevo jefe de la ONPE a fin de año: Dos candidatos siguen en carrera

Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ

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El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó la reformulación del cuadro de postulantes aptos del segundo concurso para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Así queda en carrera dos postulantes Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y José Alfredo Pérez Duharte.

Pérez Duharte había quedado fuera en la evaluación de conocimientos; sin embargo, luego el Pleno de la JNJ por mayoría decidió eliminar una pregunta del examen, con lo que quedó apto para la siguiente etapa de evaluación curricular. Ahora deberá presentar su currículum vitae y la documentación sustentatoria completa entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.

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Por su parte, Loyola Escajadillo no es un postulante nuevo en esta contienda. Participó en el primer concurso público convocado por la JNJ tras la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE en abril de este año. En aquella ocasión llegó como único candidato apto hasta la etapa final, con 82,49 puntos y la aprobación de la entrevista personal.

Sin embargo, en la sesión del 14 de julio, el pleno de la Junta no reunió los cinco votos requeridos para su nombramiento. Solo cuatro de los siete consejeros respaldaron su candidatura. Ante ese resultado, el colegiado declaró desierto el concurso.

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Nuevo jefe de la ONPE será elegido por concurso. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Tras ese revés, el abogado recurrió a la vía judicial. En agosto presentó una demanda de amparo contra la JNJ ante el Primer Juzgado Constitucional de Lima, en la que sostuvo que las decisiones vulneraron su derecho de acceso a la función pública. El escrito argumenta que el artículo 27 de la Ley Orgánica de la JNJ exige mayoría simple para el nombramiento, y no la votación calificada que, según su reclamo, aplicó el colegiado mediante una disposición reglamentaria.

El juez Juan Núñez Matos, a cargo del juzgado, admitió a trámite la demanda el 10 de septiembre y notificó a la procuraduría de la JNJ. El proceso continúa en curso, con audiencia prevista para julio de 2027.

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Pese al litigio pendiente, Loyola Escajadillo se inscribió en el segundo concurso.

Lo que sigue

El cronograma reestructurado contempla la publicación de los resultados de la evaluación curricular el 12 de noviembre, con un plazo de interposición de recursos de reconsideración hasta el 17 de ese mes. Los resultados definitivos de esa etapa, junto con la relación de postulantes aptos para continuar, se conocerán el 24 de noviembre.

La Junta Nacional de Justicia ha iniciado una investigación preliminar contra Piero Corvetto. (Foto: Congreso)

La fase siguiente, el estudio de caso, contempla la presentación del plan de trabajo entre el 27 y el 30 de noviembre y su exposición ante el pleno el 2 de diciembre, misma fecha en que se publicará el cuadro de aptos para la entrevista personal.

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Las pruebas patrimoniales, socioeconómicas, psicológicas y psicométricas se desarrollarán entre el 7 y el 14 de diciembre. El proceso de participación ciudadana, que incluye la interposición de tachas y denuncias contra los postulantes, se extenderá hasta el 21 de diciembre, con resolución de tachas prevista como máximo para el 15 de diciembre.

Las entrevistas personales, la publicación del cuadro de méritos y los resultados de la votación final quedaron programados para el 28 de diciembre, un día antes del acto de juramentación con el que la JNJ busca cerrar un proceso de selección que, en su primer intento, terminó en un concurso declarado desierto.

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¿Quiénes son los candidatos para jefe de la ONPE?

Carlos Loyola Escajadillo es ingeniero industrial por la Universidad de Lima, magíster en Administración por ESAN y doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la USMP. Ha ocupado cargos gerenciales en la Contraloría General, RENIEC, el Ministerio de Cultura, SUNARP y ONPE, entre otras entidades públicas. Es miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos de SERVIR.

Por su parte, José Pérez Duharte es abogado por la Universidad de Lima y doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolló la mayor parte de su carrera en el Jurado Nacional de Elecciones, donde dirigió la Escuela Electoral y de Gobernabilidad y actualmente encabeza la Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales.

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