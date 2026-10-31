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Diego Rebagliati cuestiona a Luis Advíncula por su actitud en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Quiere escuelear y amedrentar a los chibolos”

El comentarista deportivo se refirió a los cruces violentos del defensor de 36 años con jugadores de menor recorrido, como Luis Iberico y Jairo Concha

Diego Rebagliati cuestiona a Luis Advíncula por su actitud en el Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026.
Diego Rebagliati cuestiona a Luis Advíncula por su actitud en el Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026.
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El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, dejó varios episodios para el análisis. Entre ellos, el cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos, dentro y fuera del campo del estadio Alberto Gallardo.

No obstante, el comentarista deportivo Diego Rebagliati puso el foco en la actitud de Luis Advíncula, quien encaró a Luis Iberico luego de una falta del delantero sobre él.

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“A mí lo que me llama la atención de ‘Lucho’ es que siento que está jugando como jugador antiguo. Esos jugadores antiguos que quieren escuelear y amedrentar a los chibolos”, señaló en el programa Fútbol Satélite.

Rebagliati sostuvo que esta conducta no se limitó al cruce con Iberico. También recordó acciones del lateral derecho en el clásico ante Universitario de Deportes, cuando chocó con Jairo Concha, y en el duelo frente a Cusco FC, tras un encontronazo con José Manzaneda.

En el clásico, en la primera jugada, ¡pa!, Jairo Concha le metió un puñete que no fue roja por poquito. En Cusco, Manzaneda fue, le hizo una cosita y, ¡pa!, lo guapeó a Manzaneda. Ahora va Iberico y le hace foul. Es foul, es foul, es foul de amarilla”, complementó.

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El exfutbolista consideró que Advíncula tiene derecho a reclamar, aunque cuestionó que reaccione de esa manera ante jugadores con menos trayectoria.

“Yo no digo que Advíncula no puede reclamar; puede reclamar. Pero lo fue a perseguir. A él no lo puede patear. Y te aseguro que Advíncula, si ese foul se lo hace Yotún, no le dice nada. Es porque es Iberico, porque está jugando con la espalda de ‘yo soy tío, soy grande’. Lo va a guapear a Iberico. Y lo mismo hizo con Manzaneda y con Jairo Concha”, apuntó.

Por último, Rebagliati comparó a ‘Lucho’ Advíncula con un exjugador de Boca Juniors: “¿Sabes qué impresión me da? Que quiere ser Marcos Rojo, en la escuela de Marcos Rojo”.

El comentarista deportivo se mostró en contra de la explosividad de 'Lucho' con los jugadores jóvenes. Créditos: Fútbol Satélite.

Sporting Cristal venció a Alianza Lima y es líder del Torneo Clausura

Sporting Cristal venció 3-2 a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Con este resultado, los ‘celestes’ recuperaron el liderato del segundo certamen de la temporada, tras las derrotas de Sport Huancayo y Deportivo Garcilaso.

Luis Iberico (5′), Hernán Barcos (45′+1) y Santiago González (90′+2) marcaron para el equipo dirigido por Roberto Mosquera. Jairo Vélez (24′) y Eryc Castillo (42′) anotaron para el cuadro de Pablo Guede, quien protagonizó un polémico cruce con el ‘Pirata’ al término del encuentro.

Con este triunfo, Cristal subió al primer lugar de la tabla del Torneo Clausura con 28 puntos y supera a Sport Huancayo por diferencia de goles. Los ‘celestes’ son líderes de manera momentánea, debido a la reprogramación del partido entre Universitario de Deportes y Sport Boys.

El cuadro 'celestes' ganó de manera agónica 3-2 a los 'blanquimorados' en el Gallardo - Crédito: L1MAX.

Próximo partido de Alianza Lima

En la fecha 15, Alianza Lima se medirá con Cienciano el martes 3 de noviembre a las 20:00 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva. Su rival llega tras golear 3-0 a Atlético Grau.

Próximo partido de Sporting Cristal

Por su parte, Sporting Cristal chocará con FC Cajamarca el lunes 2 de noviembre a las 15:30 horas de Perú en el estadio Alberto Gallardo. Su contrincante cayó en el clásico cajamarquino ante UTC (3-1).

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