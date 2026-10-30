Perú

JNJ prevé tomar juramento al nuevo jefe de la ONPE a fin de año: Dos candidatos siguen en carrera

El organismo reformuló el cuadro de postulantes aptos para la jefatura del ente electoral, con Carlos Loyola Escajadillo y José Pérez Duharte como únicos aspirantes que avanzan hacia la etapa de evaluación curricular

Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ
Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ
Guardar

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó la reformulación del cuadro de postulantes aptos del segundo concurso para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Así queda en carrera dos postulantes Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y José Alfredo Pérez Duharte.

Pérez Duharte había quedado fuera en la evaluación de conocimientos; sin embargo, luego el Pleno de la JNJ por mayoría decidió eliminar una pregunta del examen, con lo que quedó apto para la siguiente etapa de evaluación curricular. Ahora deberá presentar su currículum vitae y la documentación sustentatoria completa entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.

PUBLICIDAD

Por su parte, Loyola Escajadillo no es un postulante nuevo en esta contienda. Participó en el primer concurso público convocado por la JNJ tras la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE en abril de este año. En aquella ocasión llegó como único candidato apto hasta la etapa final, con 82,49 puntos y la aprobación de la entrevista personal.

Sin embargo, en la sesión del 14 de julio, el pleno de la Junta no reunió los cinco votos requeridos para su nombramiento. Solo cuatro de los siete consejeros respaldaron su candidatura. Ante ese resultado, el colegiado declaró desierto el concurso.

PUBLICIDAD

Nuevo jefe de la ONPE será elegido por concurso: estos son los requisitos exigidos por la JNJ. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Nuevo jefe de la ONPE será elegido por concurso. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Tras ese revés, el abogado recurrió a la vía judicial. En agosto presentó una demanda de amparo contra la JNJ ante el Primer Juzgado Constitucional de Lima, en la que sostuvo que las decisiones vulneraron su derecho de acceso a la función pública. El escrito argumenta que el artículo 27 de la Ley Orgánica de la JNJ exige mayoría simple para el nombramiento, y no la votación calificada que, según su reclamo, aplicó el colegiado mediante una disposición reglamentaria.

El juez Juan Núñez Matos, a cargo del juzgado, admitió a trámite la demanda el 10 de septiembre y notificó a la procuraduría de la JNJ. El proceso continúa en curso, con audiencia prevista para julio de 2027.

Pese al litigio pendiente, Loyola Escajadillo se inscribió en el segundo concurso.

Lo que sigue

El cronograma reestructurado contempla la publicación de los resultados de la evaluación curricular el 12 de noviembre, con un plazo de interposición de recursos de reconsideración hasta el 17 de ese mes. Los resultados definitivos de esa etapa, junto con la relación de postulantes aptos para continuar, se conocerán el 24 de noviembre.

Primer plano de Piero Corvetto Salinas, jefe de la ONPE, con cabello canoso, barba, lentes y traje azul oscuro, hablando ante un micrófono con luz roja
La Junta Nacional de Justicia ha iniciado una investigación preliminar contra Piero Corvetto. (Foto: Congreso)

La fase siguiente, el estudio de caso, contempla la presentación del plan de trabajo entre el 27 y el 30 de noviembre y su exposición ante el pleno el 2 de diciembre, misma fecha en que se publicará el cuadro de aptos para la entrevista personal.

Las pruebas patrimoniales, socioeconómicas, psicológicas y psicométricas se desarrollarán entre el 7 y el 14 de diciembre. El proceso de participación ciudadana, que incluye la interposición de tachas y denuncias contra los postulantes, se extenderá hasta el 21 de diciembre, con resolución de tachas prevista como máximo para el 15 de diciembre.

Las entrevistas personales, la publicación del cuadro de méritos y los resultados de la votación final quedaron programados para el 28 de diciembre, un día antes del acto de juramentación con el que la JNJ busca cerrar un proceso de selección que, en su primer intento, terminó en un concurso declarado desierto.

¿Quiénes son los candidatos para jefe de la ONPE?

Carlos Loyola Escajadillo es ingeniero industrial por la Universidad de Lima, magíster en Administración por ESAN y doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la USMP. Ha ocupado cargos gerenciales en la Contraloría General, RENIEC, el Ministerio de Cultura, SUNARP y ONPE, entre otras entidades públicas. Es miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos de SERVIR.

Por su parte, José Pérez Duharte es abogado por la Universidad de Lima y doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolló la mayor parte de su carrera en el Jurado Nacional de Elecciones, donde dirigió la Escuela Electoral y de Gobernabilidad y actualmente encabeza la Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales.

Temas Relacionados

ONPEJNJperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hombres G emocionó a Lima con sus clásicos y rindió homenaje a la cultura peruana con una versión en saxofón de ‘El cóndor pasa’

La banda española ofreció su primer concierto en el Estadio Nacional ante miles de seguidores que cantaron bajo la garúa. Juan Muro, saxofonista del grupo, interpretó la pieza peruana en uno de los pasajes más aplaudidos de la noche

Hombres G emocionó a Lima con sus clásicos y rindió homenaje a la cultura peruana con una versión en saxofón de ‘El cóndor pasa’

Embajada de México invita a peruanos a participar en el Día de Muertos en Lima: conoce dónde y cuándo será la celebración

Los asistentes podrán rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos mediante fotografías pequeñas en blanco y negro que serán colocadas en un altar colectivo

Embajada de México invita a peruanos a participar en el Día de Muertos en Lima: conoce dónde y cuándo será la celebración

Comando Unificado realiza megaoperativo en 222 hostales y hoteles de 17 regiones e interviene a ciudadanos extranjeros

Migraciones informó que 164 establecimientos habían sido intervenidos durante las primeras horas de la jornada y que se revisaba la situación de 128 huéspedes

Comando Unificado realiza megaoperativo en 222 hostales y hoteles de 17 regiones e interviene a ciudadanos extranjeros

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 30 de octubre de 2026

El Centro Sismológico Nacional mantiene la vigilancia de la actividad tectónica en el país. Los últimos registros incluyeron movimientos de magnitud 4,6 en Ucayali e Ica durante la jornada del jueves

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 30 de octubre de 2026

Keiko Fujimori en San Salvador: "Los invito a invertir en el Perú sin esperar el tratado de libre comercio"

La presidenta peruana encabezó un encuentro empresarial en El Salvador donde presentó las garantías constitucionales, los indicadores macroeconómicos del país y los avances en el acuerdo comercial bilateral

Keiko Fujimori en San Salvador: "Los invito a invertir en el Perú sin esperar el tratado de libre comercio"
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación por “diferencias”, revela diputada

Alfonso López Chau retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación por “diferencias”, revela diputada

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

Keiko Fujimori confirma en El Salvador que las seis cárceles en construcción en Perú incorporarán el modelo Bukele

Fiscalía se opone a que Vladimiro Montesinos salga de prisión: PJ fija audiencia para noviembre

JNE acuerda revisar de oficio las proclamaciones de alcaldes y gobernadores

ENTRETENIMIENTO

Hombres G emocionó a Lima con sus clásicos y rindió homenaje a la cultura peruana con una versión en saxofón de ‘El cóndor pasa’

Hombres G emocionó a Lima con sus clásicos y rindió homenaje a la cultura peruana con una versión en saxofón de ‘El cóndor pasa’

‘El Titi’ participa en la procesión del Señor de los Milagros y comparte su fe por el Cristo Moreno: “Pido por mi familia y mis hijos”

Kiko Ledgard, el boxeador que revolucionó la televisión en Perú y España, y cayó desde una terraza cuando anunciaba su regreso

Novio de Andrea San Martín la acusa de golpearlo dentro de un auto tras buscarlo en Trujillo

Cassandra Sánchez de la Madrid publica mensaje tras salida de Jessica Newton y nombramiento de Luciana Fuster en Miss Grand Perú

DEPORTES

Perú vuelve a Matute después de 2 años: enfrentará a Bolivia en amistoso internacional por la fecha FIFA

Perú vuelve a Matute después de 2 años: enfrentará a Bolivia en amistoso internacional por la fecha FIFA

Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron fuerte discusión en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Eres un cag**”

El conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede siguió después del partido: lo que pasó en el estadio Alberto Gallardo

La reacción de Hernán Barcos tras su fuerte altercado con Pablo Guede en Sporting Cristal vs Alianza Lima: “Es parte de”

Alianza Lima presentó reclamo contra Regatas Lima por alinear 4 extranjeras en la Liga Peruana de vóley 2026/27: “Solicitamos los tres puntos”